El sector de las renovables: "La nueva geopolítica nos lleva a ser autosuficientes"

La transición hacia un modelo energético más sostenible y eficiente es uno de los grandes desafíos de Asturias. Con la descarbonización como gran apuesta de futuro de la Unión Europea y un escenario geopolítico que apremia a los países a buscar la autosuficiencia energética, la producción de energías renovables se ha convertido en un reto que abordar cuanto antes. Con el objetivo de analizar este nuevo tablero de juego, LA NUEVA ESPAÑA organizó ayer un encuentro informativo en el que participaron Carlos García, director de la Fundación Asturiana de Energía (FAEN); Alberto Cuesta, director general de ventas y desarrollo de negocio de Isastur; Víctor García, director técnico de Asturmadi Reenergy Group; y José Ángel Castro, director de energía y regulación de Ence-Energía y Celulosa. Sus conclusiones son claras: Asturias tiene más que potencial para convertirse en un referente de las nuevas energías, pero para conseguirlo es fundamental concienciar a la ciudadanía de sus beneficios.

El reto no es tanto atraer estos proyectos, que ya han puesto el foco en la región, sino asegurar que su desarrollo afectará lo menos posible al territorio, a fin de lograr un respaldo social que actualmente, en la mayoría de los casos, está limitado. Esto evitaría, o mermaría, la reticencia que provocan determinadas actuaciones, como la implantación de eólicos marinos o parques de baterías.

La llegada de los parques de baterías es una de las cuestiones que más ha causado revuelo últimamente en la región, pero, como defendió ayer Alberto Cuesta, de Isastur, son "una pieza clave" de la transición energética. "Es difícil seguir avanzando sin que exista algo que ayude a las renovables a generar energía cuando ellas no pueden y, sobre todo, sin estabilizar la red". Por eso, "el almacenamiento tanto con baterías como a través de sistemas hidráulicos reversibles es probablemente la inversión que más futuro tengan en Asturias para apoyar la expansión de las renovables", indicó.

La región es un foco de atracción para este tipo de instalaciones porque dispone de la potencia necesaria gracias a la expansión que se hizo en su momento de subestaciones de red para dar suministro a la industria, de ahí que en los últimos años se han iniciado más de un centenar de expedientes, aunque no todos acabarán saliendo adelante. "Son nuevas tecnologías que entiendo la reticencia que provoca en la comunidad. Hay que ver cómo evolucionan, pero no creo que sea algo que genere mucho problema. Las baterías tienen riesgo como tienen otras tecnologías, lo que hay hacer es asegurar que se mitigan lo suficiente. Y, por supuesto, convencer a la sociedad de que eso es así y se puede avanzar. La gente va a ver que los proyectos se implantan y que no pasa nada", opinó Cuesta.

En este punto, Carlos García, director de la FAEN, hizo un ejercicio de "mea culpa" sobre cómo se gestionan desde la administración este tipo de intervenciones de cara a la ciudadanía. Reconoció que "hay que explicar las cosas mejor y trabajar desde el inicio con el territorio" porque "una de las principales quejas de los vecinos es la falta de información o que se enteran por los medios de comunicación". "Estos proyectos son necesarios, pero debemos hacer llegar a la gente los beneficios que tienen", insistió.

Autosuficiencia energética

Lo que está claro es que la región no puede esperar más para avanzar en su autoabastecimiento eléctrico. "Tenemos que hacer cambios ahora porque dentro de cinco o diez años igual no sabemos de dónde vamos a poder sacar la energía", insistió Cuesta. Una idea que reforzó García: "Se da por hecho que la energía está garantizada, es algo que tenemos interiorizado. Yo me levanto por las mañanas y enciendo la luz, para trasladarme hasta aquí consumo energía … Pero estamos en una situación geopolítica que nos lleva a ser autosuficientes".

Por tanto, Asturias necesita "sí o sí" que se desarrollen este tipo de proyectos en la región, aunque asegurando que su afección al territorio será mínima. En este sentido, una de las principales líneas de trabajo de la Fundación Asturiana de la Energía es la realización de análisis de implantación de las energías renovables. Un proceso que han seguido recientemente con los proyectos de parques eólicos marinos que se han presentado para la región. Actuaciones que García dejó claro se ejecutarán donde "menor afección van a tener" para el medioambiente. "Hemos hecho un estudio de impacto y es menor", afirmó. E insistió en que la normativa actual limita este tipo de instalaciones a menos de un uno por ciento de la superficie marina, por lo que "no vamos a ver toda la costa llena de eólicos".

Estos proyectos no cuentan a día de hoy con plazos cerrados, pues tienen que seguir también un proceso estatal, aunque sí han empezado a generar en la región una cadena de valor en torno a ellos, impulsando la creación de proveedores que han aprovechado su futura llegada para empezar a hacerse hueco en ese nicho comercial.

