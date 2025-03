Este sábado habrá eclipse solar y se verá en Asturias: lugar, horario y medios para poder disfrutarlo

El 29 de marzo de 2025 se podrá disfrutar en toda España de un nuevo fenómeno astronómico: un eclipse solar parcial. Dependiendo de la zona en la que te encuentres, el horario podrá variar. En Asturias habrá que estar atentos a las 11.43 horas, momento en el que el eclipse estará en su máximo esplendor. El Instituto Geográfico Español marca este horario para Oviedo, pero no habrá mucha variación en el resto de la comunidad. Es un buen espectáculo del que se podrá disfrutar siempre que las nubes den un respiro y se retiren educadamente. Aunque, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), el sábado habrá lluvias conviviendo con el astro protagonista del día.

Aunque se haya especificado un horario en el que se podrá ver el eclipse al máximo, este fenómeno no es momentáneo. Tendrá una duración de 112 minutos desde el comienzo hasta el final. La hora de inicio serán las 10.48 y la de la despedida las 12.40 horas. Hay dos tipos de eclipses, por lo que no debes confundirte de lo que vas a presenciar. En el eclipse solar también interviene la Luna. Consiste, concretamente, en que el satélite (la Luna) pretende quitarle el protagonismo al astro durante su jornada laboral. Es decir, la Luna se interpondrá entre el Sol y la Tierra, de manera que quedará oculta una parte del primero. Al ser parcial, aún se podrá ver al responsable de iluminar los días. En Oviedo la magnitud será de un 39 %, lo que implica que el 39 % "del diámetro del Sol quedará cubierto por la Luna", según informa Cristina Herrera, periodista que en los últimos años ha desarrollado su carrera en "eltiempo.es".

¿Cómo puede verse?

No hay que olvidar que, aunque el Sol quede parcialmente cubierto, es peligroso mirar el eclipse directamente, incluso con las gafas de sol a las que estamos habituados. Si tu mirada se dirige directamente al Sol, se quedará "gravemente dañada", informa Cristina Herrera. La NASA añade que "no es seguro mirar directamente al Sol din protección ocular especializada para la observación del Sol, excepto durante la fase total". De esta manera, no tendremos la opción de disfrutarlo sin ningún tipo de protección al tratarse de un eclipse parcial.

Poner como intermediario una "lente de cámara, binoculares o un telescopio" no es suficiente, informa la NASA, pues lo verdaderamente necesario es un filtro solar especial. Además de esto, no todas las gafas de sol están preparadas para este tipo de fenómenos. Aquellos que son adecuados suelen encontrarse como "gafas de sol para eclipses", que destacan por lo oscuros que son los cristales y, además, "deben cumplir con la norma internacional ISO 12312-2", asegura la NASA. Sin embargo, hay que tener en cuenta que estos instrumentos no siempre valen, deben estar en perfectas condiciones. "Si están rotos, rayados o dañados de alguna otra manera, debes desechar el dispositivo", avisa la NASA.

Pero no te desilusiones si no tienes este tipo de instrumentos, aún puedes disfrutar del fenómeno, aunque de forma indirecta. Con este método no tendrás que mirar directamente al Sol. La NASA lo describe de la siguiente manera: "Una manera es usar un proyector estenopeico, que tiene una pequeña abertura (por ejemplo, un agujero perforado con un alfiler en una tarjeta de fichero) y proyecta una imagen del Sol sobre una superficie cercana. Con el Sol a tu espalda, puedes ver con seguridad la imagen proyectada. ¡NO mires al Sol a través del agujero!".

Con todos estos consejos e información no podrás perderte el eclipse del próximo sábado 29 de marzo en toda España.