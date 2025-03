La reacción ganadera ante la posibilidad de que la especie pueda volver a matarse en Asturias: "Al lobo lo hundieron los conservacionistas"

Tiene Rubén Cachero 62 años, y su padre, 96. "Los dos hemos convivido con el lobo, y antes mi abuelo, bisabuelos, tatarabuelos... Y nunca se ha extinguido, siempre ha sabido protegerse. Ni con la esternina (estricnina) desapareció. Ahora está hundido en la miseria, los conservacionistas lo han humanizado con tanta protección. A mí me duele verle entre la gente, por el medio de los pueblos, se ha perdido ese como yo digo ‘orgullo de lobo’", relata el ganadero de Morcín. Está decepcionado y enfadado a partes iguales: "Se han sobrepasado todos los límites. Los proteccionistas nos quieren ‘esclavos’ en el pueblo, que trabajemos para ellos. Pero de seguir así desapareceremos y con nosotros se acabó el medio rural".

El ganadero es uno de los muchos asturianos que han recibido con gran alegría la decisión de que la especie pueda volver a matarse en Asturias con el fin de controlar una población que el sector considera "desmadrada". Cachero compareció este martes junto a su compañero Miguel Ángel Álvarez, y el coordinador de Unión Rural Asturiana (URA), Borja Fernández, para reclamar que los controles sean encomendados a cazadores.

Opinan los tres que estos son "lo más indicados para hacerlo bien. No hay medios en el Principado ni gente bien preparada. En la guardería hay gente contraria a matarlos, aparte que no cuentan con los equipos necesarios y reglamentarios. Matar un lobo no es fácil", advierten.

Borja Fernández va más allá y considera que la Consejería de Medio Rural debería elaborar otro plan de gestión del lobo. "El que hay ya de aquella fue un fracaso y a todas luces insuficiente, más aún con el aumento exponencial de ejemplares en Asturias en los últimos años", explica. El coordinador de URA quiere que el Principado cuente con la opinión de su organización, no solo con ASAJA, COAGA y UCA, las tres organizaciones que tienen sitio en el Consejo Agrario y también en el grupo consultivo del lobo.

"La representación del sector a día de hoy no la ostentan estos tres sindicatos, hay más que ellos y es un tema que tiene que consensuarse con todos", reseña Fernández, al recordar que no hay elecciones desde hace más de 20 años. "¿Qué hay de la convocatoria, no era para este trimestre primero del año?", se pregunta con ironía.

