El cuento del lobo de nunca acabar en Asturias: el temor de los ganaderos con los ecologistas y la batalla del PSOE y PP por el mérito

"El 10 de abril aprobamos el plan de gestión y el 11 van al contencioso los de Ascel".

Esta reflexión, más bien temor, realizada desde las filas ganaderas deja claro que el cuento del lobo no ha acabado, ni mucho menos, en Asturias. La aprobación el pasado jueves en el Congreso de su salida, en los territorios al norte del Duero, del listado de especies protegidas (Lespre) abre la puerta a la caza de ejemplares, lo que ha sido celebrado por todo lo alto por campo asturiano, cuyos profesionales llevan desde 2021 –momento en el que se protegió– clamando por controles para frenar su expansión –que dicen desmadrada– y acabar con los continuos ataques al ganado.

Ascel, la asociación centrada en la protección del lobo ibérico que impulsó en 2021 su inclusión en el Lespre, ha anunciado que llevará a cabo todas las acciones precisas para evitar "la muerte sin razón" de animales. Entre ellas figurará a buen seguro, como ya hicieron hace tres años, el recurso en los tribunales al plan de gestión que apruebe el Comité del Lobo en Asturias el próximo 10 de abril, tal y como anunció el Consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos, a las pocas horas de la votación en el Congreso.

Esto quizás no frene el plan de gestión –la última vez no sucedió así–, pero sí lo ralentizará, mientras a nivel nacional también se preparan acciones judiciales. Y si algo han dejado claro los ganaderos asturianos es que no pueden esperar más. El temor a las acciones judiciales de Ascel y otros colectivos conservacionistas se acompaña, además, de indignación por las dudas que plantean sobre el censo de lobos que avala el Principado –45 manadas, hasta 405 ejemplares por todo el territorio– y las acusaciones vertidas en LA NUEVA ESPAÑA de fraude de daños para cobrar subvenciones y de ser poco cuidados con sus reses a los ganaderos.

"Como siempre, desacreditanto", se ha quejado la organización ASAJA, que recordó que Ascel ha perdido "todos los recursos contencioso-administrativo" presentados contra los planes de gestión de Asturias. "Lo más intolerable es que se permita desconfiar de los datos de censos de lobos en Asturias, que ponga en duda el número de daños producidos al ganado, que en su verborrea desmedida cuestione la profesionalidad de los ganaderos asturianos", añaden, muy molestos también con la "desvergüenza" del portavoz de Ascel, Ignacio Martínez, por cuestionar al sector. "La ganadería es la base del mundo rural, porque sin ganaderos no hay sostenibilidad y no hay futuro, porque los ganaderos afrontan cada día la impotencia de encontrar a los animales devorados sin que nadie ofrezca soluciones. En ASAJA nos cuestionamos si debe haber organizaciones como Ascel".

Contradicciones políticas

El cuento del lobo en Asturias tampoco acaba ya, pese a la decisión del Congreso de retirar la protección, porque los principales partidos políticos regionales están dispuestos a alargarlo para sacar rendimiento. Lo tiene más fácil el PP, impulsor de la desprotección y que puede adobar su discurso con las contradicciones del PSOE, que en el Congreso sus diputados votaron contra la misma –el Gobierno central ha calificado de precipitada la salida del Lespre y defiende esperar al nuevo informe sexenal en julio para que los científicos valoren qué hay que hacer–, pero en Asturias parece otro partido, ya que lo ha celebrado como si fuera cosa suya.

Este sábado volvieron de nuevo a la carga. El presidente del PP, Álvaro Queipo, en la feria ganadera de Quirós, habló de la "hipocresía y el doble juego" del gobierno de Adrián Barbón. E instó a que pidan "perdón" por los años en los que el PSOE ha "maltratado" a los ganaderos. Queipo –que el jueves viajó a Madrid para estar presente en la votación, celebrada por los populares con una foto de todo el grupo y con los ganaderos desplazados– censuró que tanto los senadores como los congresistas asturianos de la FSA "hayan votado durante años, y hasta el final, contra el campo asturiano, traicionando el futuro de los ganaderos".

También durante la mañana de este sábado, pero en Llanes, la vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, se empleó en despejar dudas de con quién están en el Ejecutivo: "Daremos respuesta a los ganaderos y no perderemos ni un minuto, nos ponemos manos a la obra para realizar extracciones de lobo ya, como anunció inmediatamente el Consejero de Medio Rural". Sin mencionar lo que hizo su partido en el Congreso, Llamedo insistió en que la salida del Lespre les merece una "valoración positiva, es una buena noticia con mayúsculas".

Y no falta Vox, que tiene para PSOE y PP. El diputado Rodrigo Alonso criticó el "fanatismo" de ambos en la UE. En Vox se arrogan, además, la lucha para desproteger el lobo en toda España, es decir, también al sur del Duero, donde no se caza desde 1992.

Este cuento no se ha acabado.

