"Mejorar vidas y fortalecer comunidades": el brazo solidario de EDP cumple diez años

"EDP Energía Solidaria no es sólo un programa de financiación. Es un espacio de acompañamiento, de crecimiento, de apuesta por las personas y organizaciones que trabajan cada día para mejorar nuestra sociedad a través de un rotundo compromiso con una transición energética justa". Así se expresó Vanda Martins, directora de la Fundación EDP, en el acto de celebración del décimo aniversario del programa social que desarrolla esta organización, que desde 2015 ha financiado 202 proyectos con una inversión de 7 millones de euros y más de 620.000 personas beneficiadas. En Asturias, las cifras se resumen en 56 proyectos, 1,7 millones de euros y casi 60.000 beneficiarios. "Más allá de los números, cada iniciativa es una historia de transformación, innovación y compromiso social", enfatizó Vanda Martins.

Vanda Martins, Directora de la Fundación EDP / Pablo Solares

En estos diez años siempre hemos sido una institución cercana y disponible Vanda Martins — Directora de la Fundación EDP

"Una década impulsando la innovación social y la sostenibilidad" es el lema de la efeméride del programa EDP Energía Solidaria. El acto tuvo como escenario la Central Artística de Bueño, en el mismo concejo en el que se ubica la planta de producción de energía de Soto de Ribera, propiedad de la compañía. Asistieron al evento representantes de diversas entidades que a lo largo de esta década han recibido apoyo de la Fundación EDP.

Condujo el acto la periodista María José Iglesias, directora del Club LA NUEVA ESPAÑA, quien subrayó el "arraigo" del grupo EDP en Asturias así como "su compromiso con el desarrollo sostenible".

Ladis García del Río, Presidenta del Teléfono de la Esperanza de Asturias / Pablo Solares

Iniciamos en 2015 con EDP un proyecto de salud emocional en escuelas y sigue en marcha Ladis García del Río — Presidenta del Teléfono de la Esperanza de Asturias

Abrió el apartado de intervenciones la directora de la Fundación EDP, quien situó las coordenadas esenciales del programa: "Apoyar iniciativas que mejoran vidas y fortalecen comunidades". Cuando en 2015 inició su andadura EDP Energía Solidaria "sabíamos que iba a ser un desafío, pero no imaginábamos lo inspirador que sería", aseveró Vanda Martins. En esta década de actividad, "siempre hemos sido una fundación cercana y disponible", abierta a apoyar a "muchas organizaciones que han pasado por un proceso de aprendizaje y crecimiento" en el cual, si no lograron que sus propuestas fueran seleccionadas en un primer momento, no decayeron y perseveraron hasta alcanzar su objetivo. De esta manera, hoy "cuentan con mayor capacidad financiera y estructural, lo que les permite presentarse a otros programas y consolidar su misión con un impacto aún mayor", destacó la directora de la Fundación EDP.

César Campo, voluntario de EDP / Pablo Solares

Los proyectos que piden ayudas cada vez están más elaborados y trabajados a conciencia César Campo — Voluntario de EDP

El Gobierno de Asturias estuvo representado por José Antonio Garmón Fidalgo, director general de Innovación y Cambio Social, de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, quien destacó que EDP "es una de las empresas campeonas de la sostenibilidad". Garmón ensalzó el "inspirador compromiso" de la compañía con las energías renovables "que ha extendido a los territorios y personas", con el objetivo de impulsar "políticas que mejoren nuestras sociedades".

Una porción sustancial del acto se dedicó a divulgar testimonios referidos a proyectos apoyados por la Fundación EDP. En la exposición quedó de relieve, en palabras de María José Iglesias, que "detrás de cada proyecto hay una historia y un aprendizaje".

Intervinieron César Campo Rodríguez y Alfredo Menéndez Morán, colaboradores de la institución y voluntarios; Ladis García del Río, psicóloga y presidenta del Teléfono de la Esperanza de Asturias, entidad que fue apoyada al inicio, en 2015; y Carlos Aller, gerente de la Asociación "Una Ciudad para Todos", cuya iniciativa fue respaldada en 2024.

