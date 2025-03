Dos sentencias que podrían ser tres

Opinar sobre las dos sentencias del caso de Dani Alves, la de la Audiencia y la del TSJ de Catalunya, es arriesgado. Las dos tienen solidez argumental. La convicción de la primera tiene la ventaja de la inmediación y la desventaja del factor "clima" (quiérase o no siempre influyente). Con la segunda sucede al revés. Tiende uno a ver más fundado el juicio de la Audiencia, con una visión dinámica de los hechos y los comportamientos más verosímil, pero la presunción de inocencia es poderosa. Es solo una opinión, claro, y nadie debería, a partir de la suya, "juzgar a la Justicia". El sistema judicial es una estructura escalonada, en la que un tribunal puede ser enmendado por el superior, que a su vez, en casos como este, podría serlo por el Tribunal Supremo (aunque no es probable). Vale opinar, pero no pontificar, y menos aún antes de que la Justicia, como sistema, haya acabado de hablar.

