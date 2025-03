"La izquierda del PSOE debería acudir unida a las elecciones de 2027; si no lo hacemos estaremos fallándole a la gente"

Covadonga Tomé (1970), pediatra, es diputada del grupo mixto en la Junta. Concurrió en las elecciones autonómicas en la lista de Podemos en 2019, aunque no logró escaño. Terminó encabezando la candidatura de la formación morada en 2023, tras ganar unas primarias, pero las tensiones internas terminaron partiendo en dos a la formación que ya acudió dividida a las elecciones. El hundimiento electoral de Podemos dejó al partido con la única representación de Tomé en la Junta y terminó expulsada, quedando en el escaño sin marca ni bandera propia. El próximo sábado 25 ella y su entorno impulsan la plataforma Somos Asturies, recuperando la marca con la que Podemos apareció en Asturias y que permanecía registrada por el entorno de Daniel Ripa.

-Recupera usted la marca Somos, una marca que existía, que estaba durmiente. ¿Usted siempre ha sido Somos?

-No recuperamos la marca Somos, sino el nombre. Es diferente. Además, lo hacemos por una cuestión pragmática: el nombre estaba registrado y lo podíamos reutilizar.

-¿Y para qué necesitan un nombre?

-Para un proyecto colectivo, para una plataforma ciudadana, que es lo que se presenta el día 29 en Gijón. Es algo que realmente lleva funcionando, no desde 2023 cuando llegamos a la Junta, sino desde mucho antes. Es un grupo amplio de personas que se está ampliando cada vez más con gente que de diferentes colectivos, plataformas y que tiene la pretensión de continuar trabajando, como hasta ahora.

-¿Entonces?

Toda esa gente que estaba ahí y que estaba poniendo su trabajo, su esfuerzo y sus ideas, para que nosotras pudiéramos desarrollar el trabajo parlamentario, se merecía una presentación en sociedad. Hacerse visibles. Eso es lo que va a ocurrir el sábado que viene. Es cierto que se precipitó un poco todo, porque en el contexto de la presentación de la alianza entre el PP y Foro, Ovidio Zapico (IU) lanza nuevamente una llamada a este grupo parlamentario y dice además que se va a presentar de forma inminente un partido político. Ya lo comenté con él; esa no es la idea. La idea es poner nombre y festejar la unión de todas esas personas que estamos demostrando una capacidad de trabajo y de seriedad bastante evidente.

-Lo cierto es que Somos fue la marca con la que en 2014 concurrió a las elecciones municipales el movimiento de Podemos. En muchos municipios terminó siendo prácticamente equivalente a Podemos, de hecho. Y no todos los que son ahora Somos lo era, y muchos de los que fueron no están. ¿Queda algo de ese Somos original?

-Como le digo, la elección del nombre fue por ese motivo tan concreto y tan práctico: estaba registrado.

-Pero obviamente quienes tenían la titularidad están con usted…

-Por supuesto, claro, si no, no podríamos utilizarlo. Pero además le pongo un ejemplo concreto. Nosotras trabajamos permanentemente con Somos Carreño. ¿Eso es Somos o no lo es? Trabajamos permanentemente con lo que en su momento fue Somos Corvera. Lo hacemos con mucha gente de ese entorno, pero porque es nuestra gente. Pero tiene usted razón: hay gente que estuvo y no está. Y hay mucha otra que está, que estuvo y que seguirá estando. El nombre por esta cuestión práctica lo rescatamos, nos venía bien y porque además nos identifica, porque Somos Asturias, somos esa Asturias que pretende seguir solucionando problemas cotidianos para la gente, no problemas de Costco o de la industria armamentística.

-¿Permanece la herida de la ruptura con Podemos? ¿Hay posibilidades de vuelta atrás?

-Para empezar, yo no salí de Podemos, me expulsaron a mí y a un montón de compañeras y de compañeros Herida no hay ninguna. Creo que el tiempo que todo lo cura y a todos pone en su sitio. Ese tiempo nos ayudó a pasar el trago, que evidentemente no fue agradable, pero hay que seguir trabajando; no hay que estar ahí relamiéndose las heridas permanentemente.

-¿Pero cabe entendimiento ahora con Podemos, aunque esté fuera del marco parlamentario?

