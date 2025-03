Una boda y tres reproches: Barbón y los partidos de la derecha se enzarzan en incumplimientos con indirectas a la alianza PP-Foro

El turno de preguntas al presidente, que recayó en los tres partidos del centro-derecha, se ha convertido en un interrogatorio sobre los incumplimientos del Gobierno de Adrián Barbón, pero estuvo salpicado de indirectas del jefe del Ejecutivo al acuerdo alcanzado entre el PP y Foro que ambas formaciones sellaron ceremoniosamente el sábado en la Junta General. Se habló, pues, de compromisos fraguados y promesas incumplidas.

“Tengo que felicitar a los servicios de limpieza de la Junta, porque pensé que aún habría arroz de la maravillosa boda del sábado, pero no quedaba ni rastro”, ironizó Barbón. Al presidente del PP, Álvaro Queipo, le dijo que “mientras unos piensan en las soluciones, otros piensan en las elecciones”, al señalar las intenciones de las estrategias de cohesión del centro-derecha.

El Presidente soltó referencias también en su diálogo con Vox y Foro. Así, ante un murmullo en la bancada popular, aseveró: “Hay nervios en el PP, porque alguno va a tener que salir de las listas”. Y apuntó una tesis que, probablemente, se convertirá en reiterada reflexión del PSOE asturiano: el recuerdo al fallido gobierno de Álvarez-Cascos para convertirlo en vaticinio sobre lo que ocurriría si la derecha gobernase. Una derecha que "siempre argaya". La dijo en la respuesta al líder del PP asturiano, Álvaro Queipo, a quien tras afirmar que el gobierno de Barbón era “el peor de la historia de Asturias”, le señaló que en ese caso consideraría mejor el de Cascos. Y al forista Adrián Pumares también le hizo alusiones a Cascos (pese a que el partido ha denunciado a su exfundador, aunque quedó absuelto en los tribunales), a lo que Pumares le respondió señalando que “el único casquista en la Junta está en la bancada socialista”. La referencia iba por el socialista gijonés Monchu García, por un mensaje de este en las redes sociales tras postear la absolución de Cascos para criticar a la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón.

Las alusiones a la “boda” entre PP y Foro fueron la anécdota en un turno de preguntas en el que los populares, Vox y Foro insistieron, con visiones distintas, en los incumplimientos del Principado y del Gobierno de Sánchez. Fue un mismo recorrido, pero con tres estaciones de parada distintas.

Primera estación: las promesas incumplidas de Barbón

Álvaro Queipo, presidente del PP asturiano, calificó al Ejecutivo de “sucesión de compromisos rotos y promesas incumplidas” y enumeró distintas medidas del Gobierno que bien no se ejecutaron, bien quedaron insuficientemente resueltas. Ha sido el de Queipo un repaso de “mala gestión”, aludiendo a la ley de presupuestos para acusar a Barbón de “incumplir año tras año lo que marcan sus propias cuentas”.

El presidente del Partido Popular asturiano calificó de “irreales” los presupuestos y señaló que la intención de Barbón “no era cumplirlos, sino usarlos como propaganda”. Queipo apuntó que ha habido 875 conceptos presupuestarios “sin un euro ejecutado”. Y señaló que de los 998 millones de inversión de las cuentas de 2024, quedaron sin invertir 425 millones. Esa cifra se eleva, según Queipo, a 800 millones se si suman las cantidades sin ejecutar en 2023 y 2024.

Mientras que el Ejecutivo de Javier Fernández invertía “el 80%”, el de Barbón, “invierte poco más del 50%”, dijo Queipo como constatación del que ya es su mantra: “El suyo es el peor Gobierno de la historia de Asturias”

El listado de incumplimientos pasa por la falta de ayudas a los afectados por la tuberculosis bovina o la enfermedad hemorrágica en el campo asturiano, la baja ejecución en el capítulo de vivienda, la demora de las obras del puerto de Lastres, el fallo que ha supuesto la convocatoria de ayudas para afectados por ELA, la paralización del hospital de Cabueñes, los problemas de personal en los centros de salud, la baja ejecución de las inversiones en las residencias de ancianos, o el retraso de las ayudas a quienes han comprado un coche eléctrico. “Nuestra tierra necesita inversión y gestión; medidas y liderazgo, y no merece un Gobierno ni un presidente más pendientes de lo que sucede en Madrid mientras sus propios presupuestos se acaban derritiendo en los cajones por su mala gestión”, ha concluido Queipo.

