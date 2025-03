Biomasa forestal: la energía sostenible de nuestros bosques

Cada 21 de marzo, el mundo celebra el Día Internacional de los Bosques, una fecha que nos invita a reflexionar sobre la importancia de estos ecosistemas y su aprovechamiento sostenible. Nuestros montes, entre los múltiples recursos valiosos que nos ofrece está la biomasa, una fuente de energía renovable que, si se gestiona adecuadamente, puede contribuir a la lucha contra el cambio climático y al desarrollo rural.

La biomasa forestal se compone de restos de madera, ramas, hojas y otros restos orgánicos provenientes de la gestión y limpieza de los bosques. Esta materia prima se puede transformar en biocombustibles como leñas, astillas, pellets o briquetas, utilizados en generación térmica y electricidad. Su uso no solo reduce la dependencia de los combustibles fósiles, sino que también ayuda a disminuir el riesgo de incendios forestales al eliminar el exceso de material combustible en los montes.

Para que la biomasa forestal sea una fuente de energía sostenible, es imprescindible una gestión forestal adecuada mediante prácticas de selvicultura. Esta disciplina se encarga de planificar el uso de los recursos forestales con criterios de sostenibilidad, garantizando que la extracción de biomasa no degrade los ecosistemas. A través de técnicas como la poda, el aclareo y la reforestación, se mejora la calidad de los bosques, se fomenta el crecimiento de árboles saludables y se optimiza la producción de biomasa sin comprometer la biodiversidad ni la capacidad regenerativa.

En muchos países, la biomasa se ha convertido en una pieza clave dentro de la transición energética. En España, por ejemplo, regiones como Castilla y León o Galicia han apostado por centrales térmicas de biomasa que suministran energía a comunidades enteras. Además, se están implementando sistemas de calefacción basados en pellets o astillas en edificios públicos y viviendas, promoviendo una energía limpia y eficiente.

Para que el aprovechamiento forestal y de la biomas sea verdaderamente efectivo y sostenible, la Unión Europea debe destinar fondos suficientes y a medida para el sector forestal, como la inversión en el desarrollo de las zonas forestales, el mantenimiento de las redes de vías forestales, la tecnología forestal, la innovación y la transformación, y la utilización de los productos con base madera, a través de programas de financiación y ayudas como el Plan de Recuperación y Resiliencia o el Plan Estratégico de la Política Agraria Común (PEPAC) adaptadas a las necesidades de cada territorio.

Apostar por esta fuente de energía renovable a través del aprovechamiento responsable de la biomasa forestal, está directamente relacionado con la generación de empleo en zonas rurales y el fomento de la economía local. De este modo, empresas dedicadas a la recolección, procesamiento y distribución de biomasa están surgiendo como una alternativa sostenible para muchas comunidades.

No obstante, el éxito de la biomasa como recurso energético depende de una gestión forestal sostenible. Es esencial garantizar que la extracción de biomasa no supere la capacidad de regeneración de los bosques y que se respete la biodiversidad. Las certificaciones de sostenibilidad y planes de reforestación son fundamentales para asegurar que el uso de la biomasa no perjudique a los ecosistemas.

En este Día Internacional de los Bosques, es importante recordar que nuestros bosques no solo son pulmones verdes del planeta, sino también una fuente de energía renovable tanto para nuestros hogares, como para edificios públicos de todo tipo o para uso a nivel industrial. Apostar por la biomasa de manera responsable nos permitirá avanzar hacia un futuro más limpio y sostenible, en equilibrio con la naturaleza. En particular, en Asturias, con gran potencial bioenergético sin explotar, su desarrollo deberá ir ligado a buenas prácticas de ordenación, planificación y gestión de los recursos forestales con perspectiva a largo plazo, que garanticen una industria forestal de la madera y la biomasa con futuro. El camino sin duda, será trabajar por las necesidades del sector, con la visión de las asociaciones y el apoyo de las Administraciones Publicas. Valorizando un recurso propio, que aporta grandes beneficios medioambientales y económicos al conjunto de nuestra sociedad.