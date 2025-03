La urgencia del plan de control del lobo pone de acuerdo a los contrarios: los alcaldes (de todos los partidos) se alinean con los ganaderos

El territorio por delante de las siglas políticas. Lo tienen claro los alcaldes asturianos consultados por LA NUEVA ESPAÑA que, al margen del partido al que pertenecen, defienden que el lobo debe salir del Listado de especies silvestres en régimen de protección especial (Lespre) para poder controlar su población y frenar los ataques al ganado. Una cuestión que este mismo jueves se vota en el Congreso de los Diputados, en Madrid, tras ser aprobada ya la semana pasada en el Senado como enmienda a la ley de Prevención de las pérdidas y desperdicio alimentario a propuesta del PP y con el apoyo de Junts, Vox y PNV.

Tal enmienda, además de otras, no contó con el apoyo socialista, que además ha vetado la votación en el Congreso de algunas de ellas con el apoyo de Sumar, si bien la del lobo seguirá adelante.

Los regidores del PSOE en concejos afectados por los ataques al ganado no dudan en respaldar la salida del Lespre del cánido, más allá de lo que haga su partido en Madrid. Como el resto de mandatarios de otros partidos, advierten en líneas generales de que es "urgente" tomar medidas para controlar la población.

Iván Allende, alcalde de Piloña (PSOE), no duda: "La posición de Piloña es clara. Queremos que se saque el lobo del Lespre y volvamos a tener un plan en Asturias que controle la población. Estamos viendo cómo aumentan los ataques y vemos cómo avanzan hacia zonas donde antes no teníamos lobos". En la misma línea se expresan los socialistas Marta Alonso (Ponga) o Juan Cañal (Nava), con concejos en los que sus ganaderos denuncian constantemente ataques.

"El lobo nunca se debió incluir en el Lespre", sostiene Cañal. "Votar en contra de sacarlo es perpetuarse en el error y más estando demostrado científicamente que no es una especie que peligre su supervivencia. Necesitamos volver al plan de gestión". En Ponga, del edificio consistorial en el que gobierna el PSOE cuelga una pancarta: "No a la extinción del lobo, sí al control". Y recuerdan que fueron el único concejo que recurrió judicialmente la protección en 2021. Marta Alonso lamenta que el Ejecutivo central insista en mantener este estatus: "No estamos de acuerdo con lo que se está haciendo en Madrid. Atenta directamente contra los intereses de mi concejo". También critica la postura "oportunista" del PP. Y añade: "No puede primar una especie como es el lobo sobre los derechos de las personas. Nosotros seguiremos peleando por los intereses de nuestros ganaderos".

Los regidores del PP consultados no dudan en sacar pecho de la gestión de su partido. "Me alegra que el PP sí haya defendido los intereses de los ganaderos que se han visto perjudicados una y otra vez por los partidos que han abandonado el campo", dice el regidor de Cangas del Narcea, José Luis Fontaniella. Respecto a la votación confía "en que salga adelante para sacar el lobo del listado de protección pese al Gobierno de Pedro Sánchez".

La regidora tinetense Montse Fernández (PP) alerta de que en su concejo hay lobos y ataques cerca de colegios. "Tengo población asustada que no sale de casa al anochecer. Es ya cuestión de seguridad ciudadana", dice. "Entiendo que se proteja una especie si corre riesgo de desaparición, pero no es la situación. No entiendo que diputados asturianos en el Congreso voten en contra de retirarle la protección. Espero que primen la vida humana por encima intereses partidas". La también popular Ana Fernández, alcaldesa de Navia, insiste en un claro mensaje al PSOE: "Hay que ser coherente y no vale votar en sede parlamentaria lo contrario a lo que se dice fuera, no vale engañar". Sostiene que la población del lobo está "descontrolada" frente a un sector ganadero que lo "sufre" y que en Asturias "es muy importante, hay que protegerlo y respaldarle económicamente". Su compañero de filas y regidor en Cangas de Onís, José Manuel González, zanja: "Gracias al PP ha llegado el momento de que los diputados den la cara en favor del pastor, el ganadero y el elaborador de queso. El político no puede defender una posición en la feria de Corao y otra en el Congreso".

