Cogersa prevé un gasto este año de cinco millones más que sus ingresos

Cogersa, consorcio público para la gestión de residuos de Asturias, prevé para este año afrontar pagos de 32,63 millones de euros, frente a los 27,20 millones que estima ingresar. Es decir, una diferencia en su contra de 5,4 millones, según consta en el plan de tesorería para 2025 que la sociedad prevé aprobar este próximo lunes, y al que ha tenido acceso este diario. Con todo, la entidad afirma disponer de la liquidez suficiente para afrontar esa brecha, toda vez que cuenta con un saldo inicial de tesorería de 58,67 millones. Asimismo, cuenta con pagar a sus proveedores en un plazo medio inferior a 30 días, de acuerdo con las normas de morosidad.

El documento también recoge su plan de subvenciones para el período 2025-2028, en el que destinará 216.364 euros anuales para mejorar la calidad de vida en parroquias cercanas al centro de tratamientos de residuos de la compañía, en Serín, y 60.000 euros al año (ampliables) para la Cátedra de Economía Circular de la Universidad de Oviedo. El informe apunta como bienes no utilizables 74 baterías de contenedores soterrados, instalados en los años 2003 y 2004, que Cogersa ha declarado obsoletos, ya que no cumplen la normativa actual y su uso no ofrece la seguridad suficiente.

Por otro lado, Cogersa obtuvo el año pasado un beneficio de 2,05 millones de euros, un importante incremento frente a los apenas cosechados en 2023, de 4.299,4 euros. Así consta en el balance de 2024 de la sociedad pública, también consultado por este periódico.

El pasado ejercicio, el consorcio obtuvo unos ingresos de 24,5 millones de euros, logrados mediante la facturación a sus 2.743 clientes. Si bien los gastos no se detallan en un capítulo concreto del informe de cuentas, de su análisis se extrae que ascendieron a 22,43 millones, incluyendo el pago del impuesto de Sociedades, que se cifró en 97.236 euros. El balance cifra los activos de la empresa, a fecha del 31 de diciembre del pasado año, en 159,2 millones, así como un pasivo corriente de 10,4 millones, de los que la inmensa mayoría son créditos financieros. Cogersa, según el documento, cuenta con 358 empleados.