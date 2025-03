"El Gobierno de Barbón vive en guerrilla constante, no hay liderazgo"

El acuerdo alcanzado entre el PP y Foro para unir fuerzas ante el Gobierno regional supone el mayor acercamiento del centro-derecha asturiano en la última década. "No se puede esperar a las elecciones para trabajar en beneficio de Asturias", asegura Adrián Pumares (Laviana, 1989). El secretario general y diputado de Foro critica la mala gestión del Gobierno de Barbón y defiende que Asturias necesita un partido como el suyo, que ponga a la región en el centro.

-¿Qué supone este acuerdo?

-Lo importante es lo que puede suponer para el conjunto de la ciudadanía. Al final lo que buscamos es hacer normal en este Parlamento lo que nos reclaman con insistencia en la calle, que es que frente a un mal gobierno nos coordinemos y trabajemos conjuntamente para traer propuestas y hacer oposición, y eso es desde luego lo que vamos a hacer.

-Pero siguen sin tener mayoría.

-Somos conscientes de que hay una mayoría que está por el no y que, independientemente de las iniciativas que podamos traer a esta Cámara, van a oponerse a ellas. Pero, frente a eso, caben dos opciones. O resignarse, conformarse y patalear o trabajar. Y nosotros hemos optado por trabajar. Evidentemente, las mayorías son las que son, nadie las discute ni tenemos ninguna capacidad de cambiarlas, pero sí que tenemos posibilidad de actuar distinto. Creemos que frente a esa mayoría de bloqueo, del no, lo que tenemos que hacer es redoblar esfuerzos, redoblar coordinación y también buscar mejores propuestas.

-¿Cabe la posibilidad de ampliar el pacto con Vox?

-Nosotros hemos constatado que tenemos un amplio acuerdo programático y una muy amplia coincidencia en las votaciones con el Partido Popular, pero esa coincidencia es con ellos.

-¿Lo habló antes con Carmen Moriyón?

-Evidentemente algo tan importante como es este acuerdo de colaboración no lo iba a hacer sin hablar previamente con Carmen y sin que ella estuviese de acuerdo. Eso es natural, ¿no? Y, por lo tanto, sí.

-¿Ha alguna propuesta ya concreta sobre la mesa?

-No, lo que estamos haciendo fundamentalmente es tener reuniones periódicas, que es verdad que ya había conversaciones. Lo que se está procurando es ahora que esas reuniones sean más planificadas y que sean más habituales.

-¿Esto es un preludio de un posible pacto de coalición electoral?

-No, la verdad es que cuando firmamos y alcanzamos este acuerdo no teníamos en mente el periodo electoral. Queda muchísimo para las elecciones, lo que tenemos claro es que no se puede esperar a entonces para trabajar en beneficio de Asturias; y no está sobre la mesa en absoluto el escenario electoral. Ni se ha hablado, ni además está previsto que se hable.

-¿Cómo ve a Asturias?

-Somos una isla fiscal, somos donde más impuestos se paga y es verdad que el Gobierno lo que hace es coger datos muy deslavazados para decir que las cosas van bien. Pero lo peor de todo no es que la situación sea mala, que es mala, es que frente a esa mala situación no hay una respuesta ni un liderazgo por parte del Gobierno. Al final estamos ante un Gobierno que parece el camarote de los hermanos Marx. Vivimos en un guerrilla constante.

-Usted ha sido muy crítico con la política de vivienda.

-Porque está basada únicamente en ideología y yo creo que eso es verdaderamente preocupante. No hay suficiente oferta para atender a la demanda y frente a eso lo que hace un consejero que antepone la ideología al interés de Asturias es pretender topar precios y además hacerlo, como estamos viendo en el caso de Gijón, sin el acuerdo con el Ayuntamiento. La comparecencia que hizo Ovidio Zapico el otro día me dio vergüenza porque si algún asturiano buscó posibles soluciones lo que se encontró fue a un consejero que estaba más preocupado en decir eslóganes, en contarnos historias y en hacerse el simpático.

-En parte la vía fiscal asturiana surgió para incluir desgravaciones que Foro pedía. ¿Hay que abandonar se modelo e ir a deflactaciones del IRPF?

-Foro defiende una amplia reforma fiscal, que se ajusten los impuestos a la evolución de la inflación y que dejemos de ser los asturianos los que más impuestos pagamos. Pero es verdad que, como somos conscientes de que hay una mayoría en esta Cámara que aboga no ya por una bajada de impuestos, sino por una subida, hemos hecho propuestas que puedan encajar en ese marco. Que, repito, no es el nuestro; pero, frente a esa mayoría, hemos hecho propuestas.

-¿Hay un antes y un después en la relación con el PSOE tras la negociación presupuestaria del año pasado y su voto en contra?

-La relación con el PSOE, al igual que con todos, sigue siendo cordial. Sí que hay una cosa que hizo el PSOE que yo creo que es grave y preocupante porque implica una falta de respeto y una opacidad. Este diputado salvó al partido socialista en esa enmienda que se presentó frente al gravísimo error que había cometido con el impuesto de sucesiones fruto de no haber estudiado bien los temas. Mientras yo votaba a favor, parece ser que el PSOE y Convocatoria por Asturias habían acordado modificar el marco tributario. Yo me enteré de ese acuerdo por LA NUEVA ESPAÑA. Entonces creo, sinceramente, que eso no es actuar de buena fe y quien debería dar esas explicaciones es, en este caso, el PSOE y el Gobierno.

-¿Su acuerdo con el PP entierra las opciones de aprobar el presupuesto de 2026?

-No, lo que limita la posibilidad de aprobar los presupuestos es que sean tan malos como los últimos que nos presentaron.

-¿En qué momento se encuentra Foro?

-Si lo comparamos con la pasada legislatura tenemos a efectos prácticos el mismo número de diputados, pero tenemos más alcaldías, entre ellas la de la ciudad más poblada del Principado, y también es evidente que nos hemos deshecho de muchísimo lastre. Por tanto, desde luego estamos mucho mejor y en mejores condiciones de hacer política.

-¿Cómo está el proceso judicial contra Álvarez-Cascos?

-Una vez que se conoció la sentencia, que se respeta y se cata, aunque no se comparta, el fiscal anunció que se iba a recurrir a lo que hemos decidido unirnos.

-¿Tiene miedo de que este proceso les pueda pasar factura?

-No, porque lo que hace la sentencia es acreditar que existieron unos gastos. No es habitual que un partido político denuncie actos que se han cometido en el propósito de ese partido y creo que es un ejercicio de democracia y de respeto a la legalidad que la gente desde luego valora positivamente.

-¿Cómo ve al partido de cara a las próximas elecciones?

-Asturias necesita un partido como Foro, que esté centrado en la región. El único partido que a día de hoy representa eso es el nuestro y, por tanto, con esa fuerza que da de ser un partido imprescindible para el Principado de Asturias siempre se concurre con más garantías de éxito en las elecciones.

