Todo listo en Asturias para ver el "mordisco" de la Luna al Sol, si las nubes dejan: las claves y la información

Los asturianos, y el resto de España se preparan para seguir este sábado un eclipse solar parcial, que ocurre cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol, ocultando una parte de su superficie. Será como un "pequeño mordisco" de la Luna al Sol, en palabras de la doctora en Astrofísica Laura Hermosa, del equipo de la empresa asturiana Allande Stars y trabajadora en el Centro de Astrobiología, en Madrid.

Serán unos minutos especiales, si es que se puede ver, porque con el tiempo en la región nunca se sabe. Ángel Gómez, delegado de la Agencia Estatal de Meteorología en Asturias, prefiere esperar a hoy, jueves, o mañana, viernes, para ver en qué condiciones podrán seguir los asturianos ese "mordisco" solar. "Es mejor esperar a una previsión con más fiabilidad de si habrá o no nubes, y ver además de qué tipo, si serán bajas o no", aconseja Gómez.

De momento, las previsiones no son muy halagüeñas, pero como con la caprichosa e inestable primavera nunca se sabe, más vale estar preparado y tenerlo todo listo para disfrutar del eclipse, que no es algo muy habitual. Aunque hay unos cuantos fijados en el calendario para los próximos años, no todos serán visibles desde España, donde habrá que esperar al 12 de agosto de 2026 y al 2 de agosto de 2027 para presenciar dos totales.

Por ahora toca poner la vista en lo más inmediato, el próximo sábado. En el equipo de Allande Stars dan todas las claves e información útil a los lectores de LA NUEVA ESPAÑA para no perder detalle del fenómeno astronómico.

Laura Hermosa señala que la Luna "tapará" cerca del 30% de la superficie del Sol desde Asturias. El eclipse será visible desde toda España y durará cerca de dos horas desde que empiece, sobre las 10.40 horas. "Irá poco a poco oscureciéndose la superficie hasta alcanzar el máximo. En Oviedo a las 11.43 horas, y terminará aproximadamente a las 12.40 horas. Lo bueno de que sea durante el día es que el Sol va a estar bastante alto a esa hora y no resultará difícil encontrar un sitio desde el que poder verlo".

Hay que tomar precauciones, según Hermosa. "Es muy importante no mirar al Sol directamente nunca, y menos en un eclipse parcial en el que su superficie no va a estar cubierta por completo. Mirar de manera prolongada puede generar quemaduras de retina, que son muy peligrosas, porque no nos damos cuenta de que está pasando", avisa. Las únicas maneras seguras de mirar de manera directa es usando gafas especiales de eclipse homologadas o telescopios o prismáticos astronómicos que cuenten con los filtros adecuados, advierte la doctora. "Si no se tienen, la alternativa es usar medios indirectos, como por ejemplo hacer un pequeño agujero en una cartulina y proyectar el Sol sobre el suelo".

Con profesionales

Si la gente quiere aprovechar y verlo junto a profesionales, en Asturias va a haber cuatro eventos en simultáneo el sábado para poder disfrutar del eclipse con seguridad.

Uno será en Pola de Allande, sede de Allande Stars, fundada por la también doctora en Astrofísica la allandesa Lucía Rodríguez. Será un "Desayuno con eclipse". En Oviedo, la Asociación Astronómica Cielos Despejados organiza una observación en el Parque del Oeste, y la Sociedad Astronómica Asturiana Omega organiza unas jornadas en Gijón durante el viernes y el sábado, y estarán también el sábado en La Felguera.

