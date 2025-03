El polígono industrial de Silvota es un parque empresarial en la parroquia de Lugo, Llanera, con una superficie bruta de más de un millón de metros cuadrados. Fue impulsado por la Entidad Estatal de Suelo, antes Instituto Nacional de Urbanización (INUR) y dependiente del Ministerio de la Vivienda, en 1971, y desde entonces ha experimentado un gran crecimiento.

Al comenzar, carecía de los servicios más básicos, lo que impedía la instalación de nuevas empresas. Se definía el lugar como el "testimonio de un fracaso", donde tan solo 18 de las 76 parcelas estaban edificadas. El polígono industrial de Silvota no tenía agua corriente, tampoco alumbrado.

Asemposil, cuatro décadas de firme apoyo empresarial / Cedida a LNE

En sus inicios era un terreno con más dudas que certezas, sin servicios básicos, sin seguridad y sin apoyo institucional. Las empresas que apostaron por instalarse en este espacio encontraron en aquellos años muchas dificultades, pero en lugar de resignarse decidieron unirse y actuar.

Así nació en 1985 la Asociación de Empresarios del Polígono de Silvota (Asemposil), donde todos los empresarios instalados en el lugar se unieron para lograr el crecimiento del parque industrial con el claro objetivo de mejorar y gestionar todos los servicios que pudiera ofrecer esta área industrial.

Gracias a sus esfuerzos, se fueron implementando los servicios básicos que atraerían a más empresas a este parque industrial: suministro de agua, alumbrado público, recogida de basura, limpieza e incluso vigilancia en la zona.

Silvota con futuro

Con el paso del tiempo, Asemposil no solo solucionó problemas, sino que marcó el camino hacia la excelencia. Seguridad, accesibilidad y representación institucional han sido algunos de los pilares sobre los que ha cimentado su labor. Gracias a esta dedicación y compromiso, Silvota pasó de ser un espacio con dificultades a convertirse en el motor económico del centro Asturias y uno de los espacios productivos más importantes de la región.

Silvota no es únicamente un espacio donde se instalan empresas. Se trata de un lugar que ha sabido reinventarse, crecer y responder a los desafíos del tiempo y los años. La clave de su éxito se encuentra en un equilibrio perfecto entre infraestructura y capital humano. No basta con contar con parcelas bien dimensionadas o con grandes viales si quienes operan en ellas no encuentran un entorno propicio bien gestionado para promover el crecimiento empresarial.

Asemposil trabaja para defender y promover los intereses comunes de las empresas ante las administraciones, así como para generar iniciativas en el área empresarial de Silvota para consolidar el tejido industrial de la zona.

Desde la asociación buscan potenciar las sinergias entre las empresas que están instaladas en el polígono de Silvota, con el objetivo de mejorar la coordinación entre ellas y así generar nuevas líneas de actuación conjunta de cara a trabajar en nuevos proyectos.

La escucha activa como elemento esencial

Asemposil ha convertido la escucha activa en su eje de trabajo en Silvota. Desde sus inicios, la asociación ha entendido que el crecimiento del polígono industrial no depende solo de atraer inversión, sino de garantizar que las empresas que ya forman parte de él encuentren las condiciones óptimas para consolidarse y crecer.

Este enfoque se traduce en la detección y generación de servicios pensados para facilitar la operativa diaria de las empresas. Desde el Centro de Servicios del polígono, Asemposil ofrece apoyo administrativo, asesoramiento empresarial, salas de reuniones y hasta equipamientos como una guardería infantil.

La apuesta por la modernización se refleja en iniciativas pioneras que se detectaron previamente como necesidades que exigían los tiempos. Actuaciones como la instalación de directorios digitales, puntos de recarga para vehículos eléctricos, sistemas de videovigilancia integrados y alumbrado led de última generación van marcando innovaciones.

En 2016, Silvota fue pionero en la implantación de un Plan de Emergencias Comunitario, que posteriormente fue digitalizado para optimizar su eficacia y optimizar la celeridad de su uso por los servicios de emergencias. Todos estos pequeños pasos hacen que, en conjunto, este polígono sea un referente de gestión eficiente y modelo a seguir para otros espacios productivos de Asturias y a nivel nacional, con una gran familia de empresas que pertenecen a distintas áreas: metal, alimentación, gestión de residuos, transporte, distribución y comercio textil, entre otros sectores.

El Centro de Transportes de Silvota

Para garantizar la seguridad de los trabajadores, desde Asemposil están trabajando en la puesta en marcha del Centro de Transportes en Silvota, con un aparcamiento para vehículos pesados. De esta forma, podrán prestar un mejor servicio a las empresas, abriendo la puerta a mejoras en movilidad sostenible con la incorporación de cargadores ultrarrápidos para vehículos eléctricos y puntos de suministro de hidrógeno, optimizando el tráfico, facilitando servicios a los transportistas y la transición hacia un transporte más eficiente y respetuoso con el medio ambiente.

Cada día, más de 100 vehículos pesados estacionan en los viales del polígono industrial, generando problemas de circulación, reduciendo la seguridad y afectando la operativa de muchas empresas. Asimismo, muchos vehículos no pertenecen a Silvota, sino que son transportistas que hacen servicios para empresas sitas en el área industrial o del municipio o concejos cercanos que prefieren, por las condiciones de seguridad y comodidad, dejar el vehículo en nuestro espacio empresarial.

A nivel nacional, para que este proyecto se haga realidad, se está tejiendo una red de espacios de calidad de aparcamiento de vehículos pesados que garanticen a los profesionales un espacio seguro, con servicios específicos para su descanso y seguridad.