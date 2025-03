La emotiva historia del músico que "renació" en el HUCA tras un infarto y le regaló un concierto al hospital: "Me vi en las fauces del lobo"

–Hace unas semanas, volví a nacer en este edificio…

El pianista y compositor Guillermo Martínez (Valencia, Venezuela, 1983) acaba de participar en un breve concierto en el atrio del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). Los asistentes –pacientes y profesionales– han degustado piezas de Haendel, Strauss y Whitacre, y una más del propio Martínez, agrupadas bajo el título "Melodías del renacer".

–Es que yo renací aquí el 7 de enero.

Guillermo Martínez inicia su relato:

–Estaba haciendo ejercicio en un gimnasio y empecé a sentir un dolor muy fuerte en el pecho. La atención no fue rápida, sino lo siguiente. Entré al centro de salud y, a pesar de que había una cola interminable, en un minuto estaba siendo atendido por la enfermera. Cinco minutos más tarde estaba siendo atendido por el doctor. Cinco minutos más tarde estaba subido en una ambulancia. Cinco minutos más tarde estaba en este edificio del HUCA, y van dieciséis minutos. Tres minutos más tarde ya me habían hecho el diagnóstico, me decían que estaba sufriendo un infarto grave y que había que intervenir ya. Calculo que en unos veintidós minutos estaba ya en la sala de hemodinámica.

Y entonces surgió el factor humano...

–Al abrirse las puertas del ascensor en el que me llevaban en camilla, veo que una de las personas que me espera es una amiga desde hace años, la cardióloga Rebeca Lorca, que estaba de guardia. La sorpresa fue inenarrable para ambos. Para mí fue tan poderoso el encontrar un rostro amigo en esas horas, y el que en los quince metros que distaban entre el ascensor y la sala de hemodinámica me fuese cogiendo la mano y acariciando… Eso no hay inteligencia artificial que lo reemplace. Fue algo mágico, y ahí empezó un poco mi renacer…

Rebeca Lorca Gutiérrez, cardióloga del HUCA y amante del piano, sigue desde la primera fila el concierto que ofrecen Guillermo Martínez y varios compañeros: la soprano Ana M. Peinado y la mezzo Bárbara Fuentes, los violinistas Olga Novolotskaya y Miguel García, Mónica Jivanesku (viola), Javier San Marcos (violoncello) y Guillermo Martínez (piano), bajo la batuta de Joaquín Valdeón. Habíamos dejado a Guillermo Martínez camino de la sala de hemodinámica:

–La hora cruda, la hora oscura, fue la intervención. Una vez que pasé ese momento de gran incertidumbre, y se me atraganta la saliva al decirlo, en el que me colocaron un stent [especie de muelle que se coloca en una arteria para mantenerla abierta] y sentí que todo volvía a la normalidad, entendí que ésa no era mi hora.

No, no había llegado la hora de Guillermo Martínez, venezolano de nacimiento pero afincado en Asturias desde los 5 años. A esa edad, su familia se estableció en Cangas de Onís, de donde es originaria su familia materna. Se inició en la música como cantor en la Escolanía de Covadonga: "A los 10 años sentía y componía melodías como parte de un inocente juego; sin aquellos días, hoy no estaría haciendo música". A continuación, se trasladó a Oviedo proseguir sus estudios. A los 24 años, obtuvo una beca de Cajastur y se mudó a Reino Unido y, más tarde, a Alemania. Ha sido durante varios años organista en la Catedral de Oviedo. Hace unas semanas, inició una nueva etapa en el Conservatorio de Música de Córdoba como profesor de Composición. El músico asturvenezolano rezuma gratitud por todos los poros:

–Un equipo muy competente de este hospital me salvó, me regaló una nueva vida. Ya en las primeras horas de recuperación, hablando con mis cardiólogos, decía: "¿Qué puedo hacer para devolver parte de lo que he recibido?". Yo creo que todos nos sentimos agradecidos por este santo lugar, y cada uno expresa esa gratitud como tiene a su alcance. En mi caso, a través de la música, que además tiene su pátina medicinal.

Lo habló con Rebeca Lorca y acordaron que una buena opción era un breve recital que coincidiera con la celebración en el HUCA de la XI Reunión de la Sección de Cardiopatías Familiares y Genética Vascular, de cuya organización formaba parte la joven cardióloga.

–Por más que uno quiera imaginar cómo va a ser estar aquí tocando, la realidad supera cualquier expectativa. Este lugar acumula muchas emociones. Hay quienes están trayendo a la vida a sus seres más queridos y hay quienes los están despidiendo. En un lugar con una fuerza telúrica así, la música es especialmente bienvenida y comprendida.

Guillermo Martínez no lo sabía antes, pero sí conoce ahora que su herencia genética era un pequeño campo de minas en lo relativo a riesgo cardiovascular:

–Yo tenía el presentimiento de que el tropiezo de salud iba a venirme por el corazón. Sin embargo, el instinto ahora mismo me dice que mi hora no va a llegar por el corazón. Es como que superé la gran prueba...

Resulta obvio que el estado anímico de Guillermo Martínez es óptimo. ¿Y el físico?

–Toda mi herida de guerra es esto [muestra una mínima incisión en la muñeca], que fue por donde me llegaron al corazón. La intervención fue muy poco agresiva y estuve consciente en todo momento. Los cardiólogos me dicen que estoy como un toro, que el ejercicio que estaba practicando precisamente el día que vine aquí no fue algo que me restara fuerzas, sino que me las ha dado. Me piden que siga haciendo ese ejercicio. Y si hay algo que tuve que depurar son malos hábitos, como tabaquismo, estrés y otros factores de riesgo. Ahora procuro vivirlo todo con mucha más tranquilidad, felicidad y armonía. Me encuentro muy bien y muy feliz, con una perspectiva y una visión totalmente nuevas. No es que le viera las orejas al lobo, es que me vi entre sus fauces, y ahora veo que la vida es bella.

