“Sentimos unos golpes en la puerta y de repente teníamos a cuatro tíos alrededor de la cama gritándonos y pegándonos”, dice una de las víctimas del asalto de Villaviciosa

“Sentimos unos golpes en la puerta y de repente teníamos a cuatro tíos alrededor de la cama gritándonos y pegándonos”, aseguró en la tarde de este sábado Manuela Hernández, la mujer de Venta les Ranes (Villaviciosa) a la que asaltaron junto a su marido sobre las cuatro de la madrugada. Los asaltantes rompieron la puerta a golpes y armados con una pistola acogotaron al matrimonio con una violencia inusitada. Su marido, Manuel Meana, de 81 años, muy conocido en Villaviciosa, donde abrió hace cuarenta años un negocio de piensos, está ingresado en el Hospital de Cabueñes. Le dieron un fuerte golpe en la cabeza con la culata de la pistola. “A mí también me pegaron, tengo lesiones”, indicó Manuela Hernández, señalándose a la cabeza.

La mujer niega que le pusieran una bolsa en la cabeza a su marido, o que les llegasen a amordazar. “Fui yo la que avisé a la Guardia Civil cuando se marcharon”, añadió la mujer, aún traumatizada por lo ocurrido. “Llevo levantada desde las cuatro de la mañana, no soy capaz de descansar”, confesó. Su hijo y su nuera la cuidaban en la tarde de este sábado, también sobrepasados por lo ocurrido.

Fueron momentos de terror. “Gritaban: ‘El dinero, el dinero, el dinero, ¿dónde está el dinero?’. Iban encapuchados, vestidos totalmente de negro. Nos dijeron que eran de Bilbao”, aseguró la mujer. Sin embargo, el acento le pareció de gente de Asturias. Al final se llevaron lo que había en la casa, unos 300 euros y varias joyas, un magro botín para tanta violencia como desplegaron.

Pero es que no es la primera vez. “Hace un mes, a mi hermano, de 80 años, también lo asaltaron. Casi lo matan a golpes. Todavía sigue en la residencia recuperándose”, señaló Manuela Hernández. La mujer dijo no explicarse el motivo del ataque. “No tenemos enemigos, no sé quién ha podido hacer esto”, aseguró. Su hermano, que tuvo una farmacia, aseguraba antes del ataque que no confiaba en los bancos y que tenía el dinero en casa. Alguien debió oírlo y urdir los ataques brutales que ha sufrido esta familia.

Francisco Lobato, vecino de Venta les Ranes. / Fernando Rodríguez

Los vecinos de Venta les Ranes están impactados por los ocurrido. “Estamos mal, porque son cosas que no pasan aquí, y ahora ocurre dos veces y de forma muy dura, porque les pegan y les machacan y son personas mayores. Pediría a las autoridades más vigilancia. No se ve pasar un coche de la Guardia Civil, bueno estos días algo, pero muy poco, muy poco. Más vigilancia, otra cosa no se puede hacer”, dijo un vecino de la zona, Francisco Lobato.

Otro aseguró que hay cierto temor entre los vecinos y que cuando llega la noche pasan mucho miedo. “Lo único que podemos hacer es cerrar la puerta y esperar que no pase nada. Yo tengo escopeta, pero no podría utilizarla, porque acabaría en la cárcel”, dijo otro vecino.

La Guardia Civil anda ahora detrás de este grupo de delincuentes que tiene aterrorizada a la localidad de Venta les Ranes. La Policía Judicial ha recabado datos y ha iniciado una investigación para meter entre rejas a estos brutales ladrones.