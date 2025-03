"Asturias debe ser candidata firme a la Agencia Estatal de Salud Pública"

Adonina Tardón García (Madrid, 1953), catedrática emérita de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Oviedo, ingresa mañana, jueves, en la Real Academia de Medicina del Principado de Asturias como académica correspondiente. Su discurso llevará por título "Mi diosa la Epidemiología". El acto tendrá como escenario la sala escalonada (primera planta) del Colegio de Médicos de Asturias (plaza de América 10, de Oviedo) a las 19.00 horas.

-¿Qué significa para usted ingresar en la Real Academia de Medicina de Asturias?

-Un honor. Las reales academias son las instituciones responsables de promover el cultivo de la ciencia. Esta tarea me encaja como anillo al dedo: promoción y ciencia me han acompañado toda mi vida profesional.

-Cuando usted contó a sus seres queridos que quería ser epidemióloga, ¿qué le dijeron?

-Al principio de mi carrera, cuando decía que me dedicaba a la epidemiología, me respondían: "¿Epi qué?". Sin embargo, mis padres eran personas inteligentes y adelantadas a su tiempo, y sencillamente me apoyaron. Aunque no entendían quizás la magnitud de la decisión, siempre confiaron en mí, sabían muy bien que no soy persona de tomar decisiones a la ligera y yo sabía muy bien que ellos iban a ser siempre mis figuras de apego.

-¿En qué medida la pandemia de covid-19 encumbró a la epidemiología?

-Ahora toda la población entiende nuestro valor, lo cual es muy gratificante. Sólo queda un pasín más para que se convenzan de que es mejor prevenir que curar, o que nos merecemos todos una vida sin pastillas de ningún tipo.

-¿A qué maestros de su carrera recuerda con particular gratitud?

-En la carrera tuve muy buenos profesores, como Ors Llorca y Luis Gómez Oliveros; al fisiólogo Antonio Gallego; al profesor de patología general Francisco García Díez; al profesor Jaqueti, de dermatología; y finalmente a Gonzalo Piédrola y Fernando Ruiz- Falcó en medicina preventiva y salud pública. Fernando Ruiz-Falcó López era entonces director de la Escuela Nacional de Sanidad en Madrid y lo considero mi maestro y la persona que más influyo en mi decisión de dedicarme a la "Higiene y Sanidad". Posteriormente, ya en Oviedo, mi maestro fue Antonio Cueto Espinar, un universitario orgulloso de serlo. Siempre me encantó su forma de creer en la enseñanza, en la institución, de amarla, de velar por ella... Y su capacidad de alcanzar acuerdos imposibles entre egos irreconciliables.

-¿Cuál fue el factor que más impulsó su carrera profesional?

Una carrera se construye día a día. No creo que sea cuestión de momentos o factores. Para mí, el momento más importante en mi vida profesional fue cuando me di cuenta de que era capaz de realizar mi trabajo con solidez científica, sin dudas. A partir de ahí empiezas a disfrutar realizando el trabajo, y si la salud te acompaña es todo coser y cantar

-¿Y el factor que más la obstaculizó?

-En el trabajo todos tenemos dificultades y fallos porque el trabajo puede no ser lo que tú pensabas. Pero eso no significa pararte. Si te cierran una puerta, abres una ventana. Oviedo. Para mí, los obstáculos son un acicate para moverte, no para hundirte.

-¿Puede Asturias aspirar con fundamento a ser sede de la Agencia Estatal de Salud Pública (AESP)?

-Rotundamente sí. La AESP es necesaria para disponer de sistemas de información más fiable, inmediata y comparable, para guiar la toma de decisiones en momentos de crisis sanitaria. Asturias debe ser candidata firme por un conjunto esencial de motivos, pero el fundamental es que cuenta desde los años ochenta con una Consejería de Salud que ha desarrollado con eficacia y eficiencia las competencias legislativas en planificación sanitaria y ordenación territorial, en protección de la salud, en vigilancia epidemiológica y de salud pública, en promoción de la salud, y en prevención de la enfermedad.

-Usted acumula numerosas distinciones en los últimos años. ¿Tardaron demasiado en llegar o era un proceso de maduración natural?

-Creo que ha sido un proceso de maduración natural unido a la experiencia en mi trabajo y quizás que me dedico a la Salud Pública y a la Universidad, desde donde se llega a grandes colectivos.

Suscríbete para seguir leyendo