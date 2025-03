María Calvo rechaza el debate en FADE que le pidió Ferreira: "Esto no es un reality show"

María Calvo, presidenta en funciones de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) y candidata a la reelección de la patronal de los empresarios, ha rechazado participar en un debate antes de las elecciones con José Manuel Ferreira, el otro candidato. Ferreira, en un comunicado, había pedido un debate previo. “La presidencia de Fade no es política ni es un reality show. No lo ha sido nunca. Y no debe serlo ahora. Nunca ha habido debates entre candidatos. ¿Por qué? Porque el diálogo real y constructivo se hace en el tú a tú, con cada empresa, con cada asociación, escuchando, entendiendo sus problemas y planteando propuestas útiles para lo que de verdad les importa. Vengo a trabajar, no a hacer espectáculo”, aseguró Calvo en un comunicado posterior, cerrando la puerta al debate que sí quería Ferreira, que había reclamado diálogo. "No creo que nadie me pueda dar lecciones de diálogo. Llevo años tendiendo puentes, facilitando consensos, aportando propuestas y trabajando por lo que de verdad importa: los problemas reales de nuestras empresas", indicó Calvo. “Llevo cuatro años haciéndolo, sin descanso. Aportando iniciativas, dando voz a las empresas en cada rincón de influencia. Con visión de futuro, con hechos, no con proclamas. Sin ruido, pero con trabajo serio, esfuerzo y diálogo constant", recalcó.

La empresaria anunció además además que presentará su programa electoral, bajo el título “Una Agenda con Propósito”, este lunes, “en el momento que establecen los estatutos, tras ser proclamada como candidata definitiva, con todas las garantías”. Mañana, martes 25, presentará los avales. "Estoy agradecida por el mayoritario respaldo recibido y que mañana anunciaré. Los avales no son solo firmas. Son confianza. Son respaldo a una forma de trabajar. Mi compromiso es no fallar a esa confianza. Y en eso seguiré, con total dedicación", destacó.