Ferreira consigue los avales para optar a presidir la FADE y plantea un debate público de candidaturas

El empresario José Manuel Ferreira ha anunciado que cuenta ya con los avales necesarios para ser candidato a la presidencia de la Federación Asturiana De Empresarios (FADE). Los presentará formalmente mañana, lunes, sin esperar al plazo máximo del martes, una decisión que hace “por coherencia" con su visión sobre "un proceso más participativo, directo y transparente”.

“Tenemos los avales y el proyecto. Por eso queremos que nos escuchen. Queremos que los empresarios de Asturias, antes de decidir el sentido del voto, tengan la oportunidad de escuchar las propuestas. Y queremos una participación masiva en las elecciones del próximo 11 de abril”, ha argumentado Ferreira, quien también ocupa la vicepresidencia de la Cámara de Comercio de Oviedo.

Para favorecer esa participación y la confrontación de iniciativas, José Manuel Ferreira ha pedido a María Calvo la celebración de un debate público que permita trasladar al empresariado asturiano los programas y los modelos de gestión de cada candidatura.

El empresario se muestra convencido de que la otra candidata "estará de acuerdo con este planteamiento, porque no es una ocurrencia, es un principio básico de respeto a los votantes".

El candidato a la presidencia de FADE aspira “a convencer a los empresarios con ideas”, y “no a ganar a toda costa”. Por eso ha reivindicado que “más que músculo de avales, hay que exhibir músculo de ideas”. Y añade: “El diálogo es la fuerza más revolucionaria que tenemos en las manos para cambiar las cosas”.

José Manuel Ferreira ha manifestado además su incomodidad con "un sistema de avales que obliga a las empresas a posicionarse incluso antes de conocer a fondo los proyectos en liza". “No me siento cómodo con un proceso que arranca obligando a comprometerse a quienes solo quieren escuchar, pensar y decidir con libertad. Por eso no espero al martes. Mañana mismo presentaré los avales que me habilitan como candidato”, ha apuntado.

Precisamente con el objetivo de incrementar el peso del debate interno en la patronal, Ferreira propone a las asociaciones y a las empresas que eviten delegar su voto sin escuchar antes a todos los candidatos.

El aspirante recuerda que “la FADE que viene no se construirá desde los despachos, sino desde la conversación abierta con las empresas que la sostienen”.

José Manuel Ferreira tiene previsto explicar en los próximos días el programa que ha elaborado y piensa desarrollar en FADE y dará a conocer públicamente a todo su equipo de campaña. “Se trata de un grupo de personas preparadas, comprometidas y con una visión compartida de futuro para la Asturias empresarial”, ha apuntado.

Precisamente, Ferreira adelanta algunas de las líneas de su programa en una entrevista publicada este domingo en LA NUEVA ESPAÑA, en la que llama a aliviar la "pesada mochila fiscal" que sufren los empresarios en Asturias.