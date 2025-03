Otra consecuencia de la descarbonización: Asturias consume por primera vez más electricidad de la que produce al año

Asturias ya depende de fuera para su suministro eléctrico. La transición energética ha consumado el vuelco. Durante 2024, la demanda eléctrica del Principado fue de 8.594 gigavatios hora (GWh), lo que representa un incremento del 3,2% respecto al año anterior, mientras que la producción descendió a 7.775 GWh. Por primera vez se ha registrado un saldo negativo anual en Asturias, de 819 GWh según Red Eléctrica, el operador del sistema en España.

Las interconexiones eléctricas –con importantes carencias según el Gobierno del Principado– son ahora más determinates que nunca para garantizar el abastecimiento energético de Asturias, región que tiene un potente sector industrial electrointensivo que necesita un suministro fiable y que además cuenta con importantes proyectos de descarbonización que supondrán una creciente electrificación de los procesos.

Red Eléctrica presentó ayer en el Ministerio para la Transición Ecológica su "Informe del sistema eléctrico español 2024" y "Las renovables en el sistema eléctrico español 2024", documentos de los que se desprende que la demanda eléctrica de Asturias supuso el 3,5% por ciento del total registrado a nivel nacional el año pasado –debido sobre todo al peso de la gran industria– y que el 43,5 % de su producción total procedió de fuentes renovables, el valor más elevado desde que existen registros y muy superior al 37,2 % del año anterior.

No obstante, el mayor peso de la renovables no se debe a un mayor incremento de la potencia instalada en energías verdes. Se debe a la caída de la generación con carbón y con gas. Pese a ello, durante 2024 la producción eléctrica asturiana siguió estando liderada por el carbón, que descendió un 7,3 % y cerró el año como tecnología responsable del 35,7 % del total; seguida por la hidráulica (23,6 % tras registrar un aumento del 6,7% debido las condiciones meteorológicas favorables); el ciclo combinado, que desciende un 46% y alcanza una cuota del 17,7%, y la eólica, responsable del 16,8%. Completan el mix de generación regional la solar fotovoltaica, el contingente de otras renovables, el de residuos no renovables y la cogeneración, que suman el 6,2% restante, según los datos de Red Eléctrica.

En cuanto a la potencia de generación instalada en Asturias, a 31 de diciembre de 2024 ascendía a 3.827 megavatios (MW), de entre los que 1.600 MW corresponden a energía renovable, lo que supone un 41,8 % del total. El carbón siguió siendo la tecnología con más MW instalados en Asturias, con una cuota sobre la potencia instalada del 32,7 % del total, seguida por el ciclo combinado (22,3%), la hidráulica (21,1%) y la eólica (18,3%). Los contingentes de otras renovables y de residuos no renovables, junto con la solar fotovoltaica y la cogeneración completan la estructura de capacidad de generación en Asturias, con el 5,6 % restante.

