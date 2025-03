Paco González explica por primera vez su enfrentamiento con Adrián Barbón: "Fue en plan chulo"

Paco González, periodista asturiano de la cadena Cope, explicó este fin de semana por primera vez, en un reportaje de LA NUEVA ESPAÑA, su polémica con Adrián Barbón, presidente del Principado, que dejó uno de los momentos radiofónicos a nivel nacional más comentados el curso pasado. "En mi vida había hablado con él y me quiso meter un mandoble en redes en plan chulo. Por eso le contesté", indica Paco González sobre su editorial de junio, de más de quince minutos, donde tildó a Barbón de "Barboncito". Juanma Castaño, periodista gijonés de Cope, vivió ese choque desde la distancia. "Me pilló en medio y vi que Paco iba como un tren de alta velocidad. Barbón se equivocó, aunque seguramente no lo hizo con mala fe, simplemente opinó viendo un clip de treinta segundos, sin tener en cuenta el contexto. Después de aquello escribí a Barbón. Le dije: ‘Presidente, creo que en esto has medido mal’. Se lo dije a Paco", explica.

El origen de la polémica

Adrián Barbón, presidente del Principado, contestó en junio por redes sociales a Paco González, declarado oviedista. González, presentador de Tiempo de Juego, había destacado en la radio el ambiente vivido en Oviedo por el partido ante el Espanyol de la ida por el play-off de ascenso a Primera División (1-0). "Jamás he visto al estadio así: el color, el sonido, la grada llena de gente joven. Fue tremendo", aseguró el locutor, que añadió. "Asturias no es una comunidad que pueda presumir de mucho, de un gran futuro económico o generar empresas que atraigan. Escuchar el himno de Asturias, es que me quedé emocionado".

Esa es la frase que llamó la atención de Barbón, que contestó en redes sociales al periodista. "'Asturias no puede presumir de mucho'", dice. Podemos presumir de ser gente humilde, trabajadora, leal, con valores, solidaria, que se está labrando su futuro...y que no somos unos faltosos. No todos pueden decir lo mismo", escribió el Presidente en sus redes sociales.

Paco González le contestó con dureza. "Que venga a darme lecciones demagógicas un político no lo aguanto. Barbón: si yo fuese faltoso diría que tu nombre se escribe con dos "b", como babayo, que es tonto de baba. Lo voy a decir muy clarito: cuando hablen los mayores te callas la boca. Seguramente te lo dijeron en el colegio y ahora te digo lo mismo. Cuando te limpiabas los mocos en la manga del jersey en el colegio yo ya presumía de Asturias en un micrófono para toda España. Cuando hablemos los mayores te callas: ¿vale Barbón?", dijo González, muy enfadado.

Toda mi familia nació, vivió y murió en Asturias, salvo mi madre, que está atendida por dos hermanos, en un pueblo de 20 casas de las que quedan cinco habitadas. No te voy a tolerar una vez en toda tu puñetera vida que me des lecciones de cómo es la gente trabajadora de Asturias, en tu puñetera vida me vuelvas a decir eso echándomelo en cara, en tu puñetera vida, Barboncito. Cuando no eras ni un espermatozoide llevaba años yendo con mi padre a cuatro muros que quedaban en pie de una casina de veinte metros cuadrados en la que vivían mis abuelos, ocho personas en 20 metros cuadrados, sin tabiques, sin paredes", siguió.

"No me hables de humildad de los asturianos, no se te ocurra. Mide lo que ocupa tu despacho y sabrás lo que son veinte metros. No te voy a tolerar que me hable de gente trabajadora y humilde. Uno de mis abuelos era peón caminero y el otro hacía madreñas. No me tienes que explicar lo que es el asturiano cuando trabaja. Mis padres fueron con una mano delante y otra detrás a Madrid y montaron una taberna muy modesta y crearon una familia de cinco hijos. No me des ninguna lección, la guardas para ti y para los tontos que te crean. Que te quede claro Barbón, barboncito. No me des ninguna lección. "Lo que dije es una percepción mía porque voy mucho a Asturias y los pueblos se vacían, no atraemos muchos ingresos de empresas fuertes. Pero vamos, que además leo. Por ejemplo, en LA NUEVA ESPAÑA, que la hacen asturianos trabajadores y humildes, leí hace tres meses que Asturias es una de las cinco regiones con más paro juvenil de todas las naciones desarrolladas: Barbón, de todas", destacó.

El de Tineo no acabó ahí. "Si quieres hablo de carreteras o de hospitales. Cada vez que voy a ver a mi madre tengo que dar una vuelta porque una carretera lleva dos años por arreglar por un derrumbe. Si falta dinero, en vez de coger el teléfono para jugar con tuiter, llamas a Madrid y lo pides. Si quieres usas el móvil para eso. Si quiere seguir jugando a Heidi, la mejor amiguita de Pedro, pues sigue. ¿Has oído al alcalde de Siero, socialista? Que tiene la inversión de Costco y quiere que se agilicen los planes. Pues bien, Asturias, desde el año 2008, todavía no ha hecho esa legislación. Aquí también vamos a ser los últimos, Barboncito. En mi vida he hablado de ti, pero si me vas a volcar un carro de mierda tengo programa todos los días. ¿Hablamos de hospitales? Te pongo con una persona que ingresó un sábado con una afección cardiaca y estuvo tres días ingresado y le dijeron que hasta los martes no pasa el cardiólogo. Esa persona es mi hermano. Asturias, en siglo XXI. Cállate la boquita, no des lecciones".

González acabó su intervención criticando el pasado de Barbón. "¿Cómo vas a hablar de trabajo? Si llevas toda la vida chupando de la teta pública. No has trabajado en nada, tus comisioncitas, tus no sé que... No eres un ejemplo de asturiano que trabaje, que sea humilde. ¿Vas a ser leal a los asturianos o te vas a labrar tu futuro en política? ¿Asturias es menos que Cataluña? Ten coraje y reclama para Asturias lo que tus votantes te piden. ¿Qué crees, que igual te cae un Ministerio o te pueden recolocar en el Senado para no hacer nada? ¿Un consejo de administración? No se te ocurra volver a hablar de trabajo: defiende a Asturias . Puedes ser leal a Asturias o ser otro 'lame-falcon'. Podría decir Barbón eres tonto, pero no lo voy a decir, aunque lo piense".