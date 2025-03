La lista de espera en dependencia, sin éxito pero con trabajo

El gobierno regional asume que no ha logrado sus objetivos en cuanto a la reducción de la lista de espera de la dependencia, pero la consejera de Derechos Sociales, Marta del Arco, aseguró que sí se han hecho esfuerzos para aliviarla. En una respuesta a Adrián Pumares (Foro), la consejera detalló las medidas del Gobierno para tratar de agilizar las listas de espera en la dependencia, pero destacó el aumento de solicitantes y la "ralentización" que suponen las herramientas del Ministerio para la gestión en este ámbito. "¿Cree que es exitosa la labor del Gobierno en la tramitación de la dependencia?", preguntó Pumares. "Nunca es un éxito si no se logran los objetivos, pero no es cierto que no estemos haciendo nada", dijo Del Arco.