El imperativo de los cardiólogos reunidos en Oviedo es investigar las muertes súbitas de jóvenes: "Es clave buscar a todos los familiares que podrían estar en riesgo"

El cambio de paradigma se resume así: cuando fallece una persona joven –menor de 40 años–, la actitud correcta no es pensar en una "muerte repentina" o en un "paro cardiaco" y dejar así las cosas. Por el contrario, "hay que pensar que, a priori, no existe ningún factor de riesgo de suficiente envergadura para ser el motivo único de esa muerte", explica Maite Tomé, cardióloga madrileña afincada en Londres. Y añade: "Esa persona puede tener algunas predisposiciones, y muchas de ellas son genéticas; y el problema es que no afectan solamente a ese individuo, sino también al resto de su familia".

Por consiguiente, ante muertes súbitas, el protocolo correcto consiste en identificar las causas, determinar si tienen un origen genético y "estudiar de forma sistematizada" a la familia del paciente. Este es el modo, concluye la doctora Tomé, de "evitar que unos años después otro miembro de esa familia se pierda".

La doctora Tomé, catedrática de Cardiología del St. George’s Hospital University of London, es una de las ponentes en la XI Reunión de la Sección de Cardiopatías Familiares y Genética Vascular de la Sociedad Española de Cardiología, que ayer y hoy se celebra en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). En las dos décadas que lleva en la capital inglesa, ha tenido el "privilegio" de formar a un buen número de cardiólogos españoles, y un buen puñado de ellos son ahora responsables de unidades de cardiopatías familiares.

Una de sus discípulas es Rebeca Lorca Gutiérrez, cardióloga del HUCA y coordinadora asistencial del centro de referencia nacional de Cardiopatías Familiares del complejo sanitario ovetense, además de presidenta del comité organizador local. La doctora Lorca destaca que la unidad de Cardiopatías Familiares del HUCA trata cada año a unos 600 nuevos pacientes con riesgo de padecer un evento grave, como una arritmia o una muerte súbita. Además, otras 1.400 personas reciben atención en las consultas de revisión para el seguimiento especializado.

El centro también realiza cerca de 900 estudios genéticos anuales de personas que podrían estar afectadas por cardiopatías, la mitad de ellas de fuera de Asturias, dado que el HUCA es uno de los diez hospitales españoles de referencia (CSUR) para este tipo de patologías, que afectan al corazón o a los grandes vasos arteriales. A juicio de Maite Tomé, el hospital ovetense es "uno de los centros más prestigiosos de España en materia de cardiopatías familiares".

En la línea de trabajo instaurada en el HUCA, Rebeca Lorca destaca la importancia de la "colaboración multidisciplinar" en el manejo de las muertes súbitas. El CSUR de Cardiopatías Familiares del HUCA, que acaba de renovar su acreditación tras una rigurosa evaluación externa, aglutina el trabajo de muchas especialidades: anatomía patológica, ginecología y reproducción asistida, pediatría, genética clínica, urgencias o neurología, así como varias subespecialidades de la cardiología (cardiología pediátrica, insuficiencia cardiaca avanzada, imagen cardiaca, UCI cardiaca, electrofisiología y arritmias, hemodinámica, trasplantes, cirugía cardiaca y cardiología clínica) de todos los centros implicados.

"Nuestro principal objetivo es identificar a los pacientes en fases preclínicas, antes de que den síntomas, y continuación buscar a todos los posibles familiares que estén en riesgo", indica la doctora Lorca.

Las unidades designadas centro CSUR por el Ministerio de Sanidad cuentan con amplia experiencia y los medios necesarios para atender a pacientes con enfermedades que requieren alta especialización. "Únicamente aquéllas con una amplia trayectoria y que cumplen exigentes requisitos de actividad y calidad logran acreditarse", destacaron ayer fuentes de la Consejería de Salud del Principado.

