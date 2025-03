"El riesgo de fuego o radiación en las baterías es mínimo", según los expertos

La implantación de parques de baterías en Asturias es un asunto polémico que ha estado desde su origen rodeado de más dudas que certezas. A pesar del notable rechazo social, numerosos expertos coinciden en que este tipo de instalaciones son "imprescindibles" para la tan esperada transición energética y que la región debe aprovechar la oportunidad de liderar un sector que prevé registrar un crecimiento exponencial en los próximos años. "No abordar este reto y esta oportunidad que solo vamos a tener una vez, más allá del aspecto técnico y tecnológico, es un lujo que no nos podemos permitir", insistieron en una jornada informativa organizada ayer por LA NUEVA ESPAÑA con el Patrocinio del Ayuntamiento de Siero.

El encuentro contó con la presencia de Pablo García, doctor en Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Oviedo; Jaime Bleye, jefe del área de lucha contra incendios en el Centro Jovellanos de Salvamento Marítimo; y Adriano Mones, presidente de la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica (AEDIVE). La jornada estuvo dirigida por Javier Izquierdo, director técnico de AEDIVE. "Estamos en una transición energética en la que el papel de las baterías es fundamental. Vamos a pasar a convivir con baterías de litio, pero esto no es algo nuevo, llevamos muchos años con ellas en el bolsillo", incidió este último en referencia a los móviles.

Solo en Asturias se ha presentado en el último año más de un centenar de proyectos para la instalación de parques de baterías. Un aluvión de solicitudes que ha provocado a su vez una oleada de rechazo vecinal. Muchas plataformas ciudadanas advierten de los riesgos que conllevan este tipo de instalaciones, pero los expertos coincidieron en que la incidencia es "mínima". Según explicó Pablo García, "la química que se utiliza para producir las baterías LFP (litio, hierro y fosfato), que son de las que estamos hablando, es mucho más estable y, por tanto, tienen muchas menos posibilidades de provocar una reacción".

Aún si esta llega a producirse y causa un incendio, el diseño hace "casi imposible" que si algún elemento resulta dañado este se propague al resto. Es decir, están montadas para evitar "una reacción en cadena". "Hay mucha tecnología para detectar calentamientos. Un incendio se puede controlar, separar, ventilar e, incluso, se puede encapsular ante posibles explosiones", añadió Izquierdo.

"Hay un control enorme desde el diseño hasta el funcionamiento", asegura Izquierdo

El director técnico de AEDIVE puso el ejemplo de la compañía de telefonía Huawei, con la que han trabajado en varias ocasiones y que llega a hacer cien test antes de ponerlas en el mercado. "Hay un control enorme desde el diseño, el montaje y hasta su funcionamiento", aseguró.

El otro gran riesgo sobre la mesa es la contaminación electromagnética, pero el flujo constante de energía de las baterías conlleva que "no generen ninguna radicación". Si pueden hacerlo, reconoció García, otros componentes que se utilizan en este tipo de instalaciones como aquellos que permiten la conexión con la red eléctrica. "Todos los componentes están sometidos a muchas regulaciones, no porque sean peligrosos para el ser humano, sino para la propia red", afirmó García, quien insistió en que "no hay nada que pueda suponer un riesgo para la salud humana".

El problema, incidieron, son los "mitos y bulos" que se han generado en torno a este tipo de proyectos y que tendrían detrás otros "intereses económicos". Lo dejó claro el ejemplo de Jaime Bleye: "En Buenavista hay una gasolinera, al lado de la ciudad. Eso en términos de riesgo es enorme, pero es nuestro día a día. No digo que haya que sacarla de ahí, pero es por hacer la comparación con las baterías". En opinión de García, el rechazo que los proyectos de baterías han generado en la ciudadanía viene derivado de "un fallo de comunicación".

En España, electrificar el transporte requerirá de medio millón de profesionales hasta 2030

Todos defendieron, al igual que Adriano Mones, presidente de AEDIVE, la gran oportunidad que la región tiene en este sector ante el que es "un cambio sin precedentes". "En Asturias tenemos las empresas líderes en generación y distribución de energía, en venta de kilómetros de transporte público, en tecnología de información y comunicación. No abordar este reto y esta oportunidad, que solo vamos a tener una vez, más allá del aspecto técnico y tecnológico, a mí me parece un lujo que no nos podemos permitir", afirmó Mones.

