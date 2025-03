"No vamos a esperar más": Asturias anuncia ya las primeras batidas de lobos tras aprobarse su desprotección en Madrid

"No vamos a esperar más". Se puede decir más alto pero no más claro. El consejero de Medio Rural del Principado, Marcelino Marcos, anunció la tarde de este jueves las primeras batidas de lobos en Asturias apenas cuatro horas después de que el Congreso de los Diputados aprobase a iniciativa del PP (y con el apoyo de Vox y PNV) la salida del animal del Listado de especies en régimen de protección especial (Lespre), donde fue incluido en 2021 para desesperación del sector ganadero, que clama por medidas ante el aumento de la población y los ataques a las reses.

La paradoja es que el Gobierno del Principado podrá aplicar su plan de gestión del lobo, pero no gracias a los diputados nacionales del PSOE, que votaron en contra de la exclusión del Lespre en el Congreso, junto a Sumar y Podemos. Fueron los votos de PP, Vox, Junts y PNV los que unidos han logrado sacar adelante la enmienda, como parte de la ley de Prevención de las pérdidas y desperdicio alimentario. Al respecto de la posición de los diputados socialistas y, en concreto, de los dos asturianos (Roberto García Morís y Mercedes Otero), Marcelino Marcos vino a decir que no han tenido otro remedio que cumplir con la disciplina de voto marcada por su grupo parlamentario, en este caso, contrario a la exclusión del lobo del Lespre. Pero de su postura se quiso desmarcar claramente al indicar que el voto de Morís y Otero no es responsabilidad del Gobierno de Asturias ni del partido a nivel autonómico, ya que es una decisión del PSOE a nivel nacional, que se toma en la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, en el seno de los grupos parlamentarios socialistas en el Congreso y el Senado y el Gobierno de España.

Los planes del Principado son reunir el 10 de abril al Comité Consultivo del Lobo para informar sobre el programa anual de actuaciones de control de la especie. Tras ese encuentro, la Administración autonómica publicará en el Boletín Oficial del Principado (Bopa) la resolución que abrirá la vía para la extracción de ejemplares en zonas conflictivas. Unas batidas que comenzarán este año y se extenderán a 2026 y a las que el Consejero no quiso poner aún cifras: "Lo lógico es esperar a que informemos al comité".

El Gobierno de Asturias entiende que la aprobación en el Congreso permitirá volver a aplicar el plan de gestión de la especie en todos sus términos, incluidos los controles de población, paralizados desde 2021. Respecto a la posibilidad de que la medida aprobada en Madrid sea recurrida o paralizada por los grupos de conservacionistas, que han advertido ya de acciones, Marcelino Marcos es tajante: "Hoy se ha aprobado que se saca y en base a eso trabajaremos, no vamos a esperar".

Concentración de ganaderos de Morcin esta mañana frente al Ayuntamiento, durante la votación en el Congreso; delante, en el centro, Mino García, alcalde morciniego, de IU. / F. Delgado

La salida del lobo del Lespre ha sido recibida con satisfacción por el Ejecutivo autonómico, que desde el principio se había mostrado contrario a otorgar un grado de protección tan elevado a este cánido. El Ejecutivo siempre ha defendido la misma postura: la aplicación del plan de gestión autonómico, que permite la coexistencia de la especie con la práctica de la ganadería extensiva.

El lobo ocupa actualmente el 83% del territorio asturiano y está conectado con el de las autonomías vecinas. Su hábitat, que abarca una superficie de 8.300 kilómetros cuadrados, asegura la sostenibilidad de la especie y garantiza su favorable estado de conservación, explican.

Sistema de cupos para eliminar lobos / F. Delgado

Asturias cuenta ahora con 45 manadas, de las cuales 42 son reproductoras, de modo que la población estimada se sitúa entre los 360 y los 405 ejemplares. Esta cantidad supone un crecimiento del 18,4% si se compara con los datos del período 2013-2018 y consolida la tendencia de expansión de la especie.

La inclusión del lobo en el Lespre ha generado consecuencias negativas, según el Principado, como el aumento de situaciones conflictivas relacionadas con la especie, como los ataques al ganado y una mayor sensación de inseguridad entre la población de la zona rural. Estas circunstancias han deteriorado la percepción social del animal y de la fauna en general, al tiempo que han alimentado un repunte de las prácticas de furtivismo.