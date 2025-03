Asturias, entre las comunidades con mayor absentismo laboral

Asturias figura entre las comunidades autónomas que registraron más absentismo laboral a cierre de 2024, según un estudio de la firma recursos humanos Randstad elaborado con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

El informe señala que e el pasado año la región ofreció una tasa media de absentismo del 7,5%, casi un punto por encima del promedio nacional (6,7%) y la sexta mayor del país, sólo por detrás de País Vasco (8,7%), Canarias (8,4%), Galicia (7,8%), Cantabria (7,8%) y Murcia (7,7%). Por el contrario, Baleares (5,7%), Comunidad de Madrid (5,8%) y Comunidad Valenciana (6,1%) presentaron los menores porcentajes.

La tasa de Asturias supone un crecimiento de cuatro décimas respecto al cierre de 2023 y, en el caso del absentismo con incapacidad temporal, el incremento interanual fue también de cinco décimas, hasta situarse en un porcentaje del 6%.

Concretamente, Asturias ofreció en 2024 una media de más de 30 horas no trabajadas en general y casi 9 horas no trabajadas por incapacidad temporal, lo que suma prácticamente casi cinco jornadas laborales que los profesionales no acudieron a sus puestos de trabajo. A nivel nacional, la media se sitúa en 25 horas no trabajadas y casi 8 horas por incapacidad.

En el conjunto del mercado laboral español, cerca de 1,46 millones de empleados faltan cada día a su puesto de trabajo, de los cuales un 22,2% no cuenta con una incapacidad temporal por razones médicas

La industria es el sector que concentra más absentismo, con el 7,2% de las horas pactadas, seguido de los servicios (6,7%) y la construcción (5,6%).