Clamor en los centros de menores asturianos en el homenaje a la educadora asesinada: "Están bajo mínimos"

Varias decenas de trabajadores de los centros de menores se concentraron ayer ante la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar Social para homenajear a la educadora extremeña Belén Cortés, asesinada en un piso tutelado de Badajoz por dos menores de 14 años. La protesta no estuvo exenta de emoción, ya que los trabajadores improvisaron un pequeño altar en honor de la educadora asesinada, en el que se leían varios carteles con los mensajes "Nunca más un@ sol@" y "En recuerdo a nuestra compañera Belén Cortés Flor, que tu memoria sea la semilla de un cambio real".

Lo decía hace unos días la portavoz del Colegio de Educadores Sociales de Asturias, y este miércoles lo remarcó la presidenta del Comité de Empresa de Bienestar Social, Élida Vázquez: "En la práctica, las plantillas trabajan bajo mínimos, porque no sustituyen las ausencias. En el turno de noche hay tres trabajadores de plantilla, pero si uno está de vacaciones o de baja, no se sustituye. Si surge un imprevisto, y uno de los educadores tiene que acompañar a un interno al hospital, o hay que ir a recoger a otro a Comisaría porque se ha fugado, el funcionario restante se queda al frente de diez menores. En dos centros, las plantillas están plantillas infradotadas en el turno de noche y de fin de semana, por lo que es relativamente frecuente que se queden solos". Y ello pese a que la consejera Marta del Arco se comprometió hace más de un año a que no volvería a darse esa situación.

Durante el homenaje se leyó un manifiesto en el que se exigió a la administración asturiana que dote los centros de personal y no vuelva a quedarse un educador solo en el servicio.

Suscríbete para seguir leyendo