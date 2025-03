"Los efectos de la vía fiscal asturiana son mínimos", señala el Colegio de Economistas

El presidente del Principado, Adrián Barbón, remarcó ayer que las deducciones incluidas en la denominada vía fiscal asturiana llegan a "cientos de miles de personas" y que su Gobierno trabaja en "seguir avanzando" en dicho modelo aunque anteayer anunció que también modificará los tramos del IRPF.

Barbón dijo que la intención de su Ejecutivo es vincular la vía fiscal asturiana con "las familias de clase media y de clase trabajadora, el 80% de la población de Asturias" y que fue tras la aprobación de los últimos presupuestos cuando encargó al consejero de Hacienda un estudio para la introducción de nuevos beneficios fiscales para 2026, que aún no está concluido. Eso sí, remarcó que la propuesta de su Gobierno "no tiene nada que ver con lo que defienden las derechas asturianas, que lo que pretenden es que los que ganan más de 60.000 euros paguen menos". Barbón señaló que Asturias es la comunidad autónoma "que mejor protege a las familias" y puso como ejemplo la deducción de 2.100 euros a una familia con dos hijos si no se superan los 35.000 euros en las declaraciones individuales.

Por su parte, el presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, mostró su temor a que la reforma fiscal de Barbón, más que una bajada de la presión fiscal "esconda una subida de impuestos, como reclama IU-Iniciativa por Asturies, su socio".