"El consumidor de producto cárnico cada vez mira más la etiqueta"

Eduardo Pérez (Villamayor, 1982), de Embutidos Jesús Pérez Mayor, continuará al frente de la Asociación de Investigación de Industrias de la Carne del Principado (Asincar) durante lo próximos cuatro años. ¿Sus retos? Reforzar la colaboración con los asociados e impulsar la digitalización y la innovación en las empresas. "Hay una evolución, pero aún tenemos mucho que andar", dice.

-¿Cómo es el nuevo equipo que le acompaña?

-Hay continuidad de parte de la gente que estaba en la junta anterior. Concretamente, continúan tres personas y hay cuatro nuevas. Es gente con experiencia y gente joven que viene a refrescar un poquitín, a darnos otra visión.

-¿Cómo han sido estos dos primeros años como presidente?

-De aprendizaje. Yo estaba en la junta, pero no es lo mismo estar de vocal que de presidente. Entonces, aprendiendo y trabajando, y equivocándose también. Ahora ya tengo una visión bastante general de cómo funciona Asincar, cómo son las relaciones con todas las entidades, con el entorno social.

-¿Qué objetivos se marcan en esta nueva etapa?

-En la parte asociativa, los objetivos son aumentar los servicios y mejorar, si cabe, los ya existentes, que son muy buenos; además de fomentar la colaboración entre los asociados. Las empresas del sector cárnico y agroalimentario en Asturias son empresas normalmente pequeñas. Entonces, Asincar puede ejercer el rol de aglutinar esos esfuerzos entre empresas en ámbitos en los que por sí solas a lo mejor no podrían llegar o no podrían llegar con la suficiente fuerza. Y luego, en el rol de centro tecnológico, fomentar la innovación.

-Hablan también de impulsar la digitalización.

-La empresa cárnica, y extiendo a las medioambientales también, suele ser bastante tradicional. Aquí en Asturias suelen ser empresas que están muy apegadas a los procesos tradicionales. Sí que es verdad que se está viendo evolución en la digitalización, sobre todo, en el tema del comercio electrónico. Se empieza a ver empresas que comercializan a través de internet, pero en la digitalización de procesos tenemos mucho que andar.

-¿Y la innovación?

-El grueso de la actividad de Asincar es la innovación. No todas las empresas se pueden permitir tener personal de innovación en plantilla. Podemos permitirnos hacer pequeñas mejoras dentro del proceso, pero si en ciertos pasos nos apoya una entidad como Asincar, la velocidad de innovación la multiplicamos. Ahora lo que tienen que hacer las empresas es adquirir esta dinámica como algo natural.

-¿Se abren nuevas empresas?

-En industria cárnica, no. Estamos en una época en la que el consumo de carne está en descenso y en los últimos años tiene un poco de mala prensa por diversos motivos. Industria alimentaria sí se ve alguna nueva. Y explotaciones ganaderas, alguna también.

-¿A qué cree que se debe el descenso en el consumo de carne?

-Está claro que están cambiando los hábitos de consumo. Los trabajos físicos no son lo más habitual o no son tan habituales o tan intensos como hace años. Entonces, a lo mejor, el aporte de proteína no es tan necesario. Tenemos que adaptarnos, quiero decir, la industria tiene que adaptarse. Si la gente no demanda productos cárnicos, pues la empresa tendrá que hacer hamburguesas vegetales o lo que haga falta. Pero hay que estar ahí, estar atento a lo que pasa en el mercado. Aunque también creo que cada día hay más consumidores que buscan un producto más tradicional y artesanal. Y Asturias puede beneficiarse de esa corriente.

-¿Les afecta la competencia internacional?

-Venimos de unos años en los que no era tan importante la procedencia de los productos, pero los consumidores cada vez se preocupan más por este tema y miran más las etiquetas. Es lo que hablamos, cambia el perfil y yo creo que el consumidor está especializándose. En nuestro caso, el producto asturiano tiene muy buena acogida por toda España. Hay una marca potente y eso se está trabajando ya con "Alimentos del Paraíso". Su origen, precisamente, es promocionar el producto asturiano de calidad.

-El año pasado finalizó la reforma del centro tecnológico. ¿Se amplió plantilla?

-Asincar está ampliando plantilla y crece continuamente. De hecho, la partida de personal es la mayor de los presupuestos.

-Precisamente, otro objetivo es reforzar la formación.

-La responsable de Formación propuso hacer un módulo de formación para directivos. Al final no pudo salir, pero estamos muy interesados en que se desarrolle.

