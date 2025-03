Asturias tiene al completo sus seis centros para menores extranjeros

Asturias acoge actualmente a un total de 101 menores extranjeros no acompañados, una cifra ligeramente inferior a la de años anteriores. No obstante, los seis centros destinados a estos migrantes, con 89 plazas, están al completo, de forma que nueve de los jóvenes están acogidos en otros recursos y tres de ellos siguen un programa de transición a la vida adulta por la proximidad a su mayoría de edad. Este mismo jueves, el presidente del Principado, Adrián Barbón, indicó que la región necesita "más recursos para atender a los menores dignamente porque estamos al límite de nuestra capacidad".

Los centros para menores extranjeros no acompañados (los llamados menas) se sitúan en Oviedo, Gijón y Avilés. En Oviedo, está el centro de atención inmediata, el centro de primera acogida. Los menores extranjeros no acompañados son trasladados por las fuerzas de seguridad a la Fiscalía de Menores, que dictamina su situación de desamparo y son derivados a este centro instalado en un chalé de la localidad de Loriana que gestiona la asociación Trama. Cuenta con 32 plazas, aunque, como la estancia en el centro no suele ser muy larga, de unos meses, pasan por el mismo el triple de menores.

En Oviedo, hay otros dos recursos que desarrollaron programas de Preparación para la Vida Independiente. Uno de ellos es Darna, dirigido a menores marroquíes y también gestionado por Trama, con siete plazas. Trama también gestiona el centro Villa Luz en Oviedo, con otras 16 plazas. En Gijón, hay dos centros de ACCEM, con 16 plazas en total, que también desarrollan programas de preparación para la vida independiente. Y en Avilés, Diagrama gestiona el centro Villa Ana, que cuenta con un total de 18 plazas.

Los educadores de estos centros elaboran un proyecto educativo individualizado para cada menor. A partir de los 16 años, los educadores del centro trabajan en la preparación de los menores para la vida independiente, que consiste en facilitar estrategias para la toma de decisiones, formación académica y formación para el empleo y que les permitirá elaborar un plan de vida más allá de los 18 años en los programas de transición a la vida adulta. En estos últimos programas, que desarrolla la entidad privada Cruz de los Ángeles, se fomenta la formación con el objetivo final de la incorporación laboral y la plena autonomía.

La vida que llevan en estos centros "es normal", recalca la Consejería de Derechos Sociales. Son "sus casas". Como cualquier otro menor, acuden a clases y realizan actividades extraescolares y de ocio. Son centros abiertos, integrados en la comunidad y no hay ninguna cortapisa a los movimientos de los menores. Se trata por otro lado de una población muy variable. Algunos menores terminan marchándose a otros puntos de España, sobre todo grandes capitales.

La mayor parte de los menores extranjeros en Asturias son marroquíes, casi en su totalidad hombres. Pero hay un creciente número de africanos sudsaharianos o del golfo de Guinea, sobre todo malienses, senegaleses, guineanos y ghaneses. Si se cumplen los planes del Gobierno, esa proporción variaría completamente, puesto que buena parte de los menores que ahora están hacinados en Canarias y que vendría por decenas a Asturias proceden del Sahel.

Un error muy frecuente es confundir estos centros de menores con aquellos recursos en los que ingresan los menores que han cometido algún delito. El más conocido es el centro de Sograndio, en Oviedo, que cuenta con diez plazas en régimen cerrado. Pasan por el mismo a lo largo del año una veintena de menores.

El centro Miraflores, en Noreña, dependiente del Principado, está destinado a menores con problemas de conducta. Cuenta con diez plazas y su régimen es semicerrado. Por el mismo pasan una veintena de menores al año. En Cayés (Llanera) y La Fresneda (Siero), hay un centro Redis (Red de Espacios de Intervención Socioeducativa) que gestiona la Fundación Cruz de los Ángeles, que también está dirigido a menores con problemas de conducta y socialización y que cuenta con 45 plazas.

Los centros para menores extranjeros tampoco deben confundirse con los centros genéricos de acogida residencial. Actualmente hay 146 plazas en ocho centros públicos. Estos centros también están casi al completo, ya que tienen a 142 menores acogidos. Se trata de menores en desamparo por negligencia o por pertenecer a familias necesitadas, niños y jóvenes abandonados por sus padres, maltratados o que han sufridos abusos sexuales, o adolescentes cuya conducta es imposible de controlar por parte de sus padres, que renuncian a su custodia.

El centro de urgencia, para niños de cero a tres años, en el Fundoma, cuenta con doce plazas. Pasan por el mismo anualmente entre veinte y treinta bebés. En Oviedo hay otros centros: el del Campillín, el de Colloto, con una veintena de plazas, y el de Los Pilares, con unas treinta, en el que se desarrolla el Programa Atención Inmediata y media estancia. En Gijón están los centros del Humedal y Villa Paz, con unas cuarenta plazas, y en Avilés hay otro centro en Villalegre, con capacidad para unos veinte menores.

Además, hay otras 188 plazas en 14 centros privados concertados, de las que hay actualmente 173 ocupadas. Se sitúan sobre todo en Gijón y Avilés, aunque también hay centros en Oviedo y Siero. Los más numerosos son los programas son los que gestiona la Fundación Cruz de los Ángeles donde se desarrollan programas de transición a la vida adulta, con unas sesenta plazas. Hay dos centros para menores con necesidades especiales, en Gijón.

En estos centros se repite el esquema de vida de los recursos para menores extranjeros. Los menores realizan sus estudios y sus actividades extra escolares y de ocio, en régimen abierto, motivo por el que algunos, una mínima parte, pueden terminar fugándose de los mismos. En ese caso se denuncia, su fuga y las fuerzas y cuerpos de seguridad los localizan y los reintegran a sus centros.

De este repaso se colige que el sistema de acogimiento en Asturias está a plena capacidad, por lo que será necesario buscar fórmulas alternativas para acoger a los menores procedentes de Canarias. Este jueves, el presidente Barbón se mostraba favorable a habilitar centros, como ocurrió con el Colegio San José de Sotrondio, que albergó a dos centenares de ucranianos, o a llegar a conciertos con entidades privadas. Según Barbón, "estamos en buena disposición de coger a los menores migrantes, pero necesitamos más recursos para atenderles en condiciones dignas".

Centros para extranjeros Centro de Atención Inmediata de Loriana (Trama). 32 plazas

Centro Darna de Oviedo (Trama). 7 plazas

Centro Villa Luz de Oviedo (Trama). 16 plazas.

Centro ACCEM I de Gijón. 8 plazas.

Centro ACCEM II de Gijón. 8 plazas

Centro Villa Ana de Avilés (Diagrama). 18 plazas.

Centro Villamar e Itaca de la Fundación Cruz de los Ángeles para transición a la vida adulta.

Suscríbete para seguir leyendo