Cuando innovación y experiencia se dan la mano

En el corazón de Pola de Siero, hace más de 40 años, se plantó la semilla del éxito. En 1984, Alonso Ruisánchez Asesores abre sus puertas de la mano de Enrique Alonso y de su mujer, María Dolores Ruisánchez. Hoy por hoy, se trata de una de las asesorías con más renombre dentro de la región del Principado. En el año 2017, con la llegada de sus hijos, Enrique y María Amparo, conocidos como Kike y Mariam, se funda la segunda empresa del grupo familiar, Alonso Ruisánchez Consulting, una asesoría fiscal que busca exportar sus servicios al resto de España por medio de canales online y de acuerdo con una apuesta fuerte por el posicionamiento de la marca en internet.

Ambas empresas siguen idéntica filosofía de trabajo, fundamentada en "hacer las cosas bien" y en "aconsejar siempre de la manera más sana", tal y como afirman Enrique, Kike y Mariam, para que sus clientes nada teman en materia económica e impositiva. "Muchos de ellos llevan con nosotros casi 40 años y, a día de hoy, siguen confiando ciegamente en nuestra opinión y criterio para la toma de decisiones", describen.

Mariam Alonso Ruisánchez. / Pablo Solares

La asesoría cuenta con un equipo inmejorable. Algunas personas, de hecho, llevan en la empresa "desde el principio de los tiempos". Una de ellas es Pablo Rodríguez, el gerente. "Es inmejorable, tanto a nivel profesional como personal, y le estamos muy agradecidos por su labor", menciona la familia. Directamente proporcional al buen hacer de Pablo es el del resto del equipo, integrado por más de 20 trabajadores especializados en las ramas de contabilidad, fiscalidad, economía de empresa, laboral y asesoría jurídica. "Todos estamos para ayudarnos cuando es necesario", comentan desde la asesoría.

Alonso Ruisánchez Asesores se ubica en Pola de Siero, justo al lado del Ayuntamiento. La asesoría dispone de más de 500 metros cuadrados de instalaciones recién reformadas que nada tienen que envidiar a las de firmas y despachos de grandes ciudades. No es de extrañar si se atiende a los objetivos, el de ser el mejor lugar de trabajo posible y el de ofrecer a sus clientes las mejores prestaciones, no solo a nivel de asesoramiento.

Especialización

Con el transcurso de los años, Alonso Ruisánchez Asesores se ha convertido en un referente en el mundo de la asesoría fiscal de empresas, concretamente en dos sectores: el farmacéutico y el sector de los infoproductos. No obstante, asesoran a "todo tipo de negocios y empresas".

Enrique Alonso Asesores se encarga de la gestión de numerosas farmacias en el territorio asturiano y se ha especializado en la intermediación en operaciones de compraventa de las mismas. "La transacciones que realizamos, a menudo de una cuantía notoria y siempre con las máximas garantías, solamente las llevamos a cabo cuando tenemos total certeza de que para el farmacéutico se trata de un negocio rentable, tanto a presente como a futuro", informan.

La asesoría también se especializa en otros sectores que requieren de un servicio integral a efectos de gestión, como el inmobiliario: "No debemos olvidar que se pueden devengar varios impuestos en las operaciones generadas en este sector y es fundamental contar con el acompañamiento que ofrecemos a efectos de asesoramiento", aconsejan. Además, otro aspecto relevante es la experiencia que atesora en reestructuración empresarial y planificación sucesoria de grupos familiares.

La otra asesoría que compone la firma, Alonso Ruisánchez Consulting, se ha especializado en el asesoramiento fiscal de empresas que se dedican a la venta de productos digitales, denominados "infoproductos". "Ayudamos a la gestión de muchos grupos de empresas que han crecido con nosotros", comentan. Entre ellos abunda el talento joven. "Algunos inician un pequeño proyecto y acaban creando ‘un monstruo’", cuentan. La procedencia de quienes confían en sus servicios, tanto de manera online como presencial, es diversa, aunque la mayor parte procede de fuera de Asturias: "Llegamos a clientes de toda España por tres razones principales: nuestra reputación, que provoca que nuestros clientes nos recomienden activamente; nuestro equipo, que es inmejorable; y nuestro CEO, uno de los fiscalistas más seguidos de España en redes sociales".

