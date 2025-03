"Antes la medicina era muy paternalista, ahora se pregunta más al paciente"

La Federación Internacional de Asociaciones Médicas Católicas (FIAMC) ha editado un libro llamado "Bioethics", en el que recoge la experiencia de distintos médicos y trata de evaluar la deontología médica a través de la importancia de la vida. José María Simón Castellví es presidente emérito de FIAMC.

-¿Cuál es el objetivo de la Bioética?

-Es un concepto que siempre existió en medicina, aunque podía tener otros nombres como ética médica o deontología. Por Bioética se entiende todo lo que el ser humano debe o debería hacer en Ciencias de Medicina y, sobre todo, de vida.

-¿La Bioética evoluciona junto a la sociedad?

-Bueno, ha cambiado un poco. Especialmente la forma de hacer medicina. Hace unos años la medicina era muy paternalista, y ahora se pregunta muchísimo más a las personas, a los pacientes y a sus familias. Digamos que, a día de hoy, la persona opina mucho más y nosotros debemos dedicarle el tiempo necesario. Digamos que debe haber una buena relación médico-paciente.

-Con una sanidad cada vez más saturada, ¿es posible dedicar este tiempo?

-Dedicar tiempo al paciente es importantísimo. Esa saturación influye, pero debemos aprovecharnos de lo que sí que tenemos que son, por ejemplo, medios electrónicos que nos ayudan al diagnóstico y nos ahorran un tiempo que deberíamos emplear en explicarle al paciente en qué situación estamos, que es básico.

-¿La Bioética en qué momento empieza a cuidar de la vida?

-Desde la concepción hasta la muerte natural. Yo diría que incluso antes de la concepción, preparando a los padres. En el momento en el que hay un ser humano, aunque sea microscópico, tienes que tratar a la madre como si fueran dos pacientes.

-Entonces, ¿la Bioética está reñida con el aborto?

-La verdad que todo lo que se refiere al aborto en España y en otros países está podrido. Recuerdo en los años 80 cuando estaba prohibido, en lugar de ofrecer a la gestante una buena medicina, una buena obstetricia, se le ofrecían alternativas que no respetan la vida humana. Si uno puede eliminar a un discapacitado, no te quejes si una potencia extranjera te bombardea y tú no eres nada para ella... Hay que ser coherente con esto y respetar a la gente. La dignidad humana debe existir independientemente de otras consideraciones.

-Puntualizaba que la Bioética abarca hasta la muerte "natural", ¿qué papel juega la eutanasia?

-La eutanasia es matar a una persona, y por tanto también su libertad. Es un supuesto acto libre que hará que esta persona nunca más tenga actos libres. La medicina puede ofrecer los cuidados paliativos a los enfermos que están muy mal. Hay que intentar que la sociedad vea que hay que respetar la vida.

-¿Valoramos poco la vida?

Tendríamos que valorar cada momento de nuestra vida. Valorar las pequeñas cosas y también las grandes. Si lo valoras en ti mismo, lo valorarás en un tercero y te ayudará a que no se lo quites a un cuarto. Eso es importante, entender el valor de la vida humana en cuanto a cosas que se viven, vivencias humanas.

-¿Cuál es la mejor reflexión del libro que han editado?

-Cada ser humano tiene una dignidad, una idea importante y que siempre existe, incluso aunque te falten unas horas de vida, esas horas son preciosas y no debemos quitárselas. Como médico deben atender a todo el mundo protegiendo su dignidad.

