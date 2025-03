El Principado se abre a implicar a los cazadores para matar lobos en la nueva etapa de control

Asturias será, probablemente, la primera comunidad autónoma al norte del Duero que podrá matar lobos una vez que se autorice, tras la salida de la especie del listado de protección (Lespre), lo que será efectivo una vez que se publique en el BOE la ley contra el Desperdicio Alimentario (en la que va incluida tal medida). Es lo que dice el consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos Líndez, si bien al mismo tiempo pide tiempo y paciencia: "Lo haremos lo antes posible y a la vista de lo que dicen otras comunidades posiblemente seremos la primera, pero no se trata en llegar el primero, sino de tener garantías jurídicas, porque un paso en falso es un retroceso".

Tiempo también quiere el consejero asturiano para concretar el programa de control del lobo, en base al que ya tiene el Principado, pero que deberá ser adaptado a la nueva situación, ya que el animal ocupa actualmente el 83% del territorio asturiano, mucho más de lo que tenía cuando se elaboró el documento base, de 2015, que sirvió para llevar a cabo las ultimas capturas, en 2021.

El próximo 10 de abril será cuando se desvelen los datos concretos de cómo se actuará, dónde y en qué cantidad. Todo, insiste Marcelino Marcos, con el objetivo final de "mantener ese equilibrio en desarrollar una actividad fundamental como es la actividad ganadera y el mantenimiento de una especie". Lo que tienen claro en el Principado es que el lobo que no es ni sirá especie cinegética en Asturias.

No obstante, no descartan en Medio Rural recurrir a cazadores, como ya se ha hecho en alguna ocasión, para llevar a cabo las batidas –término que no gusta por considerarse erróneo en el Principado, que prefiere hablar de "extracciones" en vez de matar lobos–, porque tal posibilidad figura en el plan de gestión asturiano. "Nosotros vamos a utilizar todos los mecanismos. Cuando sacas la oposición en Medio Natural en ningún momento te ponen que tengas que tener licencia de armas o que tengas que tener voluntad o obligatoriedad de realizar controles poblacionales sean del lobo o de cualquier otra especie. Pero la Administración tiene que tomar medidas para llevar adelante el cumplimiento de un programa de extracciones y en el plan de gestión del lobo contempla esas posibilidades y vamos a sacarlo adelante", explica el Consejero.

Marcelino Marcos habló de la nueva situación en torno al lobo con los representantes de las asociaciones ganaderas de razas autóctonas, que acudieron a una reunión a Oviedo sobre las ayudas que recibirán. E insistió en que si desde 2021 no se han hecho controles poblacionales no es "porque no nos daba la gana como se ha trasladado". Y añadió: "La orden ministerial era clarísima. Había que cumplir tres premisas y ni nosotros ni el resto de comunidades las cumplía. Ahora sí se podrá y no vamos esperar".

Más de dos millones para la gestión de las razas ganaderas autóctonas La Consejería de Medio Rural y Política Agraria destinará 2.007.030 euros a las asociaciones ganaderas que gestionan las razas autóctonas y cuyos representantes se reunieron con Marcelino Marcos. Son las asociaciones de asturiana de los valles, asturiana de la montaña, asturcón, cabra bermeya, gochu asturcelta, pita pinta, oveja xalda, parda de la montaña, equino, bretón, control lechero y criadores de razas autóctonas.

