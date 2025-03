"Urge revertir la pesada mochila fiscal con la que cargan los empresarios"

El empresario de la construcción José Manuel Ferreira Diz (Vigo, 1959), a la sazón vicepresidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, ha reunido los avales necesarios para aspirar a la presidencia de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), a la que también opta la actual dirigente, María Calvo. "No es el momento de exhibir músculo de avales, es el momento de mostrar músculo de ideas", asegura ante la campaña que se abrirá el próximo día 31. Para hablar de esas ideas se cita con LA NUEVA ESPAÑA y él elige escenario.

-¿Por qué en Gijón?

-El proyecto de FADE es un proyecto para Asturias y este edificio de oficinas en el que estamos (Greenspace del Parque Científico y Tecnológico) es una obra que hicimos y de la que nos sentimos especialmente satisfechos porque es el edificio más eficiente de Asturias. Fue premio nacional "Net Cero" y tiene calificación "LEED Oro", uno de los sellos más exigentes del mundo en sostenibilidad. Además, alberga una empresa TIC (Emphaty), sector que ha demostrado que tiene una alta capacidad de generación de empleo y facturación, y que es el más conectado con el mundo y el futuro. Ese sector es esencial en la FADE en la que yo pienso.

-¿Elige Gijón porque no quiere que le vean como el candidato de Oviedo?

-Quería hacer un guiño a esa Asturias que funciona, que es la Asturias de las empresas tecnológicas. Cualquier reduccionismo local que se quiera hacer de nuestra candidatura es un error. Los que me conocen saben que tengo una mentalidad metropolitana muy desarrollada desde hace muchos años. Creo que es una de las innovaciones territoriales más urgentes en Asturias.

-¿Perjudica a su candidatura el adelanto electoral?

-Si todos hubiéramos tenido la misma información, no. Perjudica cuando unos utilizan esa información en contra del adversario.

-¿Cómo?

-El 13 de febrero, la presidenta actual había hecho unas declaraciones públicas diciendo que no tocaba hablar de elecciones, que era frívolo hacerlo, y ese mismo día estaba urdiendo con las dos confederaciones más importantes que tiene la FADE, las de la construcción y el metal, unos comités ejecutivos para darle un apoyo explícito cuando no estaban ni convocadas las elecciones y no se sabía si yo me iba a presentar como candidato. Creo que eso no es una buena práctica. Dista mucho de lo que yo creo que debería ser juego limpio. Esas dos confederaciones no han tenido la oportunidad de conocer mi programa. Llevo más 30 años en el asociacionismo empresarial y nunca había visto nada similar.

-Me cuesta creer que no esperara ese adelanto electoral.

-Ella tiene esa potestad y lo que me hubiera gustado es que hubiera compartido la decisión y que no la usara en su exclusivo beneficio. De todas formas, yo tengo la idea de Asturias y de su empresariado bien forjada desde hace tiempo. Yo creo que hay que ganar convenciendo y, con ese procedimiento exprés, no sale beneficiada la ejemplaridad que tenemos mayoritariamente los empresarios.

-Sin el apoyo de Femetal y CAC-Asprocon es muy difícil ganar.

-De ahí la estrategia que tenían.

La lealtad de FADE no debe convertirse en comodidad para las administraciones públicas

-¿Y se puede revertir?

-Seguro que sí. En el sector del metal me están llamando muchas empresas que se sienten muy incómodas con el procedimiento que se ha seguido e intentan revertirlo. Les han quitado la información adecuada para poder tomar las mejores decisiones y, además, les han quitado el voto. Se lo han arrogado algunos directivos. Al igual que en la CAC, que han hecho algo similar. Su presidente, Joel García, es el principal apoyo de María Calvo.

-María Calvo y usted son empresarios de la construcción. ¿Cómo es la relación?

-Siempre ha sido muy cordial. Hemos trabajado juntos en la Confederación Asturiana de la Construcción y, de hecho, casi fui yo quien la inclinó a que formara parte de FADE. Por esa excelente relación que tuvimos en el pasado pensé que todo este proceso electoral podría ser más organizado, sin enfrentamientos…

-¿Cómo juzga los cuatro años de mandato de Calvo en FADE?

