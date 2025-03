La millonaria inversión que una empresa de placas solares anuncia en Gijón y los miles de empleos que creará

La empresa de componentes de placas solares Sunwafe prepara su desembarco en Gijón con una inversión de 670 millones de euros. El proyecto ya cuenta con una ayuda de casi 200 millones de euros de fondos europeos gestionados por el Ministerio para la Transición Ecológica y prevé la creación de 2.600 puestos de trabajo. La fábrica, que se ubicará en la Zona de Actividad Logística de Asturias (ZALIA), se dedicará a la fabricación de obleas de silicio para células solares, un componente esencial de las placas fotovoltaicas para la generación de energía renovable.

Sunwafe, empresa constituida el pasado año y con sede en Barcelona, está impulsada por una sociedad de inversión en energías limpias vinculada a InnoEnergy, plataforma nacida con el apoyo del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT) de la UE para captar fondos y apoyar proyectos de transición energética. El principal inversor del proyecto Sunwafe es un grupo chino –cuya aportación no supera el 30%– y le acompañan grupos europeos entre los que hay uno asturiano. Además, el Principado también participa en el proyecto a través de sus instrumentos de promoción. No obstante, la búsqueda de inversores no está cerrada.

Lo que sí tiene atado inicialmente el proyecto Sunwafe es una subvención de 199.995.000 euros de fondos europeos que acaba de ser aprobada por el Ministerio para la Transición Ecológica a través de la línea de ayudas a proyectos para reforzar la cadena de valor de equipos necesarios para la transición a una economía de cero emisiones netas y que se incluye dentro del PERTE de Energías Renovables.

La ayuda de casi 200 millones –solo superada en volumen en Asturias por la de 450 millones concedida a ArcelorMittal para su plan descarbonización en suspenso– respaldará una inversión prevista, en una primera fase, de 670 millones de euros. No obstante, el proyecto completo superará una inversión de 2.000 millones de euros puesto que se prevé una segunda fase.

El proceso de producción

Sunwafe fabricará en Gijón lingotes y obleas de silicio, una etapa crucial en la cadena de valor de la industria fotovoltaica. La fábrica utilizará como materia prima silicio de alta pureza que se procesará en láminas finas con destino a la fabricación de células solares.

El proceso comenzará con la purificación del silicio, donde el metal crudo se refinará para eliminar impurezas. Posteriormente, el silicio purificado se fundirá y se formarán lingotes. Una vez formados se cortarán con sierras de hilo de diamante para crear obleas finas, generalmente de 150 a 200 micrómetros de espesor, y estas obleas se pulirán, limpiarán y tratarán para eliminar defectos superficiales, preparándolas para la siguiente etapa de fabricación de células solares en otras plantas. "La alta precisión y la mínima pérdida de material son cruciales en este proceso para maximizar la eficiencia y reducir los costos de producción", destacan los promotores de esta iniciativa.

La fábrica de Gijón tendrá una capacidad de producción de 2.500 millones de obleas anuales (el equivalente 20 gigavatios) para el horizonte de 2030. Para alcanzar ese objetivo se prevé formar un equipo de 2.600 profesionales que trabajarán en la plata.

La factoría se ubicará en la Zona de Actividad Logística de Asturias (ZALIA), que en octubre del pasado año recibió una petición de reserva de 130.000 metros cuadrados de suelo sujeta a confidencialidad. La ZALIA está situada estratégicamente a poca distancia de los puertos de El Musel y Avilés, que serán claves para un proyecto como el Sunwafe en el que las mayor parte de las materias primas llegarán de fuera de Asturias y en el que se exportarán buena parte de las obleas que se van a producir para las industrias de fabricación de paneles solares fotovoltaicos.

La mayor parte de los fabricantes de obleas se silicio están en China, país que es la gran potencia en la producción de componentes para la energía solar.

El sector solar asturiano

En Asturias ya hay fábricas vinculadas a la energía solar, pero sobe todo ligadas a las estructuras metálicas de los paneles solares. ArcelorMittal fabrica en Avilés acero especial anticorrosión Magnellis para parques solares y empresas como Gonvarri Solar, Asturmadi Reneergy o Alusín Solar tienen peso en la fabricación de estructuras metálicas. Además, Exiom, asociada a Iberdrola, ultima la puesta en marcha de una fábrica de paneles solares en las antiguas instalaciones de la multinacional británica Vesuvius en Langreo.

