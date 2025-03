La conexión ferroviaria de la Zalia optará a fondos europeos además de los estatales

Obtener financiación del mecanismo Conectar Europa (fondos CEF) en 2026 es una de las estrategias por las que está apostando el Gobierno del Principado para conseguir que sea una realidad la pieza clave de la Zona de Actividades Logísticas e Industriales de Asturias (Zalia), su área intermodal denominada Interzalia, que requiere de una inversión estimada de 85 millones de euros. El comisionado para el Corredor Atlántico, José Antonio Sebastián Ruiz, fue quien ayer apuntó este nuevo intento del Principado de captar fondos CEF. Lo hizo en el marco de la jornada "Avance logístico del corredor atlántico en Asturias", que se celebró en El Musel. Además de los fondos europeos, Sebastián apuntó que Interzalia también contará con financiación estatal y del propio Principado.

La opción de recurrir al mecanismo Conecting Europe Facility (CEF) ya había estado sobre la mesa, pero en noviembre de 2023 el Principado apostó por intentar lograr fondos Next Generation, cuya cuantía se esperaba que fuera mayor, tal como informó entonces LA NUEVA ESPAÑA. Ahora, se vuelve a poner la vista en los fondos CEF, para lo que el Principado deberá tener listo el proyecto de Interzalia en noviembre, fecha límite para que el Ministerio de Transportes concrete sus peticiones a la UE, que decidirá en enero de 2026 qué proyectos subvenciona. Sebastián también apuntó el compromiso de financiación estatal del proyecto al indicar que no sólo dependerá de fondos europeos, sino que se hará también "junto con fondos de la comunidad autónoma, junto con fondos estatales para su desarrollo". Aunque no puso ningún ejemplo, el Estado ya subvenciona la mitad del proyecto logístico cántabro en La Pasiega.

La referencia a la inversión necesaria para ejecutar Interzalia se hizo en el contexto del desarrollo del Corredor Atlántico de mercancías, que desgranó Santiago tras una exposición previa más genérica por parte del Secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano. Éste recordó que la previsión es que en 2.030 Asturias haya sumado –desde 2018– 2.500 millones de euros de inversión ligada al Corredor Atlántico.

Santano destacó que se está "reequilibrando la inversión en el Corredor Atlántico frente al Mediterráneo" y que de los 2.500 millones de inversión ejecutada o prevista en Asturias, 1.800 se destinan al tren. También señaló que este verano se alcanzarán los dos millones de pasajeros en la variante de Pajares. Respecto a la fabricación de 38 nuevos trenes de cercanías para Asturias y Cantabria que los sindicatos ven imposible que lleguen en 2026, lo negó indicando que "no tengo noticias de que en eso tengamos mayores problemas, por lo tanto, a la espera de que evolucione. CAF tiene ya encomendada la construcción de los trenes y espero que sea una realidad en las fechas previstas".

José Antonio Sebastián cifró en 10 años el plazo necesario para licitar un proyecto tras los estudios de viabilidad, informativo, información pública y declaración ambiental, siempre que esta última no caduque. La presidenta de FADE, María Calvo, le respondió apelando a la "urgencia" en proyectos pendientes, como los accesos a El Musel.

En cuanto al desarrollo de la Zalia, la presidenta de El Musel, Nieves Roqueñí, señaló que "desde el Puerto de Gijón tenemos plena disposición para contribuir a que su desarrollo sea rápido y sólido. No en vano, desde nuestras instalaciones portuarias ya hay una línea de ferrocarril que atraviesa Zalia y por tanto estamos en las mejores condiciones para ese desarrollo". El presidente del Puerto de Avilés, Santiago Rodríguez Vega, apunto que "ahí también queremos estar".

El consejero de Fomento, Alejandro Calvo, dijo: "Que Zalia en los próximos años sea lo que en su día fue la ampliación del puerto va a depender de nosotros". La presidenta de FADE, María Calvo, destacó el papel que jugará la activación de la Zalia "para aprovechar todo el potencial" de la apertura de la variante de Pajares, señalando que Interzalia "puede ser fundamental" para las empresas ya asentadas y para atraer inversiones. Álvaro Alonso, secretario de la Cámara de Comercio de Gijón, calificó la Zalia de "necesidad absolutamente perentoria".

