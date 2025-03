Así se vio el eclipse en Asturias: como un "mordisquín" al Sol por las abundantes nubes

Esta información ha sido elaborada por: M. Castro (Gijón), M. A. Gutiérrez (Langreo), A. Domínguez y M. G. S. (Oviedo).

El esperado eclipse de este sábado se quedó en Asturias en un "mordisquín" al Sol, debido a la abundante nubosidad. Pese a ello, centenares de personas disfrutaron de un fenómeno astronómico único, que ocurre cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol, ocultando una parte de su superficie. "Somos unos privilegiados, fue mágico", afirmaron aficionados desde todos los puntos de la región. El eclipse parcial duró cerca de dos horas desde que empezó, sobre las 10.40 horas. Con el permiso de las nubes, en Asturias se vio cómo la Luna cubrió cerca del 30% de la superficie solar. Lo mejor, no obstante, está por llegar: el año que viene habrá un eclipse total.

EN IMÁGENES: Así se vio en Asturias el eclipse parcial de sol / Mario Canteli/ Miki López

Oviedo

En Oviedo, un centenar de personas se dieron cita en la plaza de Italia del parque del Oeste. La asociación astronómica Cielos Despejados repartió gafas especiales entre los asistentes y colocó varios telescopios para seguir el eclipse.

“¡Hay que soplar, soplad!”, exclamó Teresa Álvarez, una de las aficionadas para intentar que las nubes permitieran ver el eclipse. “Ahora mismo ya está al 30% la Luna tapando al Sol”, explicaba emocionada mirando al cielo con unas gafas especiales. “Siempre me gustó mirar los planetas, la Luna… Los eclipses son algo más puntual, pero el año que viene vamos a poder ver cómo se oscurece el cielo", añadió.

Juan García, miembro de la asociación Cielos Despejados, advirtió precisamente a los asistentes sobre la importancia de observar el eclipse con la protección adecuada. "Es muy peligroso usar gafas de sol, aún con cristales ahumados, y podemos quemar la retina con los inventos caseros. El filtro de mi telescopio tiene un 99,9% de atenuación de luz", incidió. "En cuanto conocemos el cielo o el Universo nos damos cuenta de la poca cosa que somos. Esto engancha y si la gente supiese las maravillas que pueden verse desde Oviedo se engancharían más", añadió García, que ya tiene puesta la mirada en el próximo año.

"El último eclipse de sol aquí se vio en 2021 y fue un fenómeno similar a este. En Oviedo llegó al 20%, pero el año que viene habrá un eclipse total, que es algo que no vemos desde 1950 y que se vio en el Sur, aquí no. En 2026 llegarán visitantes de todo el mundo, porque Oviedo será el epicentro de este fenómeno", aseguró.

Francisco Cano, Rosa Díez Cuesta y su hijo Alberto Cano viajaron desde Avilés para ver el eclipse en Oviedo. Los tres son aficionados a la astronomía y forman parte de la asociación. “A mí la ciencia me gusta desde la infancia. Soy químico y le he transmitido la afición a mi hijo que es astrofísico”, explicó Francisco Cano. “A mi la ciencia siempre me gustó, cuando era pequeño escuchaba un programa de radio del instituto astrofísico de Andalucía y me daba mucha curiosidad poder estudiar y entender estos fenómenos”, añadió su hijo Alberto.

Marcos Rodríguez Fernández fue otro de los aficionados a la astronomía que acudieron al parque del Oeste. “Esto es un telescopio de astrofoto de cielo profundo que tiene acoplada una cámara planetaria con un filtro en la parte delantera para ver el eclipse en la tableta y así no dañarnos la vista”, explicó en plena observación. “Yo empecé con esta afición hace tres años cuando vi la foto del Hubble, es una pena que las nubes no nos hayan dejado ver mucho, pero el año que viene el gran evento mundial será el eclipse total y Asturias será uno de lugares para contemplarlo”, apuntó.