Izquierdo profundizó aún más: "Asturias es una comunidad que parece que tiene todos los mimbres para aprovechar esta revolución eléctrica. Estamos hablando de movilidad eléctrica, de energías renovables; de depender menos de la energía de fuera, haciéndonos consumidores y productores de energía de forma inteligente entre todos". Para Pablo García "desechar la capacidad que tiene Asturias es un suicidio".

El auge de la movilidad

En este proceso de electrificación de la economía, uno de los sectores más beneficiados y donde más avances se producirán es en la movilidad. Mones adelantó que el crecimiento que se producirá en los próximos diez años de la flota de vehículos eléctricos es "exponencial". "La electrificación del transporte lleva una generación de empleo directo e indirecto que solo en este país de aquí al año 2030, según el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, el PNIEC, conllevará la creación de medio millón de puestos de trabajo. De todo tipo, además, desde personas formadas en FP, ingenieros, de otras disciplinas universitarias...", destacó. Por lo tanto, "las necesidades a cubrir son, desde el punto de vista profesional, muy grandes y la demanda que existe hoy en día no somos capaces de cubrirla".

Menos fuegos en coches eléctricos que en los de combustión

El Centro Jovellanos, centro de formación de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima, desarrolló los últimos cuatro años un proyecto para estudiar los incendios que se producen a bordo de los buques de carga rodada, es decir, aquellos que transportan vehículos. La investigación, "Lashfire", que finalizó el año pasado y se ejecutó en colaboración con una entidad sueca gracias a fondos europeos, permitió determinar que los riesgos que existen cuando se produce un incendio en un vehículo eléctrico son prácticamente los mismo que en un vehículo de combustión interna.

Jaime Bleye, jefe del área de lucha contra incendios de la institución gijonesa, explicó que "los incendios suelen ser por calentamiento de los frenos, porque los líquidos entren en autoinflamación al entrar en contacto con una chapa caliente o por mal funcionamiento eléctrico". Por tanto, "no están causados por la batería". Además, "se producen menos que en coches de combustión". De los 14 millones de vehículos eléctricos que se vendieron en 2023, solo se registraron 343 incidentes, apuntilló Pablo García, doctor en Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Oviedo.

Sobre cómo afrontar un incendio de estas características, la respuesta es clara sin importar el tipo de vehículo: "el agua". "El agua es el agente extintor más habitual. ¿Cuál sería el riesgo de electrificación? Que el bombero esté en contacto directo con la batería. Algo que en la realidad no va a suceder porque el bombero no va a tocar la batería y porque la propia batería está muy protegida dentro del vehículo", indicó Bleye, quien llegó a participar activamente en las pruebas ataviado con un traje de bombero y equipo de respiración. "Y aquí estoy", apuntó en broma.

En este sentido, el estudio también permitió determinar que la mejor opción para evitar que la energía acumulada en las baterías cause algún tipo de incidente tras controlar las llamas es tapar el coche con mantas ignífugas y monitorizar la temperatura con una cámara térmica. De esta forma impides, además, "que se propaguen humos tóxicos". "El riesgo de que se electrocute un bombero también es mínimo porque las baterías tienen un sistema de seguridad para evitarlo", afirmó.

Para poder desarrollar esta investigación, el Centro Jovellanos tuvo a su disposición seis vehículos eléctricos nuevos cedidos por Opel, los mismos que se entregaron también al centro sueco. "Hay que ponerlo en valor porque es una práctica real, en condiciones reales y realizada por gente especialista. Midiendo además parámetros de cuánta energía implicada hay, cómo es el fuego", destacó Bleye. De hecho, el centro va a impartir formación.

En conclusión: "El incendio de un vehículo es un problema es cualquier caso y los riesgos que se producen tanto en coches eléctricos como de combustibles son comunes, prácticamente los mismos". Porque, insistió Adriano Mones, presidente de la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica (AEDIVE), "no tiene por qué pasar nada en ningún tipo de vehículo, ni mucho menos en vehículos eléctricos".