¿Volverá el Principado a matar lobos para controlar su población? El balón está ahora en su tejado y esto es lo que dicen: "Por ahora, no"

Jaque mate a la protección del lobo. El Congreso aprobará mañana sacar a la especie del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE), donde entró hace tres años y medio, en 2021. Salvo cambio inesperado de última hora, la enmienda propuesta por el Partido Popular saldrá adelante con el apoyo de Vox, PNV y Junts, tal y como ocurrió en el Senado. Una reforma que permitirá que cada comunidad autónoma decida el futuro de la especie, ahora ya, sin restricciones. El balón está ahora en el tejado del Principado.

El Gobierno regional deberá decidir cómo y dónde actúa para controlar la especie. Para ello, cuenta con un decreto aprobado en 2015 mediante el cual se establece la eliminación del lobo en función del número de ejemplares y los daños ocasionados. Un plan que deberá poner en marcha en cuanto la resolución de mañana se publique en el Boletín Oficial del Estado.

Hasta Madrid se desplazarán el presidente de los populares asturianos, Álvaro Queipo, y el portavoz de Medio Rural, Luis Venta, para apoyar la iniciativa de su grupo parlamentario. "Lo importante es que se apruebe la ley y se pueda actuar sobre una población que está haciendo mucho daño en el norte de España", aseguró Venta. Una aprobación que la Asociación ASAJA, ha querido reivindicar. "Nos reunimos el pasado 26 de febrero en el Congreso con los cuatro grupos para que votaran a favor y se comprometieron a hacerlo", explica. Decenas de ganaderos acudirán mañana a las puertas de la Cámara Baja "con ganas de que se apruebe", sostuvieron desde la Asociación Ganagri. Pese a tener luz verde en el senado, en el sindicato agrario COAG tienen "miedo" de que finalmente no salga: "La situación del lobo en los pueblos hay que vivirla para saber lo que es".

En la misma línea se manifestó Borja Fernández de la Unión Rural Asturiana: "Estamos muy cansados. Vamos a ir a Madrid para comprobar qué vota cada uno", y su colega de USAGA, Fernando Marrón, puntualizó: "No puede ser que se diga una cosa aquí y se vote otra en Madrid". Asturias Ganadera va más allá. "Exige" a Adrián Barbón, que "dé la orden a los diputados asturianos de votar a favor de la salida del lobo del LESPRE", anunciaron ayer en un comunicado.

En este sentido, el Consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos Líndez, reconoció ayer que el Gobierno de Asturias, con el marco actual y las limitaciones normativas existentes, "no va a hacer en estos momentos ningún control poblacional" del lobo. No obstante, destacó que la evolución de la especie en la comunidad es creciente, pasando de ocupar el 71 por ciento al 83 por ciento del territorio, con la presencia de entre 45 y 48 manadas reproductoras. Pese a que el Gobierno central es partidario de mantener el actual estatus del lobo, el secretario de Oganización de la FSA, Luis Fernández Huerga, confía en que "la información aportada por las comunidades permita modificar el estatus de protección y que el lobo salga del Lespre".

Carolina López, portavoz de Vox en la Junta, expresó ayer que "la situación del lobo en Asturias es completamente insostenible, provocando incluso riesgo para las personas". "El Principado siempre ha puesto excusas y no ha movido ni un solo dedo para controlar a un depredador como el lobo", subrayó.

Mientras María Miranda, secretaria de Organización de Izquierda Unida, indicó: "Creemos en los equilibrios y en el mantenimiento del lobo en nuestras montañas, junto con nuestro sistema tradicional de ganadería extensiva, que a través de la gestión pública garantice todo esto y venga acompañada por una administracion ágil. Por ello, la entendemos que no debe ser especie cinegética y que lo que hace falta es el plan de gestión".

Por otro lado, Adrián Pumares, de Foro, espera que se acabe con el "sin sentido de la sobreprotección del lobo" y arremete contra los socialistas: "Si los diputados del PSOE por Asturias fuesen coherentes, votarían a favor de la iniciativa". Covadonga Tomé, del Grupo Mixto, por su parte, apelaba a la ciencia: "No estamos de acuerdo con reducir la protección del lobo. Hay estudios que señalan que las batidas no son tan eficientes como medidas de control no mortales".