-Ojalá, yo creo que en este momento la izquierda asturiana tiene la responsabilidad de hacer un ejercicio de generosidad. Toda la izquierda asturiana. De cohesionarse y de fortalecerse y de ir de la mano.

-Habla de la presentación de una plataforma, pero ¿la mirada está puesta en las elecciones de 2027?

-El camino para 2027 se irá definiendo. El objetivo está claro: tiene que ser ese ejercicio de responsabilidad y de generosidad por parte de la izquierda, de cohesionarse, de fortalecerse y de ir todos a una. Y un segundo objetivo: impedir por todos los medios que en Asturias tengamos un gobierno de extrema derecha, que es lo que va a ocurrir si no hay un gobierno progresista. No hay ninguna otra opción. Da igual como lo quieran vender el PP y Foro. Solo podrán gobernar pactando con Vox. Ahora bien, los pasos se irán definiendo. Además, el escenario político es muy cambiante.

-Y el de la izquierda, sobre todo.

-Por eso, yo creo que requiere trabajo, conversación y, como digo, mucha responsabilidad y mucha generosidad.

-En ese escenario que plantea, en 2027, podemos vernos con Convocatoria por Asturies, Podemos, Sumar, Somos… ¿Tiene sentido eso?

-Fíjese que habla de todo eso y yo no tengo muy claro dónde está cada uno. Se olvida de IAS.

-Está dentro de Convocatoria.

-Sumar también, ¿no?

-Formalmente está Mas Asturias…

-(Se ríe). El tablero de la izquierda es complicado siempre. Y es complicado porque, lo digo además sin ningún tipo de sonrojo, nunca tuvimos las suficientes generosidad y capacidad para decir: “Vamos a dejarnos de personalismos, vamos a dejarnos de tacticismos y vamos a sentarnos para poner en común todo lo que nos une”. Todas esas formaciones que ha citado tienen mucho más en común que discrepancias. Es evidente qué es lo que hay que hacer y nosotras, por nuestra parte, vamos a estar ahí con ese objetivo.

-¿Y qué diferencia a Somos de todo lo que ya hay?

-Pues una cosa muy concreta, fíjese, que es precisamente el dejar atrás todos esos egoísmos, todos esos personalismos, todo ese juego de tronos y esa forma de hacer política que estaba en los inicios de Podemos y que Podemos perdió: participación, la democracia más absoluta, contar con la gente. En este momento somos la única formación que de verdad tiene esa impronta, que ojalá se hiciese común a toda la izquierda, porque entendemos que es la mejor manera de ser generosos.

-¿Cómo va a organizarse esa plataforma? ¿Va a haber afiliación?

-Realmente la plataforma está organizada ya, insisto, lo que hacemos es presentarla a la sociedad y ponerle un nombre. Ya hay un grupo de personas trabajando mucho y con la intención de ampliarse y de crecer.

-Supongo que tendrán intención de tener presencia en un mayor número de concejos…

-Uno de los objetivos de presentarlo en sociedad es que a la gente le suene y diga: “Oye pues me interesa”. En cuanto a la forma de funcionamiento, tiene que haber siempre una cierta estructura porque si no, todo se desborda. Pero una estructura amplia, abierta, participativa, democrática y con intención de crecer. ¿Afiliación? En este momento no nos planteamos.

-Ya me ha dicho que se andará el camino, pero también pensarán en concurrir a elecciones municipales…

-Es muy difícil, desde luego sería lo ideal.

-Me ha citado dos concejos en los que tienen relación con las estructuras locales de Somos.

-De hecho lo que pretendemos es afianzar esos sitios y crecer en otros y ir plantando semillas, para 2027, para 2031 o para cuando proceda.

-Tras el acuerdo entre el PP y Foro, ¿tiene la sensación de que todas las miradas se posan en usted?

-El acuerdo entre PP y Foro es irreal, ya existía. En el parlamento ya iban de la mano a todas partes. Es más electoralista que parlamentario. Pero sí, de alguna forma visibiliza más aún el enorme valor de nuestro voto en la Junta en este momento. A Barbón se le acabó la posibilidad de jugar a la geometría variable, el ahora hablo con estos y ahora con estos otros, que a mí me parece bien, pero que el PSOE se acerque a los postulados de un Foro que luego pacta con Vox sin ningún tipo de pudor, me entristece y me preocupa. Y a Adrián Pumares se le acabó también la posibilidad de jugar a ser el voto clave. Ya no lo va a ser.

