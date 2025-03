José Manuel Ferreira, candidato a presidir FADE: "La economía asturiana debe salir a pescar"

José Manuel Ferreira, vicepresidente de la Cámara de Comercio de Oviedo y candidato a las elecciones de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), estuvo hoy en Madrid durante la proclamación de José Luis Álvarez Almeida como nuevo presidente de Hostelería de España. "Almeida es todo un ejemplo del buen hacer y trabajo empresarial. Un claro ejemplo del activismo empresarial, fuerte y decidido, valiente y comprometido, que abogo por desarrollar si soy elegido presidente de FADE", aseguró Ferreira tras el acto. Almeida le agradeció su presencia en su primer discurso como nuevo presidente. El candidato a dirigir la FADE, que se disputará el liderazgo contra María Calvo, presidenta en funciones, tuvo además un breve encuentro tras la proclamación de Almeida con Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, que intervino en el acto de Hostelería de España.

El citado encuentro improvisado, donde ambos mostraron buena sintonía, se produce pocos días después de que Ferreira acusase a María Calvo de incumplir las normas electorales de FADE, después de que el consejo consultivo de la patronal invitase al propio Garamendi a una visita en Oviedo, que tuvo lugar el pasado viernes. En esa visita, Garamendi abogó por la "unidad" de los empresarios y de Calvo dijo que "ha sido y es una buena presidenta de FADE". Tras ese encuentro, el equipo de Ferreira emitió un comunicado, asegurando que "este evento, por su naturaleza y por la participación de una figura de tan alto nivel en el ámbito empresarial, se convirtió en un acto de clara repercusión dentro del proceso electoral en curso”. Esta mañana, en la sede de la CEOE, ambos empresarios, Ferreira y Garamendi, han podido hablar de forma distendida durante unos minutos, como se aprecia en la imagen que acompaña esta información.

"La economía asturiana debe salir a pescar. El tejido empresarial debe reinventarse e implicarse. Para ello, es preciso vencer las resistencias al cambio: Asturias no está para seguir haciendo lo mismo, porque tendremos iguales resultados, y no nos lo podemos permitir. Los empresarios y autónomos asturianos salen ahora con una pesada mochila fiscal y burocrática que urge revertir. Y las administraciones públicas deben escuchar al mundo empresarial para tomar buenas decisiones", destacó Ferreira. María Calvo, presidenta en funciones de FADE, no estuvo en el acto de proclamación de Almeida como presidente de Hostelería de España.