-Primero con mucho respeto, porque sé del esfuerzo personal y familiar que requiere ocupar un puesto de estos. De ello he hablado estos días con ex presidentes de FADE. Dicho esto, María Calvo sigue planteando una lista de reivindicaciones empresariales que las repite continuamente. Han pasado cuatro años y lo que debería presentar es una lista de logros. Esa todavía no la conozco. La concertación no ha desarrollado todo el potencial que debería tener.

-¿Falta exigencia ante las administraciones?

-Yo lo llamo asertividad. Tenemos que demostrar respeto y lealtad por quien gobierna las instituciones, pero esa lealtad no debe convertirse en comodidad para las administraciones públicas. Creo que la concertación de los últimos cuatro años ha beneficiado más al Gobierno que a los empresarios. Se ha convertido casi en un instrumento de propaganda al servicio de quien gobierna y no hemos visto mejoras para empresarios y autónomos.

La lista de logros de María Calvo aún no la conozco: plantea lo que lleva pidiendo cuatro años

-¿Y qué plantea?

-Hay varios puntos en los que todos nos pondríamos de acuerdo en el ámbito empresarial. El primero es el de la fiscalidad. Los empresarios y autónomos asturianos empezamos nuestra actividad diaria con una pesada mochila fiscal que nos convierte en muy poco ágiles y competitivos con respecto a nuestros vecinos territoriales. No es justo. Hay que revertirlo con urgencia. La voracidad recaudatoria del Principado no tiene límites. Hay margen para hacer una concertación que permita una mayor competitividad fiscal para las empresas. La fiscalidad no puede ser un fin en sí mismo, tiene que ser un medio para conseguir un mayor dinamismo económico y más prosperidad para el territorio. Hay que cambiar fiscalidad ideológica por inteligencia fiscal. En la Cámara presentamos un estudio del profesor universitario Santiago Álvarez que acredita que estamos en las peores condiciones fiscales en España.

-¿Un infierno fiscal?

-No , pero hay un enorme margen para ahorros presupuestarios sin perder calidad en los servicios. Menos fiscalidad no es cerrar hospitales. Eso es una trampa. Hay que ser eficientes en el gasto. No hay que gastar más, hay que gastar mejor. En fiscalidad pedimos no estar en peores condiciones que los demás.

-No he oído a empresarios asturianos pedir a otras comunidades que suban sus impuestos. Por lo tanto, entiendo que lo que piden es que se bajen aquí.

-No me gusta decir "bajada de impuestos", me gusta hablar de inteligencia fiscal. Los impuestos deben estar al servicio del progreso económico de Asturias. A veces se consigue más recaudación teniendo una tarta más grande que repartir, haciendo crecer la economía es más fácil generar ingresos fiscales. Y el segundo asunto que la mayoría de los empresarios llevarían a la mesa de concertación es la lentitud burocrática, que no significa mayor garantía sino mayor ineficiencia; hace mucho daño a la actividad empresarial.

-¿No se ha avanzado?

-No. Sentado en una mesa de concertación yo sería muy exigente con la Administración. Es ineludible abordar este asunto con determinación. El mundo cambia cada 24 horas y nosotros para conseguir una licencia básica esperamos 24 meses. Necesitamos imperiosamente hacer crecer nuestra economía porque su estructura y su salud es delicada. Tiene una apariencia agradable gracias a los grandes ingresos por pensiones, pero no somos sostenibles económicamente y cualquier negociación sobre la financiación autonómica va a perjudicar a Asturias, ya lo estamos viendo. La solución va venir del ámbito empresarial, no hay alternativa, y por ello hay que generar las mejores condiciones para que se desarrolle actividad económica. Esa es la misión de FADE y ese es mi compromiso. Vamos a dejar uñas y piel en conseguirlo. Necesitamos generar 50.000 nuevos empleos en Asturias, ampliar el PIB un 15% y mejorar la tasa de actividad, que es la peor de España, en un plazo no superior a siete años. De lo contrario entraremos en una fase complicada para el sostenimiento de nuestros servicios públicos.

El mundo cambia cada 24 horas y nosotros tenemos que esperar 24 meses por una licencia básica

-¿Y no deben hacer también autocrítica los empresarios?