-¿Cuál va a ser su actitud a partir de ahora? Todo lo que el gobierno quiera sacar adelante tendrá que pasar por usted. ¿Se ve en una relación estable, como socio preferencial…?

-Nuestra actitud es la de siempre, que es la de continuar trabajando iniciativas con sentido común y con el objetivo de mejorar vidas desde la más absoluta libertad de nuestras ideas y nuestras propuestas. Porque hoy por hoy, que nadie se confunda, evidentemente no somos gobierno, ni hemos tenido ninguna propuesta para serlo, ni nada por el estilo. Estamos en la oposición, pero en una oposición constructiva. A mí las pataletas me interesan poco. Me interesa mucho más el trabajo diario y el poder llevar propuestas como la que ayer mismo se aprobó sobre salud mental. Era una propuesta razonable y que además sirve para cambiar el enfoque sobre la salud mental. Actuaremos siempre en función de lo que se presente y de lo razonable de lo que se presente.

-El PP respaldó esa iniciativa suya, pero usted no apoyó ninguna de los populares.

-Ayer alguien me afeaba que habíamos votado en contra de una propuesta del PP sobre promocionar la pastelería y la repostería. ¿De verdad el PP, que es un partido que aspira a gobernar, no tiene nada más de lo que hablar? No digo que la repostería no sea importante, que no se me malinterprete, pero ¿de verdad no tienen otras propuestas? ¿Y para el campo lo más importante les parece el patrimonio sensorial, los olores y los sonidos con la que está cayendo? El PP está muy lejos de ser en este momento un partido de oposición serio, con propuestas claras, que yo desde luego apoyaría si fueran razonables. Pero es que no lo son.

-¿Cuál sería su espacio más cómodo de aquí a las elecciones? ¿Mantenerse en esa posición de llave, ser interlocutora preferente sin que haya que negociar ya en el parlamento cada asunto? ¿Entrar en el Gobierno?

-Ser interlocutor favorable pasa por eso, por ser interlocutor. No vale estar lanzando permanentemente guantes en la prensa o en intervenciones parlamentarias. Lo que vale es sentarse a hablar y trabajar. Cuando eso se produzca, probablemente estaremos en una situación tan cómoda como la de ahora o incluso más. Pero es que de momento no se produce.

-¿Ser clave es cómodo?

-Pues no es tan cómodo como parece. Te somete a una tensión permanente que no es pequeña. Pero bueno, tiene mucho valor. ¿Entrar en Gobierno? Como digo, en ningún momento fue una opción, no lo ha sido, y tampoco es nuestro objetivo.

-Pero sentarse a hablar de una estabilidad parlamentaria…

-Por supuesto que sí; lo hemos dicho siempre. Pero hay que sentarse a hablar. Pero no puede convertirse en un sí a todo. No es un cheque en blanco. Además, ¿de qué sirve eso? Fíjese, en políticas de vivienda, por ejemplo, habrá quienes estén en contra de las propuestas que se están haciendo desde el Gobierno de Asturias en este momento. Nosotras estamos a favor y las apoyamos. Y no solo las apoyamos, sino que trabajamos mucho en ese tema en la negociación presupuestaria. Y pusimos propuestas sobre la mesa y muchas de ellas se incorporaron a la actual propuesta de la consejería que tiene competencias en esta materia. Bueno, pues en ese camino hay que seguir trabajando. Si llega un momento en el que la coincidencia es tanta que ya podemos decir oye, a todo sí, pues diremos a todo sí. Pero de momento no estamos ahí.

-¿Cómo se siente tras haber respaldado los presupuestos? Obviamente, los próximos tendrán que pasar por usted.