La respuesta de Barbón, más allá de las alusiones al acuerdo entre PP y Foro, vino por enumerar decisiones a las que los populares se han opuesto y que, según el Presidente, eran necesarias para Asturias. Así, citó la posición del PP europeo sobre el arancel ambiental en defensa de la siderurgia, así como el hecho de que los populares no hayan mostrado entusiasmo ante los anuncios vinculados a la industria de Defensa.

Al respecto, Barbón citó la entrevista de LA NUEVA ESPAÑA con el presidente de Indra, Ángel Escribano, y leyó sobre el texto del periódico su respuesta a una pregunta: “Debo decir que en Asturias hemos encontrado muchas facilidades y una gran complicidad. Estamos encantados. Tenemos claro la región donde se ubicará nuestra inversión, que es Asturias”, citó Barbón.

Respecto a la ejecución presupuestaria, Barbón reconoció que alcanzar en el capítulo de inversiones un 61% “no es suficiente”, pero apuntó que en el Ayuntamiento de Oviedo ese porcentaje se quedó en el 42,75% y en el de Gijón en el 45,8%; el primero está gobernado por el PP y el segundo conjuntamente por Foro y PP. “Que vengan a darnos lecciones, manca la madera”, señaló.

Frente al relato de incumplimientos, Barbón señaló algunos de los que considera sus logros: “Hay 21.000 parados menos que cuando yo llegué y 23.000 personas trabajando más”, dijo. Sumó la apertura de la Variante de Pajares, la tarjeta Conecta, la red de Escuelines, o la oficina económica adscrita a Presidencia. Admitió que las ayudas a enfermos de ELA “no se hicieron bien”, pero que su gobierno reconoce errores y los enmendará. Y apuntó que el PP se opuso a los planes para construir 1.000 viviendas públicas más, la congelación de tasas universitarias o la campaña de vacunación voluntaria costeada por el Principado para la cabaña ganadera, al referirse a actuaciones incluidas en el presupuesto de 2025, al que el PP votó en contra.

Segunda estación: las infraestructuras del Estado

Carolina López, portavoz de Vox, también incidió en los incumplimientos, principalmente del Gobierno central con Asturias y en el ámbito de las infraestructuras. “Seguimos esperando por obras prometidas y necesarias para los asturianos desde que usted estaba en Juventud de Socialistas”, señaló. Según López, las promesas de actuación quedan en presupuestos “irreales y fantasma”, y destacó el fin del plan estatal de infraestructuras 2012-2024, del que solo se ejecutaron dos de las 14 obras anunciadas. Entre los compromisos paralizados sumó los accesos al puerto de Gijón, la integración ferroviaria gijonesa, la prolongación de la autovía del Suroccidente, la ronda norte avilesina o la variante de Panes.

“Los incumplimientos del Estado son alarmantes y una losa que nos impide finalizar proyectos que son clave para la creación de empleo y riqueza en Asturias”, apuntó López, para quien “la incapacidad del gobierno de Barbón es idéntica a los incumplimientos del Estado”. ASí, apuntó también promesas autonómicas que permanecen orilladas, como “la conexión de Trubia con Avilés y Corvera, la duplicación de la antigua carretera carbonera o la variante de Posada de Llanera”.

Cerró su intervención Carolina López esperando la respuesta de Barbón: “Señorías, llegó el momento de la publicidad. Nos esperan unos cinco minutinos de anuncios y luego ya volvemos con la pregunta del nuevo diputado del Partido Popular”, dijo en referencia a Adrián Pumares, a quien tocaba el turno siguiente.

