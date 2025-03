La Universidad de Oviedo afronta dividida el desembarco de la privada en Asturias: el rector hará una declaración institucional

La decisión del rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, de abrir el consejo de gobierno, el próximo lunes 31 de marzo, con una declaración institucional sobre la implantación de las privadas en Asturias ha generado sorpresa y expectación a partes iguales entre la comunidad educativa por lo insólito del gesto. Este periódico trató de conocer en qué términos se pronunciará Villaverde , si bien en la Universidad rechazaron cualquier valoración y se remiten al próximo lunes. El Rector lleva toda la semana en México, país al que ha viajó junto al Instituto Fernández-Vega para abrir nuevas vías de colaboración con cinco instituciones del país, una de ellas la Universidad privada Iberoamericana.

Son conocidos los recelos del dirigente de la institución pública asturiana al desembarco de las universidades privadas en Asturias –son tres los proyectos en marcha, en distinto grado de implantación–, algo que ha manifestado en diversas ocasiones en los últimos meses. "Da la impresión de que nosotros estamos amortizados y de que la solución a la vida universitaria asturiana son universidades privadas que cuestan un dinero", dijo en enero. En otras ocasiones ha advertido de la necesidad de reforzar las ayudas para competir en igualdad de condiciones.

En la institución académica consideran que, si bien el Rector ha sido siempre claro en sus manifestaciones públicas, no siempre ha encontrado el apoyo unánime de la comunidad universitaria por lo que su declaración del próximo lunes podría tener como objetivo "buscar avales para reforzar su postura de cara a la opinión pública", razonan.

La llegada de las privadas al Principado divide a la comunidad universitaria asturiana. Por un lado, hay un sector que aplaude la implantación, al abrir el abanico, y otra que alerta de la competencia y de la necesidad de "trabajar para mejorar la oferta de la pública".

Algunos decanos, como por ejemplo el de la facultad de Formación del Profesorado, Celestino Rodríguez, consideran que el gesto de Villaverde con su declaración institución es "insólito pero necesario" para poder defender de forma taxativa a la universidad pública y, más concretamente a la Universidad de Oviedo. "Estamos preocupados por si perjudica a la pública, sobre todo, a la hora de conseguir plaza para hacer las prácticas externas", recalca Rodríguez.

En la misma línea, aunque sin darle mayor importancia a la declaración, se manifiesta José Antonio Vega, decano de Medicina: "Con la Guerra de Ucrania también se hizo un escrito de estas características. Es dejar constancia de lo que pensamos", asegura. "Yo voy a defender que mis alumnos sigan teniendo prácticas en nuestros hospitales universitarios; si vienen estudios privados tendrán que traer sus recursos", reflexionó Vega, que matizó: "La declaración institucional es para unir fuerzas en torno a esa idea".

Por el momento, son tres las instituciones privadas con intención de instalar sus estudios en Asturias: la Universidad de Nebrija en Avilés; la Universidad Europea en Gijón y la Universidad Alfonso X en Oviedo. Todas ellas con grados vinculados a Ciencias de la Salud. En febrero, Ignacio Villaverde aseguró "no tener ningún problema con esta opción educativa", pero sí dejo constancia de que "pública y privada no tienen las mismas oportunidades de competir ya que existe un exceso de regulación en la primera".

Los informes técnicos, claves para los permisos

A. G.-O.

El consejero de Hacienda, Guillermo Peláez (quien actúa como titular de la Consejería de Ciencia por la baja de Borja Sánchez), aseguró ayer que el Principado no pone trabas "ni palos en las ruedas" a las universidades privadas para su implantación en Asturias. "Lo que hacemos es tramitar los expedientes administrativos para asegurarnos que velan por la calidad del sistema", insistió ante las dudas que generó en la oposición su intervención en el Pleno de la semana pasada, en la que condicionó la autorización a las instituciones privadas a los informes técnicos. Documentos que son "preceptivos y no vinculantes", aunque "son fundamentales a la hora de tomar una decisión". PP y Vox habían mostrado su "preocupación" porque la petición de estos informes se estuviese utilizando por parte del Gobierno para "mantener a Asturias en la marginalidad" y pidieron que se dé seguridad a estar iniciativas para que no se vayan de la región.

Los tres proyectos privados en la región Universidad de Nebrija La Universidad de Nebrija se instalará en Avilés a través de un centro adscrito a los Institutos Nebrija y comenzará su andadura con un grado en Enfermería que desde la institución intentarán que esté listo para el próximo curso. Universidad Europea La Universidad Europea tendrá como enclave Gijón e incluiría 14 titulaciones: 12 de grado y dos de posgrado, la mayoría en Ciencias de la Salud. La institución quiere iniciar la actividad en las aulas durante el curso 2026-2027. Universidad Alfonso X La Universidad Alfonso X busca instalarse en Oviedo, concretamente en el Calatrava, con grados vinculados a las ciencias biosanitarias, además de asumir la formación de los estudiantes del MIR. El proyecto aún no tiene fecha de inicio.

Suscríbete para seguir leyendo