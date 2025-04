Ángela Pérez, fundadora de Health in Code: "Los emprendedores deben saber leer una cuenta de resultados"

El diagnóstico genético permitirá en un corto periodo de tiempo asignar mejores tratamientos y más adecuados ante enfermedades lamentablemente tan extendidas cómo el cáncer. No solo eso, disponer de estos datos dará a los médicos, y a los pacientes, la capacidad de implementar la medicina preventiva de una forma mucho más eficaz. Pero, para poder conseguirlo, harán falta financiación y, sobre todo, arropar a ese reducido número de científicos que se atreven a dar el paso de emprender y ejecutar proyectos de impacto. "En España no tenemos cultura de inversión en este tipo de proyectos científicos y cuando viene el covid es cuando nos preguntamos quién nos va a traer la vacuna", afirmó ayer Ángela Pérez, fundadora y vicepresidenta de Health in Code y premio Jaime I de Emprendimiento.

Una semana que, como destacó Ángeles Rivero, directora general de LA NUEVA ESPAÑA, contribuye desde hace una década "a la divulgación científica y, de un par de años a esta parte, también al despertar de vocaciones en la población más joven". "Con esta iniciativa también pretendemos dar luz y visibilidad a empresas que incorporan la ciencia a sus procesos", explicó Rivero, porque "no incorporar el conocimiento a nuestros procesos es una manera de quedarnos fuera del mercado".

Ángela Pérez, la primera ponente de este ciclo de conferencias, coordinadas por Amador Menéndez, es el fiel reflejo de que "la búsqueda del conocimiento científico consiste en aventurarse por caminos inexplorados a pesar del riesgo inherente", afirmó Menéndez.

Solo hay que mirar al pasado, concretamente a su historia. Decidió estudiar Biológicas sin vocación cuando la nota no le dio para aventurarse en Ingeniería, pero el destino quiso poner en su camino a una profesora que le descubrió la genética, esa especialidad "invisible" e "intangible" de la que por entonces se empezaba a oír hablar en los círculos científicos. Precisamente, ese desconocimiento generalizado de los beneficios que el tratamiento del ADN podía traer al ámbito médico y científico fue lo que la incentivo a abandonar los estudios de doctorado y lanzarse, acompañada por uno de sus profesores, a abrir su primera empresa especializada en sistemas y diagnóstico genético. "En Estados Unidos ya estaba funcionando, pero en España no teníamos competencia y pensábamos que nos lo iban a quitar de las manos", reconoció.

Nada más lejos de la realidad. La primera ronda con oncólogos fue un jarro de agua fría y una constatación de que vender esas pruebas genéticas que ellos consideraban tan útiles no iba a ser nada fácil. Pero si algo ha demostrado Pérez a lo largo de su trayectoria es que sabe reponerse a las adversidades.

El equipo decidió tomar entonces una decisión que resultó sabia: salieron a preguntar al mercado y descubrieron que la única forma de subsistir era desarrollar análisis y oferta de servicios con análisis de alimentos. Fueron los primeros en analizar material transgénico.

En 2004 dieron el gran salto cuando la actriz Angelina Jolie contó públicamente que tenía una mutación genética que la predisponía a padecer cáncer de mama o de ovarios. Un anuncio que impulsó la solicitud de diagnósticos genéticos. "Cómo éramos los únicos preparados, los médicos nos empezaron a pedir a nosotros las muestras", contó.

Fue en este momento de crecimiento de la empresa cuando Pérez y sus socios decidieron hacer algo muy común entre quienes empiezan a emprender: buscar un asesor. El problema fue que su falta de experiencia les llevó a pecar de ingenuos y permitieron que poco a poco esa figura se llegase a hacer con el 40% de la empresa. En un momento dado, fue a por el socio con el perfil "más bajo y le compró su 12%", pasando a controlar la mayoría de la compañía. De un momento a otro empezó "a cambiar las reglas del juego" y sin esperarlo Pérez se vio en la calle. "¿Cómo puede ser que doce años después y de haber trabajado como una loca tenga que romper el "pequeplán" de mi hijo para pagar la hipoteca?", se preguntó entonces la emprendedora. Es por eso que recomienda insistentemente a todo aquel que quiera escucharla que "es importante que los asesores sean siempre independientes".

"Es imprescindible tener algo de formación en el mundo de la empresa antes de comenzar una. Ser empresario es difícil y existe una disciplina. No se aprende poquito a poquito, hay que formarse especialmente. Cuando acaben el grado yo recomiendo a todos que se formen en gestión de personas, de empresas; que aprendan a leer una cuenta de resultados", afirmó.

Pero como ya había hecho anteriormente, Pérez volvió a levantarse, abrió una nueva empresa y consiguió que en solo nueve meses diera beneficios. "El éxito de la segunda compañía vino de la mano de los clientes que decidieron acompañarnos y de la experiencia", afirmó. Asimismo, aprovecharon el crecimiento de Estados Unidos y China en materia genética para lanzar un órdago a otras empresas españolas del sector: "Hice una ronda por todas y les dije que o compras o vendes". Fue así como poco a poco fueron adquiriendo otras compañías hasta formar el grupo Health in Code.

En su intervención, Pérez aprovechó también para desgranar los beneficios de las pruebas genéticas. Por un lado, en el tratamiento de enfermedades raras. La mayoría de sus pacientes son niños y su compañía realiza unas 180 muestras al día en este ámbito. "Secuenciamos el genoma completo. Esto permite a las familias tener un diagnóstico para poder entrar en contacto con asociaciones y con otras familias para entender qué pasa con sus niños; y segundo, tener un respaldo que les permita entrar en un ensayo clínico", apuntó.

También tendrá mucho que decir en medicina preventiva y personalizada, donde el ADN podrá contribuir "a asignar mejores tratamientos. Cuando nos detectan un cáncer a un 25% de los pacientes no les funciona el primer medicamento en la lista. Si hiciésemos prueba genética les podríamos dar el tratamiento y la dosis adecuada a la primera", afirmó. Lamentablemente "todavía no nos podemos permitir ofrecer estas pruebas de forma gratuita".

En este punto, Pérez quiso ser muy clara: "Nadie se puede hacer una prueba genética sin haber recibido un consejo genético y una prescripción médica previa. Van a cogeros el genoma completo y eso es muy valioso", afirmó en relación a ese interés actual por conocer "quiénes son nuestros antepasados". "Ahora lo más molón es regalar una prueba genética, pero a saber dónde va a acabar esa información", insistió.

Esta labor empresarial la compagina Pérez con su trabajo como presidenta del Consejo Social de la Universidad de Valencia, donde tiene varios retos por delante. En primer lugar, la investigadora defendió que las universidades no deben financiarse solo con fondos públicos, por lo que pretende poner en marcha una plataforma en la que dar a conocer las investigaciones que se están desarrollando en la institución y aprovechar que los ciudadanos puedan ejercer como mecenas.

También quiere mejorar la relación de la institución académica con las empresas, porque "hay una labor pendiente", y fomentar el emprendimiento entre los estudiantes. "Seleccionar a ese 7% de las personas que tienen una sensibilidad especial para emprender", indicó. Precisamente, en el Consejo Social cuenta con una plantilla de 60 trabajadores, que quiere aprovechar para ofrecer formación "y que los jóvenes salgan de cualquier carrera formados".