Relevo generacional

La dirección de la firma Alonso Ruisánchez Asesores está actualmente en manos de Kike y Mariam. Kike es economista, asesor fiscal y experto en Marketing digital de empresas, y Mariam es abogada, con bagaje en todas las áreas de conocimiento de la empresa —sobre todo en la jurídica y la fiscal—. Con la experiencia adquirida, Mariam se ha convertido recientemente en responsable del departamento laboral. Los campos de especialización de ambos hermanos son perfectamente compatibles: a nivel interno, Kike se encarga del crecimiento y la expansión de las empresas, así como de la creación de nuevas líneas de negocio; Mariam, por su parte, asume la administración y la gestión, algo fundamental para la consolidación del grupo.

Enrique Alonso Sr, miembro fundador, es uno de los asesores fiscales más reputados en Asturias. Aúna talento y vocación. Sus hijos lo definen como una persona que ha dedicado su vida "a sus clientes, a su empresa y a su familia". María, su mujer, psicóloga de profesión, también es parte fundamental de la historia de éxito de la asesoría. "Nunca faltó aliento por su parte: ni en el momento de la fundación, ni tampoco ahora, cuando el relevo generacional se abre camino", finalizan orgullosos Kike y Mariam.

Enrique Alonso, entre Kike Alonso Ruisánchez y su hermana. / Pablo Solares

Expertos en gestión fiscal, contable, laboral y jurídica

La asesoría abarca distintas áreas gracias a un equipo de profesionales comprometidos plenamente con el éxito de autónomos, pymes y particulares

Desde Pola de Siero, ARC Asesores se ha consolidado como una de las firmas de referencia en el ámbito de la asesoría fiscal y empresarial en Asturias. Tras más de 40 años de trayectoria, esta asesoría familiar se distingue por su excelencia en el servicio y su compromiso con el éxito de autónomos, pymes y particulares.

A lo largo del tiempo, la firma ha evolucionado y ampliado su cartera de servicios para responder a las necesidades del tejido empresarial en un entorno cada vez más exigente. Hoy en día, ARC Asesores ofrece un gran abanico de soluciones especializadas que abarcan diversas áreas clave para la gestión eficiente de negocios.

Asesoramiento fiscal: tranquilidad en cada trámite

La gestión fiscal es uno de los pilares fundamentales de ARC Asesores. La firma acompaña a sus clientes en todo el proceso, desde los trámites iniciales a la hora de constituir nuevas empresas hasta la liquidación y presentación de impuestos. Su equipo experto asesora en materia de incentivos fiscales, planificación tributaria y gestión de inspecciones y garantiza el cumplimiento normativo y la optimización de la carga impositiva.

Asesoramiento contable: precisión y control financiero

Una contabilidad bien gestionada es esencial para la toma de decisiones estratégicas. ARC Asesores ofrece servicios de elaboración de contabilidad oficial, asesoramiento en el cierre del ejercicio y control de saldos bancarios. La asesoría es capaz de proporcionar una visión clara de la situación financiera de cada empresa. Además, elabora cuentas analíticas trimestrales con simulaciones impositivas para una planificación óptima.

Asesoramiento laboral: garantía en la gestión de recursos humanos

En medio de un entorno normativo en constante cambio, el asesoramiento laboral es clave para cualquier negocio. ARC Asesores gestiona nóminas, seguros sociales, contratos laborales y la presentación de modelos impositivos relacionados con retenciones. Su equipo especializado asesora tanto a empresas como a trabajadores autónomos para garantizar el cumplimiento de la normativa laboral vigente.

Los dos hermanos juntos, a la entrada de la asesoría. / Pablo Solares

Asesoramiento jurídico: respaldo legal integral

ARC Asesores brinda soluciones jurídicas tanto a nivel interno como a través de colaboradores especializados en diversas ramas del derecho: mercantil, laboral, civil y sucesorio. Su objetivo es ofrecer un respaldo legal integral para la protección y desarrollo de los negocios.

Intermediación en la compra y venta de farmacias y empresas

En base a una amplia experiencia en el sector farmacéutico, ARC Asesores se ha especializado en la intermediación de compraventa de farmacias y empresas. Garantiza transacciones seguras y rentables. Su conocimiento del mercado y su enfoque estratégico aseguran operaciones exitosas para todas las partes involucradas.

Consultoría de negocio: estrategias para el crecimiento

Además de la asesoría tradicional, ARC Asesores ofrece un servicio de consultoría de negocio orientado a la planificación estratégica y expansión de empresas. Su equipo analiza el mercado, identifica oportunidades y diseña estrategias personalizadas para impulsar el crecimiento empresarial.