Lo que se vio este sábado fue en palabras de Diego Raigoso "un pequeño mordisquito al Sol de un 30% más o menos". "Yo trabajo en una fábrica. Empecé hace unos años con mis medios y poco a poco me uní a la asociación y empecé a ampliar equipo. Me gustaría ver una aurora boreal, pero los eclipses son muy espectaculares. La poca frecuencia con la que miramos al cielo hace que nos fascine y en Asturias que no suele haber cielos despejados siempre es un momento mágico ver algo más”, señaló.

Así se vio en Gijón el eclipse parcial de sol (en imágenes) / Marcos León

Gijón

En Gijón, varios centenares de personas asistieron el campus universitario para seguir el eclipse parcial de sol, en un acto organizado por la Sociedad Astronómica Omega y por el Ayuntamiento de Gijón, quien repartió a primera hora de la mañana 250 gafas especiales, que en algunos casos tuvieron que compartir los asistentes debido a la gran afluencia.

Telescopios de distinto calibre, cámaras fotográficas con teleobjetivos y filtros especiales y mucho público con las gafas adecuadas se juntaron en las inmediaciones de la Escuela de Marina Civil. Con el cielo encapotado por momentos, hubo grandes tiempos de espera entre los distintos momentos en los que pudieron contemplar cómo la Luna iba cubriendo el Sol.

No hubo, sin embargo, tiempo para el aburrimiento: se abrió para los asistentes el planetario de Marina Civil, que muchos pudieron visitar por turnos, mientras otros aguardaban pacientes a que volviera a poder contemplarse el eclipse. "Una actividad como esta acerca al público el tema de la ciencia y eso siempre está bien", añade. Isaías Gonzalo, uno de los veteranos de Omega, resalta que Gijón y Oviedo son ciudades "privilegiadas" para contemplar el año que viene el eclipse total de sol, siempre que el cielo no esté cubierto por nubes, matizó. Con la actividad de este sábado han comenzado a calentar motores para la gran cita del próximo año.

Las Cuencas

En Langreo, las nubes impidieron en un primer momento disfrutar plenamente del eclipse. Pese a ello, muchas personas, gran parte de ellas niños, se acercaron a la plaza Merediz de La Felguera para seguir el fenómeno con dos telescopios colocados en la zona. Finalmente, salió el sol y los más pacientes pudieron ver el eclipse parcial.

Cuáles fueron las regiones más afortunadas para ver el eclipse

La magnitud de un eclipse depende de la posición relativa de cada ciudad respecto a la trayectoria de la sombra lunar sobre la superficie terrestre. En España, por ejemplo, habrá zonas más afortunadas que llegarán a ver más del 30% de la superficie solar cubierta mientras que en otras apenas se verá un 8%. Según los cálculos, en el noroeste peninsular, especialmente en la zona de Galicia, la ocultación del Sol superará el 32%; en el oeste y Canarias, se esperan valores cercanos al 24%; mientras que en el este peninsular y Baleares, superará el 10%. Por ejemplo, en Madrid, el eclipse alcanzará su máximo a las 11:40 horas, cubriendo aproximadamente el 20% del disco solar, mientras que en Barcelona llegará a su esplendor a las 11:48 horas con el 13,5% del sol cubierto.

Cuándo serán los siguientes eclipses solares

El eclipse solar de este 29 de marzo inaugura una temporada irrepetible de eclipses en España. El siguiente y más espectacular se dará el 12 de agosto de 2026, siendo este el primer eclipse total que se dejará ver por estas latitudes del globo en más de cien años. Aunque, eso sí, este fenómeno tan solo se podrá observar en su totalidad desde ciertos puntos de la Península y de las Islas Baleares. También se espera otro eclipse solar total para el 2 de agosto de 2027, que será visible desde todo el país, y un espectacular eclipse anular el 26 de enero de 2028. Estos tres eventos serán nuestra oportunidad más clara de viajar al Sol, de forma segura, a través de la temporada de eclipses.