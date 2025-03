La resaca tras la desprotección del lobo: los ecologistas anuncian batalla, Barbón lo ve "razonado" y Castilla y León quiere ampliarlo más

Una "desafortunada decisión, sin fundamento y en base a información falseada que denigra a los que la respaldan y a las Cortes, como el tiempo alumbrará", resume de forma contundente Ignacio Martínez. El portavoz de la Asociación para la conservación y estudio del lobo ibérico (Ascel), a la que se debe que el lobo alcanzase en 2021 la protección en toda España, habla así de la reciente aprobación en el Congreso, por iniciativa del PP, de todo lo contrario: que ahora el animal salga del Listado de especies en régimen de protección especial (Lespre), lo que abre la puerta a cazarlo al norte del Duero, a lo que se dispone el Gobierno asturiano (PSOE e IU), que anuncia ya batidas para este mismo año.

Lo que para el colectivo conservacionista y otras asociaciones en toda España es reprobable y más bien una vergüenza, y para el Ministerio de Transición Ecológica una medida "precipitada e imprudente" –el PSOE votó en contra en el Congreso–, se ha convertido en Asturias en motivo de disputa entre los dos principales partidos, PSOE y PP, que se quieren arrogar el mérito ante los ganaderos de que van a poder proteger a sus reses del depredador. El presidente Adrián Barbón defendió este viernes su gestión como la "más razonada" y el presidente del PP, Álvaro Queipo, le instó a concretar ya las batidas. Más comedio se muestra el consejero Ovidio Zapico, de IU y socio de gobierno de los socialistas, proclive a "la incorporación de los avances tecnológicos para la puesta en marcha de medidas de prevención que faciliten la compatibilización la protección de este animal y la actividad ganadera", lo que deja ver su rechazo a la caza.

En Ascel no están por la labor de ponerlo fácil y recuerdan sus logros pasados en los tribunales. Ignacio Martínez avanza, a preguntas de LA NUEVA ESPAÑA, que tomarán medidas para tratar de evitar que la norma entre en vigor: "Todas las precisas, como hasta ahora con éxito, para impedir la muerte sin razón de cualquier ejemplar de lobo en España". Resta crédito, además, a los números aportados por el Consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos Líndez, sobre la recuperación de la especie, que cifra en 405 ejemplares actualmente en Asturias.

"El Gobierno de Asturias, en manos de intereses sectoriales, secunda posiciones que no se mantienen ni entran en razón. La protección de un depredador apical (en la cima de la cadena alimentaria) no depende de su población, siempre escasa y que es preciso respetar para que cumpla su papel, beneficioso para todos. Los censos son de risa y dolor, e inciertos", sostiene Martínez.

Fraude de daños

También ponen en duda en Ascel que los ataques del lobo a las reses sean tan elevados, como denuncian los ganaderos. "Alguien profesional que atienda al ganado como debe no tiene daños. Hay un fraude sistemático a costa de los dineros públicos, que el gobierno no quiere combatir. Quizás haya que cuestionar si debemos de seguir manteniendo a la ganadería en contra de la PAC y de los intereses generales. Quién quema nuestros montes o mata a nuestra fauna silvestre no debe recibir ni un euro del común", zanja el portavoz de Ascel.

Pero en el plano político la batalla entre PSOE y PP está ahora en ganarse a los ganaderos. Adrián Barbón defiende que la posición de su Gobierno respecto a la gestión del lobo ibérico "es la más razonada", porque "ni está con los que quieren acabar con todos ni con los que no quieren hacer nada". El Presidente sostiene que en el Principado quieren "mantener la especie, pero que haya controles poblaciones para que no se ponga en peligro de extinción a la ganadería extensiva, que es vital y la de mejor calidad".

La vicepresidenta Gimena Llamedo también ha celebrado "una buena noticia" para la actividad ganadera, como es la salida del lobo del Lespre. Aunque su partido no la respaldó en Madrid, el Gobierno del Principado lo tiene claro: "Vamos a ponernos manos a la obra para aplicar ya el plan y la extracción de ejemplares".

Y sobre esta extracción de ejemplares ha pedido concreciones el PP. Su presidente, Álvaro Queipo, ha urgido al Ejecutivo regional a concretar "cuántos ejemplares va a controlar y en qué zonas". Queipo avanzó que su formación pedirá la comparecencia en el próximo pleno de la Junta General del Consejero de Medio Rural para que explique todos los detalles del plan de gestión de la especie. "No nos fiamos de los socialistas, que han vuelto a votar a favor de castigar a los ganaderos asturianos", reseñó.

El Gobierno de Cantabria (PP) tiene previsto publicar en el Boletín Oficial la reactivación del control poblacional del lobo, dentro del plan de gestión de esta especie, en cuanto se publique en el BOE la ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario con la que se ha aprobado, en una enmienda, rebajar la protección de la especie. Será en unos días. "Nuestro plan de gestión recobra su vigencia en su totalidad, se activa de nuevo una de sus patas como es el tan necesario e imprescindible control poblacional", avanzó la consejera cántabra de Desarrollo Rural, María Jesús Susinos.

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda (PP), ha solicitado "un poco de tiempo" para elaborar "bien" la propuesta técnica de Galicia sobre la caza del lobo, tras la "muy necesaria" salida de esta especie del listado protegido, pero se ha comprometido a intentar "ser lo más rápidos posible" para que esté disponible "cuanto antes". Recordó que el Ejecutivo gallego llevaba "mucho tiempo" pidiendo sacar al lobo del Lespre. "Por fin se impusieron las razones y se tomó el acuerdo de retirar el lobo de esta lista, que permite regular todo lo que tiene que ver con su caza y su mantenimiento", expuso.

El consejero de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones (PP), da por hecho que, cuando la dirección europea cambie el régimen de protección del lobo a nivel comunitario, también podrá cazarse lobos al sur del Duero, prohibido desde 1992 en España. El dirigente habló en Ávila, una de las provincias más afectadas de la comunidad por estos ataques de los cánidos, pero que no podrá acogerse a la nueva norma, al estar al sur del Duero. Esto supondrá "un respiro", según el titular de Medio Ambiente, que celebró la desprotección al norte de ese río, "una norma muy relevante".