Alfredo Menéndez, voluntario de EDP / Pablo Solares

Recibes más de lo que das, y afianzas valores de solidaridad y de justicia Alfredo Menéndez — Voluntario de EDP

A la primera convocatoria de EDP Energía Solidaria se presentaron 37 entidades con proyectos muy variados, entre los cuales finalmente se seleccionaron 11. Uno de ellos, promovido por el Teléfono de la Esperanza, consistía en un taller para personas con depresión en el que se abordaba este trastorno desde tres perspectivas: cognitiva, de activación corporal y del mindfulness. "Fue novedoso, impresionante y tuvo resultado buenísimo", rememoró Ladis García del Río. Otro programa promovido por esta ONG se centraba en potenciar la salud emocional en las escuelas con el apoyo de voluntarios. "Empezamos hace diez años con el apoyo de EDP y hoy continúa en marcha", señaló la presidenta regional del Teléfono de la Esperanza.

Alfredo Menéndez Morán es empleado de EDP y lleva una década ejerciendo como voluntario del brazo solidario de la Fundación: "Son proyectos muy enriquecedores desde el punto de vista personal; recibimos mucho más de lo que damos". En estas experiencias, "afianzamos valores de solidaridad, de justicia, de eficiencia, de hacer mucho con poco... Es un aprender a ver la vida de otra manera". Alfredo Menéndez también ha sido jurado de candidaturas: "Cada vez están más profesionalizadas. Se están midiendo los resultados y el impacto en el tiempo y en las personas".

César Campo Rodríguez, también voluntario, puso de relieve que "hemos aprendido a saber dónde estamos". Asimismo, se confesó particularmente "marcado" por una actividad con dos colegios de Oviedo gracias a la cual un grupo de niños desfavorecidos podían desayunar: "¡No era en el Congo, era en Oviedo!", remarcó. Fue una actividad singularmente participativa: "Todo el colegio estaba implicado". César Campo también ejerce como evaluador de proyectos solidarios: "Cada vez es más difícil elegir debido a la alta calidad de los mismos, cada vez están más elaborados y trabajados a conciencia".

Carlos Aller, gerente de la asociación "Una Ciudad Para Todos" / Pablo Solares

Hay que pensar más allá e identificar tus potencialidades como entidad Carlos Aller — Gerente de la asociación "Una Ciudad Para Todos"

Carlos Aller, gerente de la Asociación "Una Ciudad para Todos", expuso los contenidos de varios proyectos desarrollados, con el denominador común de "una transición energética justa". Uno de los programas que está en marcha se refiere a agricultura regenerativa y está encaminado a "cultivar de una manera más sostenible". Uno de sus valores añadidos es que integra a personas con discapacidad. Como recomendaciones a las organizaciones que se planteen presentarse la convocatoria de la Fundación EDP, Carlos Aller aconsejó "pensar más allá, identificar tus potencialidades como entidad, si pueden contribuir a una transición energética más justa y ver cómo pueden mejorar al colectivo con el que trabajas".

Acto seguido, María José Iglesias invitó a acceder al escenario a diez personas que han sido parte de esta década de andadura. Cada una portaba un cartel con una palabra clave que viene resumir la andadura de una década de EDP Energía Solidaria: transformación, sostenibilidad, colaboración, compromiso, innovación, impacto, energía, solidaridad, comunidades y futuro.

José Antonio Garmón, Director general de Innovación y Cambio Social del Principado / Pablo Solares

EDP muestra un compromiso inspirador para mejorar nuestras sociedades José Antonio Garmón — Director general de Innovación y Cambio Social del Principado

Finalmente, en el jardín de la Central Artística de Bueño fueron plantados los carteles portadores de semillas "simbolizando lo que queremos sembrar para el futuro", en una sugestiva y prometedora línea en la que converjan la sostenibilidad, la solidaridad y la justicia.

El programa EDP Energía Solidaria continúa este año en su décima edición. El próximo 1 de abril se abrirá el plazo de presentación de candidaturas. Las entidades interesadas pueden comenzar ya a informarse para presentar una candidatura simplificada a través de la web de la Fundación EDP ("fundacionedp.es"). Asimismo, dispondrán varias herramientas de apoyo: una sesión informativa, talleres presenciales y un servicio gratuito de asesoramiento. Las propuestas que superen la primera fase serán invitadas a preparar una candidatura completa.