Lucha en la derecha asturiana por ganarse al sector ganadero tras la desprotección del lobo

La derecha se apuntó un tanto el pasado jueves en el Congreso de los Diputados al lograr que se retire la protección al lobo al norte del Duero y, por tanto, se abra la puerta a matar ejemplares para controlar su población, algo que reclaman desesperados los ganaderos debido a los ataques al ganado. Fue esto iniciativa del PP y contó el apoyo de Vox, PNV y Junts, y con el rechazo del PSOE, entre otros partidos.

Una semana después la lucha por arrogarse el mérito en Asturias sigue muy activa y a dos bandas: por un lado, PP y PSOE, que luchan desde la misma tarde del jueves por ganarse el favor de los ganaderos, ya que los socialistas en el Principado apuestan también por las batidas de lobos como reclama el sector pese a que eso les enfrente con el partido en Madrid; y por otro, PP y Vox.

La lucha cainita en la derecha asturiana está servida. El presidente del PP regional, Álvaro Queipo, insistió este lunes en Madrid –donde participó en el comité ejecutivo nacional– en sacar los colores al PSOE asturiano y dudar de que vayan "a hacer bien" los controles poblacionales de lobo y tachó de "exótica" la pretensión de Vox de que se declare al animal especie cinegética.

Una propuesta que presentó en Oviedo este mismo lunes la diputada y portavoz de Vox, Carolina López. "Ahora se abre una puerta y es necesario poner en marcha de forma urgente e inmediata un plan de control del lobo", señaló la diputada, quien también saca pecho del mérito de Vox en que el lobo haya salido del listado de especies protegidas: "Gracias a nuestro apoyo se ha podido poner fin a la sobreprotección".

Censo desactualizado

En Vox consideran que el lobo estaba en el listado "por razones políticas" desde 2021 porque se presentó "un censo desactualizado y desfasado, con datos de 2012 a 2014. Es decir, manipularon la realidad, arrodillándose ante los ecologistas y perjudicando claramente a los ganaderos". De esta decisión acusa directamente "al socialista Hugo Morán, secretario de Estado y antes alcalde de Lena. Por tanto, era conocedor de la situación real del lobo en Asturias".

La formación quiere que el plan de gestión se consensúe con el sector ganadero y también con el sector de la caza, "que sean los cazadores quienes hagan el control de la especie y no los funcionarios. Y que lo hagan los cazadores bien autorizando a las cuadrillas de las sociedades a abatirlos o bien dando permisos para recechos". Por este motivo propondrán que sea especie cinegética y se regule en la ley de Caza de Asturias.

En esto no van a tener el apoyo del PP, en atención a la primera valoración de su presidente. Álvaro Queipo considera "un poco exótico" tal paso. Ambos partidos tienen opiniones diferentes sobre la gestión del lobo, que se plasmaron durante el Pleno del Congreso, y también después, cuando coincidieron en la calle el propio Queipo y diputados asturianos con José María Figaredo, presidente de Vox Asturias. Vox es muy crítico al seguir el lobo en el Lespre en los territorios al sur del Duero, considerando que lo adecuado era haberlo sacado del listado en toda España, pero el PP impulsó la enmienda solo en el Norte. "En esas zonas decidirán los que tengan que decidir, a mí no me corresponde", destacó el líder popular.

También abundó en críticas al Gobierno regional y en dudar de su capacidad para controlar en condiciones la población. "Si revisamos la gestión del Principado, antes de que el lobo estuviese en el Lespre, vemos incumplimientos reiterados. Han dejado, cuando podían hacerlo, lobos sin eliminar. Por tanto, ¿qué harán ahora?", se pregunta. Según sus cálculos, desde 2019 a 2021, con la especie fuera del listado, el Principado dejó sin sacrificar a siete de cada diez lobos. "Tengo plena confianza en que las comunidades que nos rodean, como Galicia, Castilla y León o Cantabria (gobernadas por el PP), lo harán bien, pero tengo nula confianza en el Principado. Solo le pido al Gobierno regional que cumpla con lo que se autoimponga", concluyó.

Carolina López, al Consejero: "Dimita si está decepcionado"

Carolina López considera que el Gobierno del socialista Adrián Barbón piensa que "todos somos tontos a tenor de las declaraciones que viene dando desde el pasado jueves, cuando gracias al voto de Vox se sacó al lobo del Lespre". La diputada recordó que los diputados socialistas asturianos "votaron en contra del sector ganadero, lo traicionaron".

Y afeó que el consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos Líndez, "diga ahora que se siente decepcionado con su partido", pero que se quede "tan ancho". Por este motivo, López le invita a dimitir, "como hizo en 2021 el director general de Ganadería (Nino Rodríguez), porque no quería ser copartícipe de la inclusión del lobo en la lista de especies especialmente protegidas".