-Yo quiero una FADE auto exigente. Los empresarios tenemos que ser ejemplares y comprometidos con el territorio y creo que, en la mayoría de los casos, así ha sido.

-¿Que le empujó a aspirar a presidir FADE?

-Muchos años de activismo, mucho compromiso con este territorio, mucho amor a esta tierra y mucho apoyo. Casi me vi en volandas en este proceso. Estoy en una edad en la que el mundo de las apariencias me importa muy poco, me interesa el de las esencias.

-¿Qué quiere decir?

-Que estoy dispuesto a asumir un esfuerzo personal y familiar muy alto para hacer un buen trabajo en FADE.

-¿A qué resultado aspira en las elecciones?

-Yo aspiro a convencer a los empresarios, no quiero ganar a toda costa.

"Con las universidades privadas podemos ser un referente europeo" -¿La industria de la defensa es la gran oportunidad para Asturias? -Es una de ellas. Va a generar cientos de empleos tecnológicos, miles de empleos industriales y varios miles de millones de inversión. Desde que se constituyó el Hub de Defensa hemos estado trabajando intensamente con la agencia Sekuens y con la Consejería de Ciencia –que es de lo mejor que tenemos en Asturias en dinamismo y visión– y hoy no se habla de otra cosa. Va a generar mucha actividad para las empresas que ya están asentadas en el territorio. -¿No hay peligro de que sea un "boom" coyuntural que no consolide actividad a largo plazo? -No parece. Hay una nueva geopolítica y la tecnología avanza cada vez más rápido. No parece que se dé ese escenario. Europa ha tenido que caer del guindo y enfrentarse a la realidad. -¿En qué otros sectores ve oportunidades para Asturias? -En la formación. Varias universidades privadas quieren establecerse en Asturias, que tiene unas excelentes condiciones para ser un referente a nivel europeo otra fuente que hay que aprovechar en esta región son los polos de especialización. Hoy la economía se desarrolla fundamentalmente en entornos de especialización. Asturias tiene varios. Aquí en Gijón tenemos este parque tecnológico con su ampliación y todo el ecosistema generado alrededor de la Universidad Laboral y del campus de la Universidad de Oviedo, y el polo de la economía azul en El Natahoyo. En Oviedo tenemos dos grandes proyectos: el Calatrava y el gran proyecto de La Vega. Y en Avilés esa Manzana del Acero para seguir siendo el corazón industrial de Asturias. -¿Y las Cuencas? -Tengo especial cariño por las Cuencas porque una importante parte de mi actividad empresarial la hice en la cuenca del Nalón. Una de las grandes inversiones que trajimos es la de Exiom, la fábrica de paneles fotovoltaicos, y seguimos intentado que las Cuencas tengan una nueva dimensión industrial porque tienen potencial. -Y quedan las alas. -En el Occidente, Navia está demostrando una alta capacidad de dinamismo económico y el ala oriental está especializado en un turismo de calidad que es muy importante. Lo mejor que le pueda pasar a las alas es que el centro de Asturias sea un motor que bombee sangre permanentemente. -Esta semana la Comisión Europea presentó el Plan de Acción sobre el Acero -Bien orientado, pero con patas cortas. Por ahí no vamos a ninguna parte. Hay que implicarse mucho más. Nosotros vamos a a hacer una defensa a ultranza de ArcelorMittal. Queremos que Asturias tenga una siderurgia integral y creemos que es posible. -¿La descarbonización es un riesgo o una oportunidad? -Ambas cosas. Lo único que hay que hacer es ajustar los tiempos, como todo en la vida. Hay que sincronizar. Lo que no se puede es intentar llegar al fin del mundo si no eres capaz de llegar a fin de mes. -¿Duro Felguera tiene futuro? -Con la industria de la defensa se abre una ventana de oportunidades para que esa compañía se consolide en e l futuro. Habrá que hacer ajustes y un modelo de negocio nuevo. Pero Duro tiene capacidad de sobrevivir. -¿Los esfuerzos en el mantenimiento de empresas detraen apoyo a la actividad emergente? -Cuando hay ayudas públicas hay que exigir reformas. Las ingenierías asturianas, adecuadamente reconvertidas, tienen un espacio magnífico para el desarrollo de su actividad.