Un equipo altamente cualificado y una filosofía basada en la confianza y el rigor profesional son fundamentales para que ARC Asesores se haya convertido en un socio imprescindible para empresas y autónomos que buscan seguridad y éxito en su gestión empresarial. Su compromiso con la excelencia y la innovación la posiciona como una asesoría de referencia en el ámbito fiscal y empresarial a nivel nacional.

Expertos en gestión fiscal, contable, laboral y jurídica / Pablo Solares

KIKE ALONSO RUISÁNCHEZ | Asesor fiscal en alonso ruisánchez asesores

"Creo contenido a diario para más de 42.000 personas en redes sociales"

"Internet está lleno de vendehumos que tratan de engañar a la gente: algunos mantienen que es posible no pagar impuestos en España residiendo aquí"

Kike Alonso Ruisánchez es parte importante de Alonso Ruisánchez Aseosres. Asesor especializado en fiscalidad de inversiones y reestructuración empresarial, cuenta con miles de seguidores en redes sociales, herramientas que emplea para acercar el mundo de los impuestos al ciudadano medio.

¿Quién es Kike Alonso Ruisánchez?

Por encima de todo, un emprendedor muy ambicioso. Para continuar creciendo es necesario trabajar muy duro y pensar constantemente en nuevas líneas de negocio.

Con 23 años me di de alta en autónomos y empecé a trabajar como asesor fiscal de empresas en la asesoría de mi padre. A los 24, ya tenía terminadas mis dos carreras universitarias, ADE y Marketing. Ahora mismo, con 33, ya llevo una década de trayectoria profesional.

¿De dónde viene ese espíritu emprendedor?

–Siempre me ha gustado ser innovador. Llegué a ser un buen golfista —cuando contaba con 16 años ya tenía hándicap 0—, pero vivir del deporte es estadísticamente muy improbable. No obstante, siempre he sabido que tenía cualidades para los negocios, así como para mi profesión. El espíritu emprendedor me viene de familia. Mis bisabuelos, mis abuelos y mi padre han sido empresarios. Ellos me inculcaron el saber asumir riesgos y responsabilidades.

¿Por qué se considera innovador?

Soy una persona que siempre está pensando y creando, buscando nuevas líneas de negocio y moviéndome mucho para ser cada día mejor en lo que hago y, por supuesto, para que más gente sepa quiénes somos.

A día de hoy, soy uno de los fiscalistas más seguidos de España en redes sociales con más de 43.000 seguidores entre Instagram, TikTok y Youtube.

¿Qué tipo de contenido crea?

Creo contenido sobre fiscalidad de máxima precisión. Trato de acercar el mundo de los impuestos al ciudadano de a pie. Recibo cada día muchos mensajes de agradecimiento por dicha labor divulgativa. Todo esto me ha permitido lanzar nuestros servicios de asesoramiento a todo el territorio nacional. Ahora mismo, de hecho, gestionamos muchísimos clientes de todos los puntos geográficos de España. Rompo con la idea tradicional de que el asesor fiscal tiene que estar "cerca de mi casa o empresa".

Hace cinco meses lancé la primera comunidad online de España, que ofrece formación sobre fiscalidad. Ya hay más de 80 alumnos tras solamente dos lanzamientos realizados con poco más que un par de "stories" colgadas en mis redes. Se trata de una formación a través de internet gracias a la cual los alumnos pueden entender mejor cómo funciona el sistema fiscal español y los impuestos que lo componen. Los alumnos asisten a tres sesiones al mes conmigo en riguroso directo, con posibilidad de hacer todas las preguntas que consideren durante cada sesión.

Uno de mis objetivos es romper el total desconocimiento que existe en materia tributaria. Considero que saber lo más básico a nivel de impuestos debería ser una "asignatura obligatoria" de todos los ciudadanos.

¿Consideras que la profesión de asesor fiscal es dura?

Por supuesto. Muy complicada. Los asesores fiscales tenemos una de las profesiones más duras e ingratas por muchas razones. Desde niño he visto a mi padre trabajar sin dormir durante muchas noches. Hacemos mucho trabajo invisible, asumimos una enorme responsabilidad y jugamos en muchos casos con interpretaciones normativas que pueden ir en nuestra contra y en la de nuestros clientes.

Dicho esto, soy una persona que valora la labor de las personas que trabajan en la administración tributaria. Muchas veces se les ve como el enemigo y yo no estoy de acuerdo. Como en todos los ámbitos de la vida, hay de todo, pero considero a la gran mayoría personas preparadas, trabajadoras y justas en sus planteamientos. Esto no quita que a veces tenga que "discutir" y "pegarme" con ellos porque tenemos opiniones contrarias. Tengo muy buenos amigos en Hacienda… o eso me gustaría creer (risas).