En FAEN también están trabajando en favorecer la creación de comunidades energéticas y en una labor de asesoramiento tanto con ciudadanos como con pymes. Además, este año actualizarán la estrategia de transición energética para incorporar aspectos que no se tuvieron cuenta en la redacción realizada en 2021, como el uso de CO2, el almacenamiento de energías, nuevas tecnologías... "También estamos trabajando con gases renovables, porque entendemos que también hay un potencial muy importante de aprovechamiento en ese recurso. Y luego la parte que a nosotros también nos compete y estamos trabajando mucho, e insisto en ella, es la de comunidades energéticas", adelantó García, para quien "cualquier mejora de la energía supone una mejora de la competitividad".

Descarbonización

De esta premisa son muy conscientes en Ence-Energía y Celulosa. La compañía, dedicada a la transformación de madera procedente de cultivos forestales para uso industrial, ha logrado que el 95% del consumo energético de su sede de Navia provenga de la biomasa y su objetivo es que esta cifra alcance próximamente el 100%. "Asturias tiene un tejido industrial súper importante y tenemos que mantenerlo y hacerlo más fuerte. La industria tiene que descarbonizarse porque eso te hace más competitivo. Por un lado, llegas a un tramo de la sociedad que pide que las industrias sean más limpias y cada vez contaminen menos y, por otro, está el factor importante la independencia energética", indicó José Ángel Castro.

Siguiendo este criterio tienen en marcha dos ambiciosos proyectos por valor de 80 millones. Por un lado, mejorarán la gestión de la madera para permitir la sustitución de combustibles fósiles por biomasa en los hornos de cal de la biofábrica. Además, a finales de año empezarán a producir celulosa fluff, la cual se utiliza para productos higiénicos y absorbentes. Hasta ahora este producto era exportado principalmente de Estados Unidos, pero "ya había muchos clientes que demandaban poder adquirirlo de un comercio más cercano".

Otra vía en la que están empezando a desarrollar proyectos, "pensando en el futuro", es el aprovechamiento del CO2 biogénico. Se trata de un ámbito con mucho futuro, pues si este gas "se sintetiza con hidrógeno, puedes producir diferentes combustibles renovables, como puede ser el metanol".

El director técnico de Asturmadi Reneergy Group, Víctor García Lastra, explicó que su compañía ha puesto el foco en la hibridación de los parques eólicos. "Ahora mismo mantener un flujo eficiente y sostenido de toda la red eléctrica es primordial con estas energías renovables y esa hibridación de los campos eólicos con fotovoltaica te puede permitir esa gestión por parte de la red eléctrica. Y además que es bastante sostenible porque uno de los grandes impactos medioambientales de una nueva instalación fotovoltaica es todo el territorio que ello conlleva, toda la línea de evacuación, movimiento de tierras, etc. Entonces reaprovechar toda la instalación que ya tienen los propios molinos eólicos con su centro de transformación y línea de evacuación hibridando con una fotovoltaica hace que el impacto en el medioambiental es mucho menor", desgranó.

En su caso, además, están trabajando en una nueva línea de acero verde, que les ha llevado recientemente a reunirse con Arcelor. "Sí que el acero verde lleva un sobrecoste porque los procesos son diferentes, pero te diferencias del sector y muchos clientes están apostando por ello. Al final hay un retorno económico de la sociedad", afirmó. García Lastra también defendió la necesidad de que las compañías optimicen recursos y apuesten por líneas de trabajo más eficientes.

Mano de obra

Por la automatización también abogan en Isastur, donde además cada año realizan diversas actuaciones para intentar reducir su huella de carbono. En lo que respecta a sus principales líneas de trabajo, están las energías renovables y el hidrógeno.

Pero más allá de los proyectos, su director general de ventas y desarrollo de negocio, Alberto Cuesta, resaltó ayer la importancia de la mano de obra. "Cuando se dice que una empresa, una industria o una región es puntera tecnológicamente a veces se está pensando que es el gran ingeniero o el grupo de ingenieros que están ahí diseñando y tal, pero eso no sería nada sin los que están por debajo. Tiene que haber un tío que sepa cómo apretar el tornillo y apretarlo bien y eso no lo sabe el ingeniero, lo sabe el de abajo", insistió. Y en esto Asturias "lleva años teniendo un gran rango de conocimiento". "Esa tecnología y ese saber hacer lo tentemos. Tenemos una gran ventaja", insistió. Lo apoyó Víctor García: "En Asturias hay mucha innovación y mucho talento".

El director de FAEN fue el encargado de cerrar el encuentro y lo hizo con un mensaje positivo: "Tenemos ese corazón industrial tan arraigado que desde la parte de ingeniería hasta la parte de formación profesional hay gente muy buena. Quizá lo que falta ahora es que no tenemos ni siquiera personal suficiente. La demanda que hay de profesionales en distintas áreas, por ejemplo en instalaciones eléctricas, calor y frío o en prácticamente en todo lo que lleva a formación profesional, es muy elevada ahora mismo. Yo insistiría en que es una actividad generadora de empleo en el corto, medio y largo plazo. Porque esto no es una moda, es algo que va a continuar".