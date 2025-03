Descubren petróleo y gas en estas zonas de Asturias... pero solo serán viables si el crudo se encarece

En mayo de 2021 entró en vigor la ley de cambio climático y transición ecológica, que prohibió en España las nuevas autorizaciones de exploración, permisos de investigación o concesiones de explotación de hidrocarburos, y también de minerales radiactivos. No obstante, la actual dependencia energética de Europa quizá termine creando en el futuro las condiciones para reconsiderar esa prohibición. Galicia acaba de ampliar, con el visto bueno de la ONU, su plataforma continental, englobando áreas en las que hay yacimientos de gas, al oeste de la costa. Y Asturias sería una región que podría sacar partido de la presencia de gas y petróleo que hay en su subsuelo.

Un estudio de la Asociación de Compañías de Exploración y Producción de Hidrocarburos (ACIEP) indicaba hace unos años que debajo del suelo y de la plataforma continental marítima asturiana podría haber 370.000 millones de metros cúbicos de gas y más de 3 millones de barriles de petróleo.

La exploración de hidrocarburos menudeó en los últimos cuarenta años, hasta que se frenaron en seco en la presente década. A finales de los años setenta ya se encontró gas natural en varios puntos "off-shore" entre Gijón y Ribadesella. El geólogo José Antonio Sáenz de Santamaría (director científico del Grupo Español de Materias Primas Estratégicas y Críticas del Instituto de Ingeniería de España) participó en aquellas primeras exploraciones de Campsa y Shell. "Los yacimientos están en la parte hundida del Mesozoico. La lámina de agua es ahí de unos 150 metros, lo cual era un problema en los años setenta. Pero hoy en día se hacen pozos con 2.000 metros de agua. El problema grave es que, a menos que el precio del barril esté a 120 o 130 dólares, no es rentable. Por esa razón se paró y se dejaron esos pozos. Sin embargo, estamos viendo que el consumo de hidrocarburos no para de crecer, un 5 por ciento anual. Y puede llegar a alcanzarse un precio que sí haría rentables esos yacimientos", aseguró.

Los yacimientos están a unos 1.200 o 1.300 metros de profundidad, lo que no supone un problema para la técnica actual. "Son yacimientos mixtos. Es el clásico yacimiento de petróleo, con una montera de gas encima. La roca madre del petróleo del Cantábrico son unas pizarras negras que existen en la parte baja del Mesozoico, y que se ven, por ejemplo, en la playa de Peñarubia, la playa de la Vega o en Rodiles, donde hay a veces huecos de fósiles rellenos de petróleo", añadió.

El primer sondeo fue el llamado Mar Cantábrico C-1, ubicado a 22 kilómetros al noroeste de Ribadesella y a 48 kilómetros al noreste de Gijón, a una profundidad del mar de 146,6 metros. Siguió Mar Cantábrico C-2 a 70 metros del anterior, el Mar Cantábrico C-3 y el Mar Cantábrico M-1, situado en la zona septentrional del cañón de Llanes. Los sondeos Mar Cantábrico H-1X y Mar Cantábrico H-2X se realizaron ante la costa de Villaviciosa. Finalmente, el Asturias D-2 bis, a unos 37 kilómetros frente al litoral de Gijón, fue el más profundo, a 5.078 metros.

Pero también en el interior de Asturias hay gas, procedente de capas carboníferas. En 1913 hubo un afloramiento en Caldones –el famoso "mechero", que se puede visitar aún hoy– y también hay yacimientos en las cuencas mineras, en el tramo entre Aramil y Lieres (Siero) o en la cuenta pérmica de Cabranes-Villaviciosa, donde hubo un afloramiento en Viñón.

"En las Cuencas perforamos en los años 90 con Unión Texas y Hunosa y sacamos gas. No se pudo explotar porque no había forma de sacarlo a superficie y meterlo en una red gasística, no había en el valle del Nalón. Pero sí, en el sinclinal de La Felguera hay un campo de gas sobre las capas de carbón, a 2.000 metros, donde hicimos ‘fracking’ para sacarlo", indicó. Asturias pertenece a una cuenca subterránea que incluye Cantabria, el País Vasco y el norte de Castilla y León.

El Occidente asturiano cuenta con minas e indicios de yacimientos de wolframio, un mineral estratégico que es clave para la obtención de aleaciones utilizadas en los vehículos blindados y tanques. Se trata de un tipo de explotación que alcanzó su cénit en los años 40, cuando España exportó este mineral masivamente, tanto a los aliados como a los alemanes, como explica el geólogo Sáenz de Santamaría. A lo largo de toda la Ruta de la Plata proliferaron estas minas. La explotación de otros minerales clave para la industria militar, como el uranio, utilizado en su versión empobrecida tanto para los blindajes como para los explosivos antitanque, están prohibidos en España. Sin embargo, la Unión Europa lo considera un mineral estratégico y podría volver a explotarse. Hay una mina en Salamanca, hoy paralizada. Y en Besullo, Cangas del Narcea, hay indicios de uranio.

La Unión Europea (UE) anuncia este martes nuevos proyectos de minerales estratégicos para la transición ecológica y la defensa, como el litio, el níquel y el titanio, para reducir la dependencia de países como China, según indicó el vicepresidente de la Comisión Europea para la Prosperidad y la Estrategia Industrial, Stéphane Séjourné. Aunque no precisó el número de proyectos ni en qué países estarán, España es uno de los lugares con más yacimientos de estaño, litio, níquel y tierras raras. Séjourné indicó que los proyectos serán los primeros desde la aprobación en marzo de 2024 de la Ley Europea de Materias Primas Fundamentales que busca aumentar la capacidad de la UE para "extraer, procesar y reciclar" materias primas estratégicas y reducir su dependencia respecto a otros países.

Suscríbete para seguir leyendo