¿Qué opina de la gente que crea contenido fiscal en redes sociales y vende planteamientos para pagar cero impuestos en España?

Esto está cada vez más de moda. Las redes sociales se encuentran plagadas de vendehumos carentes de criterio y conocimiento de causa. A través de mis perfiles de redes denuncio a todos estos sujetos que promueven y recomiendan planteamientos y estructuras societarias para tributar fuera de España y, según lo que dicen, no pagar aquí "ni un duro" de impuestos.

Imagínense un contribuyente, autónomo, residente en España, que presta servicios de asesoría —desde España— a clientes españoles, pero factura a través de una sociedad radicada en Estonia. Esto no es correcto, ni es legal a efectos impositivos; se trata de una sociedad interpuesta en el extranjero con la única finalidad de eludir la tributación que correspondería en España. En esa sociedad que expongo no hay estructura de trabajadores, ni un local en Estonia donde se realiza el supuesto trabajo. Planteamientos como este generan a los contribuyentes enormes problemas y contingencias fiscales.

En mi caso y en el de nuestro despacho, a todos nuestros clientes les tratamos de optimizar al 100% su tributación. Respetando la normativa al completo, se pueden aplicar algunos incentivos fiscales interesantes que existen en sede de los diferentes impuestos. Esto es lo que considero que hacen los buenos fiscalistas… y lo más difícil. Algunos "asesores" prefieren tomar el camino que solo les beneficia a ellos, pero que acaba sangrando al contribuyente con regularizaciones y sanciones muy serias.

Esto no quita que, a pesar de respetar siempre la normativa establecida, no ponga en tela de juicio algunas cosas del sistema que en absoluto considero justas. Por eso, aconsejo a todos los que están leyendo esto que me sigan en redes sociales: @kikealonsoruisanchez.

¿Cuáles son sus objetivos empresariales en el futuro?

A corto plazo, seguir formándome para obtener cada vez más conocimiento y experiencia en el campo de la fiscalidad. El año pasado cursé el máster de fiscal del Colegio de Economistas de Asturias, que me ha ayudado a dar un salto de calidad y que recomiendo encarecidamente. Estudio cada día un mínimo de 2-3 horas para seguir formándome en un campo tan extenso y cambiante como es el de la fiscalidad. Es fundamental mantenerse al día y estar atento a todo lo que pueda cambiar las reglas del juego a nivel interpretativo.

Personalmente, me he especializado en fiscalidad de inversiones y en economía de empresa y reestructuraciones empresariales. También he dado varias conferencias sobre fiscalidad de inversiones y criptoactivos. Otro tema que considero fundamental y me gusta mucho es el de diseñar estrategias de marketing para el desarrollo y lanzamiento de infoproductos y servicios. Esto me permite crear negocios con mucha más escalabilidad y rentabilidad.

Mi objetivo a medio y largo plazo es ser la referencia en el sector de la asesoría fiscal en España. No obstante, como digo siempre, tendré que trabajar duro, porque hay gente muy buena ahí fuera.

Hábleme de su familia, ¿qué relación les une?

Se lo debo absolutamente todo y les estaré siempre agradecido. A mi padre, porque sin él no tendría todo el conocimiento y la habilidad para mi profesión: siempre ha sido y será mi mentor. Es el número 1. A mi madre, porque siempre ha sido mi mayor fan a nivel deportivo y porque ella me enseñó el poder del estudio constante y el esfuerzo diario. Sé que está tremendamente orgullosa de mi buen hacer como empresario y golfista. A mi hermana, porque es insuperable como socia y persona. Me apoya siempre en todos mis proyectos y controla el engranaje interno del grupo. Es una gran profesional. Yo me encargo de hacerlo crecer y ella de gestionarlo... y ambas cosas son importantes.

Por último, me gustaría hacer una mención especial a nuestro equipo en las asesorías. Personas algunas que trabajan con nosotros desde hace muchos años; otras, no tanto, pues vamos creciendo muy rápido, pero puedo asegurar que son maravillosas en todos los sentidos, tanto a nivel personal como profesional. Gracias también a todos nuestros clientes por confiar cada día en nosotros. Sin cada uno de ellos, sería absolutamente imposible todo esto.

REDES SOCIALES

En Instagram, TikTok y Youtube: @kikealonsoruisanchez