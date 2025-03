"Viviremos más, pero nos preocupará cómo pasar esos últimos años"

Ángela Pérez, vicepresidenta ejecutiva de Health in Code, nacida en Valencia, licenciada en Ciencias Biológicas en 1996 y pionera como investigadora en España sobre los primeros proyectos europeos de secuenciación de genomas completos, abre mañana, a las 19.30 horas en el Club LA NUEVA ESPAÑA, la X Semana de la Ciencia "Margarita Salas", organizada por este diario, que se desarrollará con actos en Oviedo y Gijón hasta el próximo viernes.

-Con 23 años creó su primera empresa biotecnológica, a la que siguieron otras iniciativas empresariales. ¿Un ejemplo como el suyo es habitual en otros países?

-Desafortunadamente no es tan habitual ver casos de emprendimiento como el mío, ni en España, ni en otros países. Emprender es muy complejo. En Estados Unidos tienen mayor cultura de emprendimiento y más experiencia y existe mayor acompañamiento. En España estamos todavía lejos de tener todas las herramientas de apoyo necesarias aunque me gustaría destacar que hemos avanzado muchísimo en los últimos años. Hoy un emprendedor ya no está tan solo y está rodeado de información, experiencias y lugares donde puede encontrar ayuda.

-¿Qué será lo próximo que veremos en medicina genómica?

-Vamos a ver grandes avances en los próximos años. Hasta ahora no hemos accedido de forma masiva a la información contenida en nuestros genes por razones regulatorias, éticas y económicas. Este año esperamos contar definitivamente con la especialidad en genética dentro del grado de Medicina, algo que los profesionales médicos llevamos reclamando lustros y esto ayudará a extender el conocimiento y generar la experiencia necesaria para emplear adecuadamente los datos de cada paciente. Hay muchos grupos de investigación y empresas tecnológicas desarrollando herramientas de terapia génica que es una de las grandes apuestas para la curación del cáncer.

-¿De niña quiso ser científica o tenía vocación de empresaria?

-Nunca me planteé ser ni científica ni empresaria. Yo siempre quise ser profesora. En EGB descubrí las ciencias y la biología. Me apasionó investigar en el laboratorio. Creí que había encontrado mi vocación pero cuando me hice empresaria me di cuenta de que mi sitio estaba en la gestión y dirección. Nunca he añorado el laboratorio. No cambiaría ni un solo minuto empleado en diseñar y hacer crecer las empresas que he creado.

-¿En qué momento se unen ambas facetas?

-Fue tras participar en un proyecto europeo y darnos cuenta de que todo el esfuerzo y las novedades se quedarían en un cajón de la Universidad de Valencia. Diseñamos un plan de negocio y nos lanzamos a emprender. Fundamos la primera empresa biotecnológica en Valencia en 1998.

-Los nuevos métodos de diagnóstico y el avance de las tecnologías, ¿nos ponen a las puertas de una revolución médica?

-Estamos inmersos en varias revoluciones médicas. Uno de estos tsunamis es el uso de la inteligencia artificial aplicada en el análisis de imágenes médicas o el estudio del ADN. Además, estamos frente a un cambio de paradigma relativo a la transformación de la medicina reactiva en medicina proactiva. El uso de la información relevante de cada paciente nos permitirá anticiparnos a sus posibles problemas médicos y podremos tratarlos antes de que aparezcan los peores síntomas de la enfermedad. El afortunado e imparable incremento de la esperanza de vida nos alegra; viviremos más, pero nos preocuparemos por cómo vamos a pasar esos últimos años. Necesitaremos servicios médicos con más intensidad. Es improbable que el sistema actual pueda sostenerlo.

-¿Comprender las bases moleculares de la enfermedad, llevará a curar el cáncer?

-Cada día disponemos de más conocimiento y mejores herramientas para entender las bases moleculares del desarrollo de las enfermedades y esto necesariamente nos conducirá a tratamientos más personalizados, precisos y con menos efectos secundarios.

-¿Qué le parece una iniciativa como la Semana de la Ciencia de LA NUEVA ESPAÑA, que lleva el nombre de Margarita Salas?

-Me parece fundamental colaborar y fomentar las iniciativas que animen a los jóvenes a elegir carreras STEM. Estoy encantada y honrada de participar. Quiero transmitir que emprender no es imposible. Si una chavala de 23 años consiguió en 1998 fundar una empresa de diagnóstico genético en España, 25 años después es más fácil.