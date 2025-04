El Rector apoya las nuevas trabas de Sánchez para crear universidades privadas: "No nos preocupa competir, sino que todos respetemos las reglas del juego

"Respeto y reconocimiento". Esas son las peticiones que hizo ayer el rector de la Universidad de Oviedo en una declaración institucional sobre la implantación de universidades privadas en Asturias con la que quiso abrir el Consejo de Gobierno de la institución académica y que fue aprobada en el mismo por unanimidad.

Ignacio Villaverde sostuvo que "Asturias lleva más de 400 años con una Universidad pública que es un referente en calidad e innovación". Quiso así dejar constancia de la postura que la institución mantiene sobre la implantación de otro tipo de estudios en la región: "No defendemos un monopolio, defendemos la Universidad pública que es de todos los asturianos y está al servicio de todos los asturianos". Eso sí, Villaverde matizó que: "No nos preocupa competir, pero siempre que todos respetemos las reglas del juego", por lo que valoró de forma muy positiva un anuncio que ayer mismo hizo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El Consejo de Ministros, anunció el jefe del Ejecutivo, aprobará hoy una norma que "endurecerá los criterios para abrir universidades privadas", exigiendo un mínimo de 4.500 alumnos y un nuevo informe vinculante previo a las autorizaciones. El objetivo es, según ha recalcado Sánchez, "acabar" con los casos de "chiringuitos educativos que no cumplen el nivel que cabe exigirle" a la Universidad. En esa línea Villaverde aseguró que se trata de una regla "importante para evitar la proliferación".

Nuevos estudios

Además, el Consejo de Gobierno de la Universidad aprobó ayer la implantación de nuevas microcredenciales: una nueva modalidad formativa de corta duración para la que no se requieren estudios universitarios previos y que servirá para aumentar la formación en sectores estratégicos. Un total de quince títulos obtuvieron luz verde. Algunos de ellos están enfocados a trabajadores especialistas en cuidados paliativos, gestión de pymes o comerciales de biotecnología, entre otras áreas. Susana Luque, vicerrectora de Transferencia y Relaciones con las Empresas, explicó cómo esta primera oferta de microcredenciales universitarias de la Universidad de Oviedo "representa un hito en el desarrollo del Plan Microcreds, impulsado por el Principado de Asturias y el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, con financiación de los fondos europeos".

El órgano universitario ha refrendado también la nueva edición del Máster Erasmus Mundus en Ingeniería Mecatrónica, una formación que se impartirá en cuatro idiomas: español, inglés, francés y alemán, y que está diseñado para proporcionar una formación avanzada en mecatrónica, combinando conocimientos técnicos y habilidades personales para preparar al estudiantado. "Con estos programas, la Universidad de Oviedo responde a una demanda real de la sociedad", celebró el vicerrector de Estudios y Docencia, Juan Manuel Marchante. A la vez se hizo oficial el doble grado de Educación Infantil y Primaria, aprobado en el anterior Consejo de Gobierno y que se estrenará el próximo curso con una oferta total de cuarenta plazas.

Otro de los puntos avalados ayer fue la concesión de nuevas ayudas para impulsar la actividad investigadora enfocada a grupos con propuestas científico-técnicas relevantes y propuestas innovadoras, que contarán con una dotación máxima por proyecto de diez mil euros y un gasto total de 225.000. Estas ayudas están enmarcadas en el Plan Propio de Ciencia de la institución asturiana.

El Rector logró también el respaldo del Consejo de Gobierno a una iniciativa que tiene como objetivo avanzar en la desburocratización de la Universidad. El equipo de Villaverde pondrá en marcha un plan de choque que establece la eliminación de una serie de trámites innecesarios.

Por último, el máximo órgano de gobierno universitario dio el visto bueno a la propuesta de concesión de las insignias de oro a distintas personalidades que se detallan en el añadido que acompaña a esta información.

Lista de galardonados Cristina Garmendia, exministra de Ciencia e Innovación; Ángela Santianes, presidenta de DuPont en España y Portugal; Guillermo Ulacia, expresidente de Femetal; Irene Cano, directora general de España y Portugal de META; María Calvo, presidenta de FADE; Alicia García Cabrera, directora de Casa Decor; María Fernández Pérez, exvicepresidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia; Luis Rodríguez Ovejero, presidente de SATEC; Loreto Ordóñez Solís, consejera delegada de ENGIE en España; Francisco Rodríguez García, presidente de Renny Picot; Jesús Chamorro, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias; Carlos Siñeriz, director general de la Fundación Cajastur; Fernando Martínez, presidente de la Fundación Caja Rural de Asturias; Vanda Martins, directora general de la Fundación EDP; Alfonso Palacio, exdirector del Museo de Bellas Artes de Asturias, y Javier Barón, jefe de la colección de pintura del Siglo XIX del Museo Nacional del Prado. También, los ayuntamientos de Oviedo, Gijón y Mieres.

