Eva Longoria recibe el premio "Platino de Honor"

La actriz de origen asturiano Eva Longoria recibirá el próximo 27 de abril el premio "Platino de Honor" en la duodécima edición de estos galardones que distinguen lo mejor del cine y series iberoamericanos cada año, y que se celebrarán en el Palacio Municipal de Ifema, en Madrid.

Eva Longoria (Texas, en 1975) recibirá el premio honorífico en reconocimiento a su carrera cinematográfica y a su labor para visibilizar a la comunidad latina dentro de la industria audiovisual estadounidense.

Tras iniciarse como actriz invitada en los dramas televisivos "Beverly Hills", "90210" y "General Hospital", en el año 2000, Eva Longoria participó en la serie "The young and the restless", donde representó el papel de Isabella Braña Williams desde 2001 a 2003.

En 2004 alcanzó su consolidación como intérprete y se convirtió en una celebridad internacionalmente cuando encarnó el personaje de Gabrielle Solis en la popular serie cómica de la cadena ABC "Mujeres desesperadas".

Descendiente de emigrantes que en el siglo XVII partieron de la localidad de Longoria (Belmonte de Miranda) hacia México, ha visitado Asturias en varias ocasiones. La actriz estuvo por primera vez en la región en 2017 y en 2022 ingresó, como Dama, en el Cuerpo de la Nobleza de Asturias. El pasado mes de octubre regresó para grabar el episodio dedicado a la región de la serie dedicada a la gastronomía que protagoniza en la CNN "Searching for Spain".