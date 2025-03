Así celebraron los ganaderos asturianos en Madrid que el lobo salga del listado de especies protegidas: canciones de tonada, carpa y dj incluidos

Pasadas las doce y media de la mañana, delante del Congreso de los Diputados, en Madrid se escuchaba cantar tonada y sonaban improvisadas canciones electrónicas al ritmo de "el lobo fuera del Lespre". La fiesta fue total entre los cientos de ganaderos asturianos desplazados este jueves a Madrid, junto con compañeros de Cantabria, Galicia o Castilla y León, para vivir en vivo y en directo la votación de los diputados que saca al lobo del listado de especies protegidas. En la Carrera de San Jerónimo hubo abrazos, fotos y muchas "enhorabuenas". También un notable enfado entre los ganaderos por parte de las asociaciones ganaderas asturianas por el voto de los socialistas. Ramón Artime, presidente de ASAJA, lo explicaba así, mientras celebraba la votación: "A los diputados asturianos del PSOE los suspendería de empleo y sueldo durante tres meses, cuando uno es diputado los intereses de la región tienen que estar por delante", indicó, algo extensible al resto de asociaciones. Ganagri, la que más ganaderos desplazó este jueves, pidió tras la votación que ahora "no se quede solo en papeles y que se empiece a actuar en los concejos más afectados: que vuelvan las cacerías", indicó Rosa Gutiérrez, presidenta. Borja Fernández, coordinador de URA, aseguró a su vez que "estamos contentos, pero cansados de engaño y a la expectativa". La de Fernández era la sensación general de varios ganaderos, que, si bien mostraban felicidad por lo votado en las Cortes, no se fiaban del todo de su aplicación, esperando "un paso adelante del Principado". Así lo decía Javier García, de USAGA: "La pelota está en el tejado de la Consejería (de Medio Rural); ya no tienen excusa".

Para Mercedes Cruzado, secretaria general de COAG, la salida del Lobo es "una noticia buenísima, esperada y muy peleada", con una parte de decepción, por el voto en contra de los socialistas asturianos: "Ya vemos el apoyo que nos dan". José del Río, de Asturias Ganadera, pidió "un plan de gestión integral".

Álvaro Queipo, en el centro, al lado de Cuca Gamarra, secretaria general del PP, junto con los diputados asturianos y miembros de asociaciones ganaderas | X. F.

Tras la votación, la fiesta se desplazó hacia la plaza de la Lealtad, ya que la Policía impidió a varios ganaderos llegar a la entrada del Congreso. Los asturianos montaron una carpa con dj incluido y un cantante improvisado de tonada, Celestino Rozada. Había ganaderos llegados desde varios puntos de Asturias, como Colunga, Ribadesella, Llanes, Grado o Mieres, aunque sobre todo destacaban los de zonas del Oriente que sufrieron todos estos años ataques del lobo a su ganado. "Estamos asfixiados, ya era hora, igual es la última oportunidad de salvar la ganadería asturiana", aseguraba Miguel Ángel Álvarez, de Morcín, que sujetaba una bandera de Asturias en medio de numerosas pancartas contra Pedro Sánchez y también contra Barbón: "Va a comerte el lobo".