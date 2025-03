Xabel Vegas y Alba Gutiérrez, que liderarán Sumar en Asturias, marcan sus prioridades: "Asturies es mayoritariamente progresista"

Sumar ha dado los primeros pasos para forjar su estructura territorial consciente de que tener fuerza y presencia en las autonomías es fundamental de cara a obtener mejores resultados en las próximas elecciones nacionales. En Asturias, los rostros visibles del proyecto serán Xabel Vegas, actual diputado de Convocatoria-IU, y la vocalista Alba Gutiérrez. La suya es la única candidatura que se presentó a la asamblea regional que tuvieron a principios de este mes.

Por delante les quedan dos años "cruciales" y que serán una "prueba de fuego" para la izquierda. "Asturies es mayoritariamente progresista, los asturianos se tienen que dar cuenta que lo de enfrente es desastroso", opina Vegas. Por eso, aunque tanto él como Gutiérrez vayan a ser la cara visible de Sumar en la región, en su opinión la marca que tiene que concurrir a las elecciones es Convocatoria por Asturias. "Es la mejor opción", dice. El diputado tampoco descarta repetir la coalición con el PSOE. "Somos proyectos distintos que a veces chocamos, pero tenemos que impedir que gobiernen la derecha o la ultraderecha", considera.

Sumar está, por tanto, en un proceso "de construcción del partido", pero ya ha logrado reunir a más de un centenar de afiliados y tienen claras cuáles serán sus principales líneas de trabajo de cara a las próximas elecciones.

En primer lugar, la política de vivienda, la cual es "fundamental" y más teniendo en cuenta que "tenemos la consejería de Ordenación del Territorio". "El programa ‘Alquilámoste’ va a ser fundamental, pero también la declaración de zonas tensionadas. Las políticas tienen que ser multifactoriales y hay que intervenir el mercado. No se puede permitir la especulación con un bien de primera necesidad", defiende Vegas. De ahí una de sus propuestas, la implantación de un gravamen a los grandes tenedores de viviendas para que saquen estas al mercado.

Precisamente, este gravamen es una de las medidas que Convocatoria-IU plantea incorporar a la "vía fiscal asturiana". La coalición acordó a finales del año pasado con el PSOE profundizar en las medidas tributarias del Principado, pero, por el momento, la propuesta no acaba de avanzar. "Está acordada y eso es así, ahora lo que falta es marcar los tiempos", dice.

Tiempos que espera no se alarguen en demasía. Su previsión es poder reunirse con los socialistas en las próximas semanas para poder registrarla en la Junta General "cuanto antes". "Es obvio que antes de verano tiene que salir adelante. No tiene sentido acordar algo y no presentarlo", incide.

Vegas defiende que la "vía fiscal asturiana" todavía tiene "margen" en aspectos como la justicia fiscal o la progresividad. "El PSOE la ha concebido como una medida de ayuda a las clases medias o trabajadoras, pero aún se puede tener una vía fiscal más justa", afirma.

Un segundo punto importante para Sumar será los derechos laborales y, por último, la política verde. "Es imperativo ético desarrollar una política sostenible y en Asturias seguimos teniendo un problema con la descarbonización. Estamos dando pasos, pero hay que ir más allá; no solo desde la administración pública, sino también desde las empresas y la sociedad. Ahí hay una oportunidad para Asturias", defiende el diputado.