En Llanes, su regidor independiente Enrique Riestra (Vecinos por Llanes) critica la actitud socialista en el concejo: "Me resulta sorprendente que el mismo grupo político que facilita con sus votos la entrada del lobo en el Lespre sea el mismo que grite ahora que es él quien quiere sacarlo. Es una sinrazón que no se daría en lugares donde mentir a tus vecinos penalizase".

En Salas, Sergio Hidalgo (Foro) tiene claro que "quien necesita protección porque está en peligro de extinción es la ganadería". Asegura que los ataques al alza son "la mejor prueba" de que hay mucho lobo y es "urgente" atajarlo. Y reclama "sentido común" en el Congreso: "Si los socialistas votan en contra, ¿con qué cara vendrán a Asturias?".

Los alcaldes socialistas de Ribera de Arriba y Onís, Tomás Fernández y José Manuel Abeledo, rechazaron valorar la situación.

El PSOE llanisco pide a sus dos diputados en Madrid "coherencia"

"No me importa discrepar". El presidente del Principado, Adrián Barbón, dijo en la Junta General una vez más lo que ha defendido por activa y por pasiva su consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos Líndez ,en los últimos años: que el lobo debe salir del listado de especies protegidas para así aplicar el plan de control del Principado y mantener a raya a la población para frenar los ataques al ganado. El dirigente regional aseguró que su gobierno es "exigente" con el Ejecutivo central.

Organizaciones agrarias pidieron a Barbón que instase a los dos diputados asturianos del PSOE en el Congreso a votar a favor de retirar la protección al lobo. LA NUEVA ESPAÑA preguntó, sin obtener respuesta, si en calidad de secretario general de la FSA ha pedido a Roberto García Morís y a Mercedes Otero que votasen a favor de la enmienda. Una petición que también han hecho en el PSOE de Llanes. La secretaria de Medio Rural, Lisandra del Campo, cree que Morís y Otero deben ser "consecuentes y respetar el sistema democrático interno" tras lo adoptada en el reciente congreso autonómico del PSOE, donde se defendió retirar la protección del lobo.

Los conservacionistas ven una "majadería" la votación del Congreso

Ascel (Asociación para la conservación y estudio del lobo ibérico) se fundó en el año 2000 para ocuparse de la conservación de la especie en la Península Ibérica y en 2021 vio materializada una de sus grandes aspiraciones: la inclusión del animal en el listado de régimen especial de protección (Lespre). Aunque tampoco la felicidad del colectivo fue plena. "Nosotros queríamos que entrase en el catálogo, lo que implica acompañar la protección con medidas de apoyo, y no en el listado, que es algo pasivo", explica su portavoz, Ignacio Martínez. Por este motivo, Ascel tiene también recurrida la norma por la que entró el lobo en el Lespre con el fin de aumentar su nivel de protección al norte del Duero. Todo lo contrario que las comunidades afectadas, que quieren que se salga de ahí, así que también llevaron la norma a los tribunales.

Pero ahora, con la votación de este jueves en el Congreso, se abre la puerta a que el lobo pierda su protección por vía directa y las comunidades puedan hacer sus planes de control poblacionales para atender la demanda de los ganaderos, que se dicen desesperados por los ataques a sus animales.

Ignacio Martínez rechaza todos los argumentos, tanto del Principado como del sector ganadero. Califica de "error" el paso que ha dado el PP de promover la salida del Lespre y niega que haya más lobos y más ataques. "Las cifras que manejan no tiene ni pies ni cabeza. Hay fraudes con respecto a daños en Asturias y Cantabria", sostiene. El portavoz de Ascel tacha de "ignorancia" decir que sobra población de lobos: "Aunque haya más ahora, precisamente se protege para eso la especie. Y aunque salga del Lespre es una barbaridad decir que es para matarlos". Una medida que, advierte, "no sirve para nada en cuanto a frenar ataques". Y cree que no habría tantos "si los ganaderos atendieran a sus animales de forma correcta".

Martínez tacha de "necios e hipócritas" a los que defienden los controles, "que atentan contra la normativa europea de biodiversidad", y asegura que Ascel tomará medidas si el Congreso aprueba la exclusión del Lespre. "Es una majadería que hagan eso, un tiro en un pie. Actuaremos".

Suscríbete para seguir leyendo