El socialista Adrián Barbón recogió el guante de la broma, e incluso hizo un casi inédito guiño a la portavoz de Vox: “Veo un tono diferente en usted. Quizá ciertos matrimonios no esperados hacen que usted decida tener otro tono institucional”.

Casi repitiendo algunos de los argumentos empleados con el PP y continuando la enumeración de acciones de su Gobierno, sumó el aumento de conexiones aéreas, repitió sobre la tarjeta Conecta, destacó la inversión en el corredor del Navia o los 60 millones movilizados en obras en el Suroccidente, así como las obras en la carretera entre Infiesto y Campo de Caso.

En cuanto a la inversión del Gobierno central enfatizó la inversión en la variante de Pajares o el plan de cercanías, la integración ferroviaria de Langreo o la prevista para Avilés. Cerró Barbón su intervención pidiendo tranquilidad a Vox: “Como dice la canción, “Sin ti no soy nada” y lo acabamos de ver en la Comunidad Valenciana, donde han pactado con Vox los presupuestos”, le espetó.

Tercera estación: comisiones de seguimiento no convocadas

La tercera estación del tren de los incumplimientos tuvo parada en Foro Asturias. Adrián Pumares preguntaba sobre la próxima reunión de la comisión bilateral entre la Administración General del Estado y el Principado de Asturias, comprometida tras la “gira pop” de Barbón en varios ministerios tras conocerse la baja ejecución presupuestaria del Gobierno de Sánchez con Asturias. Barbón reconoció que no hay fecha para esa reunión, lo que permitió a Pumares apuntar que “o entonces nos mintió o se trataba de vender humo”.

El diputado de Foro señaló que existen motivos para convocar ese encuentro entre administraciones. Y citó al respecto los problemas del vial de Jove, inmerso en una “licitación fake” casi al tiempo de las últimas elecciones autonómicas. También se refirió al desdoblamiento de la carretera entre Lloreda y Veriña, “en el limbo por problemas con la declaración de impacto ambiental”. Apuntó las sospechas de que se incumpla el plazo de entrega de los nuevos trenes de cercanías prometidos por el MInisterio de Transportes tras el “fevemocho”.

Y como “bonus track” criticó que Barbón no se haya referido aún al “repugnante pacto xenófobo” del PSOE con Junts “para pactar para Cataluña entre 20 y 30 menores inmigrantes, como si habláramos de ganado”.

El presidente asturiano señaló que el hecho de que la comisión bilateral no se haya reunido no implica “que no vaya a hacerlo” y recordó que este órgano “llevaba sin reunirse 18 años”. En el cruce de reproches culpó al que fuera diputado en el Congreso de Foro Isidro Martínez Oblanca de “estar traviesa va y traviesa viene, retrasando la ejecución de la variante de Pajares”.

Barbón anunció que próximamente se desplazará a Madrid para mantener varias reuniones “algunas públicas, otras privadas”. Y esgrimió su consabida “diplomacia discreta” a la que atribuyó también las promesas de inversión vinculadas a la industria de la defensa. “Eso se consigue con la complicidad y el trabajo exigente con el Gobierno de España”, aseguró. Eso sí, recalcó, su gobierno no esconderá las discrepancias con Madrid: “Ya lo dije, por activa y por pasiva, que queremos que el lobo salga del Lespre para poder aplicar el plan de gestión de Asturias”. También puso como ejemplo el voto contrario en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera al sistema de reparto en función del PIB del tributo a la banca. “Alzaremos la voz tantas veces sea necesario para defender nuestras posiciones”, aseveró.

El cierre de su intervención fue un mensaje directo a Pumares: “¿Por qué renuncia a ser una fuerza útil? ¿Por qué deja sin voz a más de 19.500 asturianos y asturianas que usted con su voto podía pactar cosas en este parlamento con el gobierno de Asturias? ¿Por qué ha decidido convertirse en un satélite orbital? Cree que así suman, pero cuando llegue el momento de la verdad verá que, al final, la derecha, como en Valencia, gira hacia Vox”, terminó.

El convoy del centro-derecha de las preguntas presidenciales terminó el trayecto. Barbón, cerró el álbum de bodas.

