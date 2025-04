El gigante chino que ya negocia su entrada en TSK, ingeniería clave en Asturias: quieren una posición mayoritaria

El gigante Energy China mantiene contactos con la familia asturiana García Vallina para una posible entrada en la compañía de ingeniería industrial TSK. La empresa familiar gijonesa busca socio inversor para seguir creciendo, sobrellevar las tensiones financieras y ejecutar una cartera de obras pendientes valorada en más de 2.500 millones de euros que asegura carga de trabajo para los próximos tres años.

La familia García Vallina, que en los últimos años había barajado la posibilidad de sacar a TSK a Bolsa para reforzar su capital, contrató a principios de año a Banco Santander y Stifiel Financial Corp para que buscaran a un inversor interesado en entrar en el capital con una posición minoritaria, porque la preferencia de los actuales accionistas es continuar a los mandos de la compañía de ingeniería. No obstante, los dueños no cierran la puerta a la entrada de un socio mayoritario y, en último caso, a vender el 100% si no se logran las otras dos opciones.

En ese marco, China Energy Engineering Corporation (CEEC), conocida también como Energy China, mantiene conversaciones con la familia García Vallina y está interesada en entrar en TSK y, a poder ser, con una posición mayoritaria. Energy China es un conglomerado energético estatal chino que está bajo el control directo de la Comisión de Supervisión y Administración de Activos Estatales (SASAC) y que cotiza en la Bolsa de Hong Kong. Energy China adquirió en 2020 a Técnicas Reunidas, Iberdrola y Naturgy sus participaciones en las empresas de ingeniería españolas Empresarios Agrupados Internacional, Ghesa Ingeniería y Tecnología, y GNIT.

Las negociaciones entre Energy China y TSK se centran en el perímetro de la operación, porque los grupos estatales chinos suelen perseguir una participación mayoritaria. Sin embargo, la familia García Vallina pretende seguir al timón de TSK con el apoyo de un socio inversor.

TSK, con una plantilla de 1.738 trabajadores, registró el pasado año unas ventas de 1.012 millones y un beneficio antes de impuestos de más de 50 millones. Además, dispone de una cartera de pedidos récord valorada en más de 2.500 millones. Pese a estas cifras, la compañía ha registrado tensiones de tesorería por la participación en grandes proyectos internacionales a largo plazo que requieren de un fuerte respaldo financiero.