-Por partes. Habiendo respaldado los presupuestos actuales estamos bien. Pero, además, porque ya lo explicábamos en varias ocasiones: nos sentamos, negociamos y conseguimos cosas. Y vamos viendo que en estos tres meses se van consiguiendo algunos de los hitos que negociamos en esa negociación presupuestaria. ¿Cómo no vamos a estar satisfechas si negociamos contratar más personal para salud mental y se está contratando o negociamos cuestiones de vivienda que se están llevando adelante? De los siguientes presupuestos hablaremos cuando llegue el momento.

-¿De qué dependerá su postura?

-Primero del cumplimiento de lo pactado en estas cuentas, y del proyecto que se presente y cómo se negocio. Pero sí, parece que las cuentas de 2026 van a depender de nosotras en definitiva.

-El PSOE siempre ha jugado a la imagen de centralidad, a esa aritmética parlamentaria variable. ¿Ahora ya no le cabe más que mostrarse nítidamente en la izquierda?

-Me parece escalofriante que el PSOE haya dejado en algún momento de identificarse con la izquierda y que haya jugado al juego de Foro, del Partido Popular, de Ciudadanos en su momento, de las grandes multinacionales, de COSCO, de la FADE, de las Cámaras de Comercio, de la industria armamentística y de un montón de cosas. Cualquier acercamiento a una derecha que, insisto, no va a tener más opción que pactar con Vox para cualquier cosa, a mí me parece demencial. Ya hemos visto en Valencia al PP sacar los presupuestos a costa de que Mazón renuncie a creer en la Agenda 2030 al cambio climático, los menores no acompañados y no sé qué más. O sea, por favor, en serio, creo que esto es peligrosísimo. Creo que el PSOE tiene que posicionarse claramente en contra de eso.

-¿Por qué usted o el movimiento Somos son necesarios en el mapa político asturiano actual?

-Porque representa un espacio que existe y que hay que escuchar y que hay que representar, por cierto, aquí en las instituciones. Un espacio que votará también cuando sean las próximas elecciones y que entiende la política, como le decía antes, de una manera diferente: más participativa, más democrática. En este momento se ve representada por nosotras. Y nosotras por ellas y por ellos. Y hace falta además para ser una llamada a la sensatez y a la necesidad de pararse, pensar, ver cuáles son las prioridades que tienen las mayorías sociales, los principales problemas y qué hay que solucionar en lugar de convertir la política, en este caso la autonómica, en ese circo de trasladar aquí problemas que son del PP y del PSOE y de Vox a nivel estatal y jugar a unas pataletas y a unas peleas que no aportan nada. Es la política del sentido común y de lo razonable y de lo asturiano y de fijarnos en las cuestiones que verdaderamente hay que desatascar aquí, hay que poner a funcionar y que yo creo que importa.

-¿Se pondría usted la etiqueta de izquierda radical?

-Izquierda sí, es evidente; no hacen falta más que dos conversaciones con nosotras para darse cuenta. Radical en absoluto, ¿qué es radical? ¿Radical es decir claramente que apostar por la industria armamentística y hablar de la guerra en términos de rendimiento económico nos entristece? Yo no creo que eso sea radical. ¿Radical es ponerse una cufilla y pensar: “Maldito Netanyahu”? ¿Es radical decir que nos parece que la ley de proyectos estratégicos en Asturias es un fracaso porque abre la puerta a grandes multinacionales en detrimento de nuestro pequeño comercio? ¿Es radical querer cambiar la mirada sobre la salud mental y hacerse independiente de la industria farmacéutica porque lo que hace falta no es intoxicar a la gente con antidepresivos sino tratarla de otra manera? No veo nuestro radicalismo. ¿Defender el asturiano es radical? ¿Salir en el 8M y disfrutar con esa figura “queer” bajo palio es radical? Es divertido, es libertad y es algo que seguiremos haciendo siempre.

-¿Cree que toda esa izquierda del PSOE debería concurrir unida en el 27?

-Creo que sí, creo que esto requiere responsabilidad y generosidad y creo que si no lo hacemos así estaremos fallándole a la gente.

-Pues entraremos en la guerra de los nombres, de dónde se coloca cada uno en la lista…

-Cada uno que haga la guerra que tenga que hacer. Nosotros tenemos clara cuál es la nuestra, que es que la izquierda se refuerce, se cohesione, sea capaz de tomar lo mejor de cada uno, de cada una. Y no solo mantenerse sino crecer y recuperar fuerza.

